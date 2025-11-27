Patricia Bullrich no pudo acordar con la UCR y Lorena Villaverde no jura como senadora libertaria

Patricia Bullrich se anotó su primera derrota en el Senado : la rionegrina Lorena Villaverde no jurará este viernes, porque la ministra de Seguridad y futura jefa del bloque oficialista no consiguió los votos para aprobar su diploma, que será girado a la comisión de Asuntos Constitucionales. El rechazo de la UCR fue decisivo.

La senadora electa está acusada de tener vínculos con el narcotráfico. La decisión de suspender su jura se tomó luego de la reunión de labor parlamentaria, cuando el oficialismo confirmó que no tenía los votos para garantizar la asunción de la rionegrina, que ya presentó su renuncia como diputada y debe tratarse el miércoles. De aprobarse, se quedará fuera del Congreso.

La exclusión del pliego de Villaverde se tomó luego de una jornada de negociaciones de Bullrich con los posibles aliados, que fracasaron. La última reunión que tuvo para evitarlo fue con el bloque radical, en el segundo piso del Senado, donde la ministra supo que no tenía respaldo de ninguno de los diez miembros de esa fuerza.

Hasta el martes, su expectativa era al menos contar con cinco votos radicales, que nunca aparecieron. Los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco), iban a garantizar sus tres voluntades, pero ante la rebelión del resto de la bancada desistieron y para Bullrich fue imposible alcanzar la mayoría con nuevos aliados.

Como explicó Letra P , sin chances de llegar los 36 votos necesarios para una mayoría simple, la ministra de Seguridad apelaba a ausencias funcionales de la UCR y el resto de los partidos provinciales para tener una victoria con un número menor. Ninguno de esos aliados iba a evitar ser acusado de salvar a Villaverde.

Bullrich no tuvo suerte. No dieron garantías los representantes de Misiones, Neuquén, Salta y Santa Cruz. Si bien una adhesión total de la UCR hubiera hecho innecesaria buscar más ayudas, al no tenerla, los gobernadores aliados resultaron claves y tampoco tenían intenciones de jugar.

Además de LLA, había confirmado el apoyo a Villaverde el PRO, con cuatro miembros y una aliada. Provincias Unidas había garantizado una colaboración a través de las ausencias de Alejandra Vigo, Edith Terenzi; y la abstención de Carlos Espínola. No alcanzó.

Golpe para Bullrich

Se trata del primer fracaso de Bullrich en su nueva etapa como jefa libertaria del Senado, donde también jurará este viernes. Mirará desde el palco como Victoria Villarruel nombra a un funcionario propio como nuevo secretario administrativo.

Villaverde fue impugnada por el PJ de Río Negro, donde la señalan como supuesta integrante de redes de narcotráfico. Se basan en dos elementos. El primero es que se registra una detención hace más de 20 años en Estados Unidos, con tenencia de cocaína. El caso fue cerrado por la justicia de ese país, lo que el peronismo sembró sospechas sobre un presunto pacto de la diputada con la DEA.

El otro antecedente que motivó la impugnación fue la relación de Villaverde con Claudio Ciccarelli, cercano al narco Fred Machado, detenido luego de conocerse que financió la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019. Ciccarelli era dueño de la Jeep Grand Cherokee en la que se movía el economista aquel año.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1994188264467542429&partner=&hide_thread=false Movió Victoria Villarruel: recibió al bloque La Libertad Avanza y busca imponer un funcionario clave https://t.co/LCNXYhbBdn — LETRA P (@Letra_P) November 27, 2025

La guerra narco

La polémica no termina no termina acá: si Villaverde no asume su lugar lo ocuparía Enzo Fullone, quien sería hijastro de Machado. En UP repiten que el narco compró la lista libertaria y colocó la tira de candidatos.

La diputada asumió en 2023, le quedan dos años de mandato y presentó su renuncia a partir del 13 de noviembre. Se trataría en la sesión especial pedida por el oficialismo en la cámara baja para el miércoles 3 de diciembre, dos horas antes de la preparatoria en la que jurarán los 127 electos.

Si la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado nunca vuelve a tratar el pliego de Villaverde, su banca quedará vacía. Por lo tanto, se espera que la diputada decida entre dar la pelea o renunciar definitivamente. Su situación también afecta a Bullrich en su convivencia con la oposición.

Es que la ministra también estuvo por ser impugnada, debido a haber recibido dinero para la campaña de los hermanos Alejandra y Vidal Bada Vázquez, herederos y actuales directivos de Lácteos Vidal S.A., una compañía que a través de transferencias de sus sociedades offshore en Estados Unidos fue acusada de presuntos vínculos con Machado. Es una de las discusiones que se vienen.