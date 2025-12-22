Neuquén y Río Negro sellaron la privatización de las represas del Comahue por más de U$S 706 millones

Neuquén y Río Negro sellaron la privatización de las represas del Comahue por más de USD 706 millones

El Estado nacional firmó la transferencia de acciones para la operación privada de las represas hidroeléctricas del Comahue con la presencia de los gobernadores Rolando Figueroa ( Neuquén ) y Alberto Weretilneck ( Río Negro ). Así, el proceso de privatización de las represas Alicurá , El Chocón , Piedra del Águila y Cerros Colorados ingresa en su tramo final.

El acto contó con la presencia de la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti ; el subsecretario de Energía Eléctrica, Damián Sanfilippo ; y los gobernadores, junto a representantes de las empresas que asumieron las concesiones.

La firma de los contratos consolidó el resultado económico de la licitación , que garantizó ingresos por U$S 706.885.298,49 para el Estado nacional. El monto surgió de las ofertas presentadas por ocho compañías y reflejó una valorización relevante de activos estratégicos del sistema energético argentino.

Con la formalización de los acuerdos, comenzó la etapa de transición operativa hacia los nuevos concesionarios, quienes asumieron compromisos de inversión, mantenimiento y modernización, con el objetivo de asegurar la continuidad y mejora del servicio de generación hidroeléctrica.

VAMOS A COBRAR LO QUE CORRESPONDE POR NUESTROS RECURSOS Junto al Gobierno de Río Negro y autoridades del Gobierno Nacional participamos en Cipolletti de la firma de los contratos de concesión y transferencia de las represas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del… pic.twitter.com/5gtbB9dt6U

El nuevo esquema garantizó mayores ingresos para ambas provincias, a partir de un aumento en las regalías, la implementación de un canon por el uso del agua y la creación de un fondo específico destinado a obras y trabajos de seguridad ante eventuales crecidas.

“Lo que más queríamos modificar era lo que otros planos políticos habían impuesto hacia nosotros”, dijo Figueroa y explicó que previo a la firma de los contratos “nos sentíamos injustamente tratados y ahora se viene a solucionar”. “A la hora de cobrar las regalías, cobrábamos sobre una tercera parte del valor, y a la hora de comprar la energía, la comprábamos al 100 por ciento”, agregó.

Dijo que Neuquén y Río Negro le brindan "este apoyo al país tan importante para lograr ese superávit que queremos lograr” y remarcó: “Queremos que se nos pague lo que corresponde por lo que se llevan de acá”.

La mirada de Rolando Figueroa

Figueroa también destacó como un elemento “muy importante” que a las provincias se les pague también “por el canon del agua” y recordó que, a partir de la reforma constitucional de 1994, el agua “es de las provincias; son nuestros recursos naturales”.

El gobernador neuquino puntualizó que se llegó a la firma de los contratos tras “una larguísima negociación” y consideró que se trata de algo “histórico para ambas provincias”. Destacó la participación que la Casa Rosada habilitó a las provincias en la negociación. “Ha sido único el trabajo que hemos podido desplegar; las negociaciones, el poder hablarnos y plantear nuestros puntos y nuestros temas que resultan de importancia para los habitantes de ambas provincias”, remarcó.

La mirada de Alberto Weretilneck

“Hace muchísimos años que las dos provincias no llevábamos adelante una acción, una tarea y una negociación conjunta de esta calidad, de esta importancia y de esta trascendencia”, dijo el gobernador de Río Negro, que agradeció a Figueroa por “haber puesto los intereses de las dos provincias en una síntesis que nos permitió después llevar adelante la negociación con la Nación”.

“Lo que siempre planteamos con Rolo es que se reconozca lo que el norte de la Patagonia aporta desde siempre al país”, sostuvo Weretilneck.

Detalle de las concesiones adjudicadas

La secretaria de Energía resaltó el trabajo coordinado entre la Nación y las provincias y aseguró que el resultado de la licitación evidenció una negociación exitosa, con alta competencia y fuerte interés empresario.

Firmas de las transferencia de las represas del Comahue Se firmó la transferencia de las acciones de las represas Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados.

En ese marco, la Central Piedra del Águila fue adjudicada a Central Puerto por U$S 245 millones; la Central Hidroeléctrica El Chocón a MSU Green Energy por U$S 235,6 millones; Alicurá a Edison por U$S 162 millones; y Cerros Colorados también a Edison por U$S 38 millones.

La concreción de estos contratos marcó el inicio de una nueva etapa para el complejo hidroeléctrico del Comahue, con un esquema de gestión privada, inversiones comprometidas y mayor previsibilidad para las provincias productoras y el sistema energético nacional.