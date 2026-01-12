José Luis Berros: "Con Aníbal Tortoriello compartimos que Río Negro necesita una transformación profunda"

Jose Luis Berros, jefe del Bloque Vamos con Todos, no descarta una alianza entre el peronismo y Aníbal Tortoriello.

El jefe del bloque peronista Vamos con Todos , José Luis Berros , anticipa un año desafiante para el peronismo de Río Negro . Sentencia que Alberto Weretilneck se encuentra en un fin de ciclo y se prepara para el rearmado justicialista de cara a 2027. El legislador avisa que lo importante "ya no serán los partidos, sino las personas".

Berros pasa los días de enero en la ciudad de General Roca . Si bien no frena su recorrida territorial por distintos barrios de la ciudad, también se toma tiempo para ejercitar con largas caminatas, leer y hablar con "compañeros y compañeras", como le suele llamar a la militancia.

Mientra tanto, se prepara para el encuentro que lo reunirá con distintos sectores del partido para trabajar en definir un rumbo y los proyectos para el año que comienza, que considera clave para el armado electoral futuro.

-¿Con qué objetivo se convoca a todos los sectores que integran el peronismo rionegrino?

-El peronismo de Río Negro dio un paso adelante en 2025, comenzando a transitar un camino de unidad de cara a 2027 para proponer una alternativa de provincia con justicia social, independencia económica y soberanía política. Vamos por buen camino y buscaremos ser los más amplios posibles. Estamos en una de las pocas provincias de la Argentina en la que ganamos en la categoría de senadores.

-¿Cómo es la convocatoria?

-Amplia. El peronismo nunca deja a nadie atrás, por eso vamos a seguir ampliando y abriendo los brazos cada vez más, convocando a todos y todas, para construir una provincia diferente, más inclusiva, con trabajo, con más infraestructura. Río Negro tiene un potencial enorme y con mucho para ofrecer. Necesitamos una provincia más eficaz en todos los sectores productivos y económicos.

Ana Marks José Luis Berros Ayelén Spósito Anselmo Torres

-¿Imagina un acercamiento con otros actores, como el vicegobernador Pedro Pesatti?

-Pedro Pesatti es parte del campo nacional y popular, más allá de que en el ámbito provincial tuviera definiciones partidarias diferentes. Desde lo político e ideológico hay muchas coincidencias, por historia y por la mirada común sobre el presente nacional. Veremos si coincidimos en el futuro.

El sorismo y Alberto Weretilneck en una disputa de larga data

-¿Cómo analiza el gobierno de Weretilneck?

-Hace tiempo que vemos un fin de ciclo. El gobierno provincial está agotado, sin ideas. Te diría que con poco futuro. Sólo pagan los sueldos a fin de mes, apenas abren las escuelas, brindan una pésima calidad en los servicios de salud, la seguridad es paupérrima. La provincia viene en caída libre y es necesario cambiar. Weretilneck se ha quedado sin ideas y sin aliados.

María Emilia Soria Martín Soria Martín Doñate

-¿Cómo evalúa la reacción del gobernador ante los hechos que derivaron en la renuncia de Lorena Villaverde al Senado?

-El gobernador estaba al tanto de todo. Además hay sospechas de que mintió sobre su relación con Fred Machado, los vínculos con Claudio Ciccarelli a través del bloque de Juntos Somos Río Negro y la relación con la explotación de las arenas silíceas. Nuestro espacio realizó pedidos de informes y nunca fueron contestados por el Ejecutivo. Villaverde es un antecedente muy peligroso, porque el gobernador nunca criticó sus acciones, que son de público conocimiento con infinidades de pruebas que muestran lo manchada que está. Hay un entramado preocupante.

A la disputa de la gobernación

-Se habló mucho de una alianza entre María Emilia Soria y Aníbal Tortoriello. ¿Podría llegar a suceder?

-La buena relación entre los Soria y Tortoriello nace cuando Martín y Aníbal fueron intendentes de sus ciudades, Roca y Cipolletti. La afinidad se dio porque compartían entonces una forma similar de hacer gestión, basada en la austeridad y la responsabilidad para administrar lo público, pero también por un fuerte compromiso social con los más humildes. Ahora compartimos la idea de que Río Negro necesita un cambio, una transformación profunda que va más allá de los partidos políticos y donde lo que importan son las personas.

image.png Diálogo. La promesa entre María Emilia Soria y Alberto Weretilneck.

-Los incendios hoy azotan Chubut. ¿Está preparada Río Negro?

-Los incendios en la Patagonia en estás épocas son bastante previsibles, no son una novedad. Debemos trabajar en la prevención, anticiparnos, disponiendo de los recursos para ello y para las eventualidades. Jerarquizar más a nuestros bomberos, dotarlos de infraestructura y herramientas de trabajo. Eso se logra disponiéndolo en el presupuesto que se asigna.

-Hay un proyecto de Martín Soria en el Senado para que el Gobierno inyecte fondos para la prevención de los siniestros.

-Lamentablemente, el gobierno de Javier Milei, aplicando un ajuste feroz, no atiende la situación de los patagónicos. Al contrario, nos destrata, nos deja sin los recursos necesarios. La idea del senador Soria es la adecuada, disponer de fondos para prevención y atención, que se establezca por ley para que no sea una decisión arbitraria ni del momento.