Senado bonaerense: Unión y Libertad propone incorporar la reiterancia delictiva al Código Procesal Penal

El bloque de Unión y Libertad en el Senado de la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto de ley para modificar el Código Procesal Penal bonaerense e incorporar la figura de la reiterancia delictiva como criterio para evaluar la excarcelación de personas imputadas en causas penales.

La iniciativa apunta a que los magistrados puedan tener en cuenta la existencia de múltiples causas abiertas contra un mismo acusado al momento de analizar si corresponde o no conceder la libertad durante el proceso judicial. Según sus impulsores, esta herramienta permitiría fortalecer la capacidad de evaluación de jueces y fiscales.

El proyecto plantea modificar artículos de la Ley 11.922 , que regula el funcionamiento del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires , con el objetivo de incluir la reiterancia delictiva dentro de los parámetros que actualmente se utilizan para definir la excarcelación de un imputado.

De acuerdo con el texto presentado por el bloque legislativo, cuando una persona acumule varias investigaciones penales en trámite, esa situación podría considerarse como un indicador de riesgo de fuga o de posible entorpecimiento del proceso judicial.

En ese marco, los senadores sostienen que la incorporación de esta figura permitiría limitar la liberación de acusados que enfrentan múltiples causas y reforzar la respuesta del sistema penal frente a la reincidencia delictiva.

“La llamada ‘puerta giratoria’ termina perjudicando a los bonaerenses que todos los días conviven con la inseguridad”, afirmaron desde Unión y Libertad al fundamentar la propuesta legislativa.

El recorrido en la Legislatura bonaerense

El proyecto, firmado por los legisladores Carlos Kikuchi y Sergio Vargas fue presentado formalmente en el Senado de la provincia de Buenos Aires y deberá iniciar ahora su tratamiento en las comisiones correspondientes antes de llegar al recinto para su eventual debate.

Durante ese proceso, los legisladores deberán analizar las modificaciones planteadas al Código Procesal Penal bonaerense, así como su impacto en el funcionamiento del sistema judicial provincial.

Los impulsores de la iniciativa sostienen que la propuesta busca brindar más herramientas a la Justicia para evaluar la situación procesal de imputados con múltiples causas abiertas y, al mismo tiempo, fortalecer la protección de las víctimas frente a delitos reiterados.