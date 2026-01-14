Río Negro: con Lorena Villaverde devaluada, Fullone y Torres van por la presidencia de La Libertad Avanza

El senador Enzo Fullone y el abogado Damián Torres aparecen como los nombres con mayor consenso para asumir la presidencia de La Libertad Avanza en Río Negro , tras la caída en desgracia de Lorena Villaverde . Reclamada desde Buenos Aires, la estrategia persigue un “lavado de cara” integral que aporte otra impronta para encarar una estrategia de expansión política más amplia.

En el espacio libertario rionegrino dicen que Karina Milei bajó una línea clara: dejar atrás el esquema unipersonal y autónomo de conducción que practicó la diputada. De ahora en adelante, el armado será colectivo, con dirigentes de peso repartidos en el territorio provincial. Todo pasará por la mesa chica que conduce en Buenos Aires la secretaria general de la Presidencia.

La consigna, según indicaron fuentes de LLA, es crecer con mayor amplitud y más músculo territorial. Ese rediseño, sin embargo, no está exento de tensiones. En el esquema libertario se superpone otra interna alrededor del diputado Aníbal Tortoriello , cuyo bloque en la Legislatura local logró aprobación formal, mientras que el de LLA aún espera.

En el partido de los hermanos Milei esperaban que la dirigente que no logró asumir en el Senado diera un paso al costado, pero eso no ocurrió. La diputada decidió seguir jugando pese a que la decisión política de su salida, según fuentes cercanas a la conducción, ya estaba tomada en Buenos Aires.

La secuencia que ocurrió en los últimos días terminó de sellar su destino. Las recientes designaciones en delegaciones rionegrinas del PAMI no fueron impulsadas por Villaverde, como ella intentó mostrar en sus redes sociales, sino por Fullone. Este detalle no fue menor: los funcionarios designados agradecieron públicamente al senador y lo etiquetaron en sus publicaciones, marcando quién tiene hoy la lapicera real.

Enzo Fullone Karina Milei y Martín Menem Enzo Fullone junto a Karina Millei y Martín Menem

Esa movida de exposición personal fue el punto de quiebre. Luego de que se conociera la jugada de la diputada -que tiene embargado el sueldo por la venta de lotes irregulares en Las Grutas y se la vincula con causas de narcotráfico-, la definición política terminó de cerrarse en Buenos Aires, con aval de Lule Menem y decisión final de Karina Milei. A partir de febrero, Villaverde no comandaría más la presidencia del partido libertario de la provincia de la Patagonia.

Fullone y Torres, conducción

Como contó días atrás Letra P, Fullone reemplazó a Villaverde en la cámara alta. La definición de asignar a los nuevos directores del PAMI se leyó como un mensaje de que ahora es él quien toma las decisiones en Río Negro. En los últimos días también se animó a decir públicamente que no ve con malos ojos ser el candidato del partido a la gobernación en 2027.

El otro dirigente libertario con injerencia es el abogado Damián Torres, asesor de la senadora neuquina Nadia Márquez. Conocido como el "Burlando" de Río Negro, es un letrado penalista que incursionó en la política hace ya unos años. Comenzó como asesor legal del gobernador Alberto Weretilneck, con un papel técnico dentro de Juntos Somos Río Negro. Hoy es el vicepresidente de LLA y durante 2025 fue uno de los que pudo trazar distintas líneas entre el gobierno nacional y el mandatario rionegrino para la articulación de políticas públicas.

image.png Damián Torres, reconocido abogado de Viedma, apoderado de La Libertad Avanza en Neuquén y militante libertario en Río Negro toma relevancia desde la Patagonia.

Torres hasta dice públicamente que la oriunda de Las Grutas tendría que dar un paso al costado y apostar a que LLA pueda buscar la amplitud necesaria para la disputar las próximas elecciones provinciales.

El factor Tortoriello y la disputa en la Legislatura

Otra figura clave es Aníbal Tortoriello, que abre una incógnita a futuro porque está dentro del espacio libertario a nivel nacional, pero no en el ámbito provincial. "Si Tortoriello abraza las ideas del Presidente, vamos a trabajar en conjunto. Si no, habrá que pensar otro tipo de relación”, señala la escudería libertaria rionegrina. No hay expulsión, pero tampoco cheques en blanco: la pertenencia estará atada a alineamientos claros.

Esa disputa tiene una expresión en la Legislatura, luego de que la bancada de Cambia Río Negro, que responde al exintendente de Cipolletti, lograra la aprobación formal del bloque el último día de 2025. Tras esa movida, César Domínguez, el legislador que logró su banca por Primero Río Negro pero se identifica con el oficialismo nacional, también pide que le formalicen el bloque bajo el nombre de La Libertad Avanza.

image Aníbal Tortoriello tiene su partido y busca la gobernación de Río Negro en 2027.

Fuentes cercanas al espacio señalan que si se formaliza el bloque reclamado por Domínguez, podrían sumarse algunos integrantes del PRO.

Mientras tanto, en la últimas semanas Fullone y Torres vienen manteniendo conversaciones. Las próximas serán de reacomodamiento, a la espera de una decisión final que se tomará en Buenos Aires.