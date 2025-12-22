ENERGÍA

Neuquén y Río Negro sellaron la privatización de las represas del Comahue por más de U$S 706 millones

La firma de los acuerdos habilitó la etapa final del proceso. Nuevas reglas de gestión, mayores ingresos regionales y compromisos de inversión privada.

Por Letra P | Periodismo Político
Neuquén y Río Negro sellaron la privatización de las represas del Comahue por más de USD 706 millones

Neuquén y Río Negro sellaron la privatización de las represas del Comahue por más de USD 706 millones

El Estado nacional firmó la transferencia de acciones para la operación privada de las represas hidroeléctricas del Comahue con la presencia de los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro). Así, el proceso de privatización de las represas Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados ingresa en su tramo final.

Notas Relacionadas
Rolando Figueroa tuvo diferente suerte el 26 de octubre y es el custodio de las Provincias Unidas del Comahue.
PATAGONIA NORTE

Provincias Unidas del Comahue

Por  Ariel Boffelli

El acto contó con la presencia de la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti; el subsecretario de Energía Eléctrica, Damián Sanfilippo; y los gobernadores, junto a representantes de las empresas que asumieron las concesiones.

Privatización de las represas hidroeléctricas de la Patagonia

La firma de los contratos consolidó el resultado económico de la licitación, que garantizó ingresos por U$S 706.885.298,49 para el Estado nacional. El monto surgió de las ofertas presentadas por ocho compañías y reflejó una valorización relevante de activos estratégicos del sistema energético argentino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rolo_Figueroa/status/2003192704105120179&partner=&hide_thread=false

Con la formalización de los acuerdos, comenzó la etapa de transición operativa hacia los nuevos concesionarios, quienes asumieron compromisos de inversión, mantenimiento y modernización, con el objetivo de asegurar la continuidad y mejora del servicio de generación hidroeléctrica.

“Lo que más queríamos modificar era lo que otros planos políticos habían impuesto hacia nosotros”, dijo Figueroa y explicó que previo a la firma de los contratos “nos sentíamos injustamente tratados y ahora se viene a solucionar”. “A la hora de cobrar las regalías, cobrábamos sobre una tercera parte del valor, y a la hora de comprar la energía, la comprábamos al 100 por ciento”, agregó.

Dijo que Neuquén y Río Negro le brindan "este apoyo al país tan importante para lograr ese superávit que queremos lograr” y remarcó: “Queremos que se nos pague lo que corresponde por lo que se llevan de acá”.

La mirada de Rolando Figueroa

Figueroa también destacó como un elemento “muy importante” que a las provincias se les pague también “por el canon del agua” y recordó que, a partir de la reforma constitucional de 1994, el agua “es de las provincias; son nuestros recursos naturales”.

El gobernador neuquino puntualizó que se llegó a la firma de los contratos tras “una larguísima negociación” y consideró que se trata de algo “histórico para ambas provincias”. Destacó la participación que la Casa Rosada habilitó a las provincias en la negociación. “Ha sido único el trabajo que hemos podido desplegar; las negociaciones, el poder hablarnos y plantear nuestros puntos y nuestros temas que resultan de importancia para los habitantes de ambas provincias”, remarcó.

La mirada de Alberto Weretilneck

“Hace muchísimos años que las dos provincias no llevábamos adelante una acción, una tarea y una negociación conjunta de esta calidad, de esta importancia y de esta trascendencia”, dijo el gobernador de Río Negro, que agradeció a Figueroa por “haber puesto los intereses de las dos provincias en una síntesis que nos permitió después llevar adelante la negociación con la Nación”.

“Lo que siempre planteamos con Rolo es que se reconozca lo que el norte de la Patagonia aporta desde siempre al país”, sostuvo Weretilneck.

Detalle de las concesiones adjudicadas

La secretaria de Energía resaltó el trabajo coordinado entre la Nación y las provincias y aseguró que el resultado de la licitación evidenció una negociación exitosa, con alta competencia y fuerte interés empresario.

Firmas de las transferencia de las represas del Comahue
Se firmó la transferencia de las acciones de las represas Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados.

Se firmó la transferencia de las acciones de las represas Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados.

En ese marco, la Central Piedra del Águila fue adjudicada a Central Puerto por U$S 245 millones; la Central Hidroeléctrica El Chocón a MSU Green Energy por U$S 235,6 millones; Alicurá a Edison por U$S 162 millones; y Cerros Colorados también a Edison por U$S 38 millones.

La concreción de estos contratos marcó el inicio de una nueva etapa para el complejo hidroeléctrico del Comahue, con un esquema de gestión privada, inversiones comprometidas y mayor previsibilidad para las provincias productoras y el sistema energético nacional.

Temas
Notas Relacionadas
YPF Luz, interesada en las hidroeléctricas del Comahue
El negocio de las privatizaciones

YPF, Aluar, Mindlin, Brito y los Neuss se anotan para quedarse con las represas del Comahue

Se sumaron a las cuatro concesionarias actuales en la puja por las centrales. Requisitos que deben cumplir e ingresos nuevos para Neuquén y Río Negro.
Piedra de Águila, en Neuquén, la represa más grande del Comahue.
LA GUERRA DEL AGUA

Senadores peronistas de Río Negro y Neuquén denuncian la "entrega a precio vil" de las represas del Comahue

Cuestionan que las ofertas totalizan "menos del 15%" del valor real de las hidroeléctricas. El rol de las provincias.

Las Más Leídas

Más Sobre Economía

También te puede interesar

La marcha de la CGT, única expresión de descontento en un diciembre marcado por la reforma laboral de Javier Milei, consagratoria de un modelo sostenido por el ajuste y la represión de la protesta. 
¡QUÉ LINDO ES DAR BUENAS NOTICIAS!

Milei, el fantasma de diciembre y las contradicciones en la era del Gran Ajuste

Por  Marcelo Falak
Diego Santilli se reúne con gobernadores en la Casa Rosada
MÁS VIOLETA QUE NUNCA

Santilli defendió las designaciones en la AGN que impugnó el PRO, pero negó una ruptura con su partido

Por  Letra P | Periodismo Político
Axel Kicillof con representantes de gremios estatales 
NO HAY PLATA

Kicillof cierra el año sin bonos ni aumentos para estatales

Por  José Maldonado
Javier Milei con Hayden Davis y el apoyo a las pymes
CRIPTOESTAFA

Milei tenía un acuerdo confidencial con Davis, el impulsor de $LIBRA

Por  Letra P | Periodismo Político