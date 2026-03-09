Entre Ríos: Frigerio apura la reforma del sistema previsional y quiere que se apruebe en el primer semestre

Rogelio Frigerio aceleró en la dirección de reformar el sistema previsional en Entre Ríos . Durante este primer semestre de su tercer año como gobernador quiere que la Legislatura debata y apruebe un proyecto del que todavía no se conoce la letra chica, pero sí el norte. Para eso invitó a los sindicatos a la Casa Gris .

El encuentro que presidió Frigerio duró más de dos horas durante las que el gobernador respondió preguntas tanto políticas como técnicas. El gobierno aduce que no presentó un texto sobre el cual discutir para que éste surja del trabajo del Ejecutivo, los legisladores y el sindicalismo.

En principio, aunque nazcan discusiones acaloradas por alguno de los regímenes especiales, habrá tres ejes centrales para el debate. El primero es el las edades para jubilarse; el segundo será el cálculo por el que se llega al 82% móvil; y el tercero estará dado por la eventual paridad de la edad de hombres y mujeres para acceder a la jubilación.

La edad para jubilarse en la provincia es de 57 años para mujeres y 62 para varones, con regímenes especiales que presentan otras realidades. Con el argumento del aumento de la expectativa de vida y con ella de la vida laboral, surge necesaria la posibilidad de aumentar la edad de jubilación, equiparándola por lo menos a la de ANSES , que es de 60 años para mujeres y de 65 para varones.

En las intenciones del gobierno, se suma además la posibilidad de equiparar edades entre géneros. Ambas variables, de modificarse, se harán progresivamente. “Lo que se haga va a ser gradual, porque es la forma de hacerlo, para que todo el mundo pueda programar su vida laboral”, subrayó Gastón Bagnat , presidente de la Caja de Jubilaciones.

Frigerio Allende plp Frigerio y, a su derecha, José Ángel Allende, líder de UPCN y sindicalista más cercano a la Casa Gris.

El 82% es el punto más árido, sobre todo porque es el más complejo para comprender, pero también el de impacto directo en los bolsillos. Hoy, quienes lo perciben perciben el 82% del salario bruto. Bagnat lo grafica así: “Si alguien cobra 100 en mano, no le pagamos 82, le pagamos 82 del bruto, que es 140, por decir algo, entonces termina cobrando 90 y pico”. "Ante la primera paritaria o aumento, el que cobraba 100 recibe el monto, pero sigue pagando 19, el jubilado ya no paga esos 19, con lo cual, en la medida que va evolucionando las paritarias o los adicionales, el jubilado empieza a mejorar sensiblemente en relación al activo”, agregó.

La inteligencia del Ejecutivo, la Legislatura y los sindicatos estará en mantener el 82% móvil del salario para las jubilaciones, pero aplicando un índice que respete los escalafones, que son más de 80 y tienen autonomía para dictar paritarias y adicionales. “Eso no se resiste”, sentenció Bagnat al aire de Radio Costa Paraná.

El camino para la reforma

Tras el encuentro con los sindicatos, voceros del gobierno anticiparon que empieza ahora el tiempo de "afinar el lápiz". El presidente de la Caja de Jubilaciones viene dialogando (exponiendo y escuchando) con los sindicatos desde el día cero de la gestión, una cualidad que le reconocen desde el sindicalismo. Incluso en el primer año de gobierno hubo un proyecto que llegó a Diputados y no avanzó. Esta vez, con el déficit decreciente de la Caja, mediante los cambios vía decreto, y con la esperanza de que ANSES gatille la deuda con la provincia, prometen soluciones a mediano y largo plazo.

Nada para lo inmediato, porque cualquier modificación en la edad de las jubilaciones no podrá afectar a quien esté en la recta final de su vida laboral. Al menos eso se promete desde el Ejecutivo. Lo que no puede prolongarse es el debate. El texto, discusiones mediante, deberá estar pronto entre marzo y abril. Luego, el trabajo en las cámaras no debiera extenderse, de acuerdo a los planes del Ejecutivo, más allá del primer semestre.

La oposición en la Legislatura

El peronismo tiene una doble responsabilidad en el debate previsional. Por un lado, plantear una postura opositora y que defienda los intereses de los sindicatos. Al mismo tiempo, está ante la encrucijada de poder ser parte del camino de la solución de un problema que el exgobernador Gustavo Bordet planteó cada vez que tuvo oportunidad durante sus ocho años de gestión: el déficit de la Caja. En ese equilibrio deberá navegar el PJ.

Cláusula de gobernabilidad mediante, la cámara de Diputados no es un problema para los oficialismos en Entre Ríos. Lo que no significa que el PJ no vaya a exponer, eventualmente, en contra de la reforma y ser una caja potente de resonancia del arco opositor entrerriano. En el Senado, donde la oposición perdió la mayoría, la cosa es parecida aunque con menos beligerancia. La novedad para la reforma previsional es que los bloques peronistas de ambas cámaras y el PJ prometieron trabajo coordinado.

Los sindicatos que dieron el presente

En el kilómetro cero de este año del debate por la reforma previsional no faltó casi nadie en representación de los trabajadores organizados. La lista la conformaron referentes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN); la Asociación Trabajadores del Estado (ATE); la Asociación del Magisterio de Entre Ríos (AGMER); la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET); el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP); la Unión de Docentes Argentinos (UDA); la Asociación del Personal Legislativo (APL); la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN); la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER); la Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram); y el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOYEM).