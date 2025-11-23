Río Negro: Alberto Weretilneck proyecta las primeras señales de acuerdo con el campo libertario

El gobernador de Río Negro , Alberto Weretilneck , resiste al embate opositor después de las elecciones de medio término y acude al viejo libreto de alcanzar respaldo externo para conquistar gobernabilidad . Antes de la sesión por el Presupuesto 2026 , se blanqueó el escenario de socios y enemigos.

Al voto de la bancada oficialista, Juntos Somos Río Negro, se le sumaron los de la UCR , la Coalición Cívica-ARI , el peronista Pedro Dantas —todavía defensor del “gran acuerdo” de 2023— y el acompañamiento de Primero Río Negro , con terminal en el excandidato a gobernador de Javier Milei, Ariel Rivero . Ese gesto parece abrir el camino alternativo en Casa de Gobierno , que ya tuvo un contacto con el mundo libertario con la presencia de Weretilneck en la Casa Rosada para reunirse con Diego Santilli , flamante ministro del Interior .

La idea de conformar un espacio institucional sólido, emergió del propio Rivero horas más tarde de la elección nacional de medio término, cuando reclamó una convocatoria amplia para sostener el normal funcionamiento del Estado provincial. Esa aparición fue asimilada como positiva en el entorno de Weretilneck, que aguarda por la efectividad de sus espadas parlamentarias antes de fin de año con la aprobación del Presupuesto.

Todo se desencadena en medio de un crecimiento sostenido en la interna Aníbal Tortoriello – Lorena Villaverde , en La Libertad Avanza , y en la impugnación de la senaduría que obtuvo la empresaria de San Antonio Oeste que tendrá que esperar hasta el viernes para conocer su destino.

Cuando la cúpula de Primero Río Negro, el partido libertario blue de la provincia, reunió a su dirigencia en San Carlos de Bariloche para anlizar las elecciones de octubre, en la perla turística de la Patagonia se habló de un “cambio de modelo” y Rivero le envió un mensaje directo al gobernador.

El encuentro dejó algo más que un balance electoral. Funcionó como un gesto político de reposicionamiento en el que Rivero amontonó a su dirigencia para ratificar que su espacio quiere ser protagonista en el ciclo que desembocará en 2027.

image Primero Río Negro. Ariel Rivero es la opción libertaria blue.

La cosecha de casi 13 mil votos obtenidos, sin padrinazgos nacionales, fue leído por el propio Rivero como una señal de autonomía por sobre la filial local de La Libertad Avanza, pero también como la evidencia de un electorado dispuesto a escuchar una alternativa frente al desgaste del oficialismo y la crisis de la oposición.

En ese contexto, el mensaje a Weretilneck no pasó inadvertido. El dirigente de Campo Grande lo instó a conformar una mesa política amplia y sugirió que, de no modificarse la forma de gobernar, el escenario de 2027 podría estar marcado por un reordenamiento profundo. En otras palabras, si no convoca a acuerdos, el punto final a su mandato se acerca.

Un tono de lanzamiento

Rodeado de su equipo, el primer libertario rionegrino planteó que la provincia atraviesa un agotamiento institucional y programático, y que es tiempo de discutir un “nuevo modelo”, basado en orden, planificación y una modernización del Estado que incluya reforma constitucional, límites a la reelección, cambios productivos y políticas de seguridad de mayor alcance.

El mensaje tuvo doble destinatario. Hacia adentro, buscó consolidar la construcción interna y ordenar expectativas de cara al próximo calendario electoral. Hacia afuera, apuntó a diferenciarse tanto del oficialismo como del debilitado universo libertario representado por La Libertad Avanza.

image Lorena Villaverde, en el centro de la escena nacional.

Rivero fue uno de los primeros detractores de Villaverde, a la que no dudó en acusar apenas se conocieron los supuestos vínculos con Claudio “Lechuga” Cicarelli y el piloto acusado de narco Fred Machado, recientemente extraditado de Viedma a los Estados Unidos.

“Lo dije a principio de año en Casa Rosada a Lule Menem. Villaverde es una persona que está ligada a delitos muy fuertes en Río Negro, con ventas de terrenos truchos, que aprovechó ser diputada nacional para sacar un crédito de 270 mil dólares para comprar una casa en Cipolletti”, bramó el libertario, en a previa de la votación.

El voto a favor de las Letras

Mientras Rivero endurecía su discurso, la legisladora Yolanda Mansilla dio una muestra de praxis institucional. En la última sesión, votó a favor del proyecto del Ejecutivo para autorizar la emisión de Letras del Tesoro, una herramienta financiera central para sostener la actividad del Estado provincial. Se sumó al aval de un pedido de sobregiros y la emisión por un monto que podría llegar a los 260 mil millones de pesos.

Yolanda Mansilla legisladora Primero Río Negro Yolanda Mansilla, legisaldora de Primero Río Negro que acompañó al oficialismo en la aprobación del endeudamiento que solicitó Weretilneck.

El equilibrio entre acompañamiento legislativo y diferenciación política es, para el espacio, un modo de ampliar su base sin ceder al perfil emergente. “No es un cheque en blanco”, advirtió la legisladora en el recinto, en un mensaje certero para el oficialismo, que también padece su propia crisis intestina con la batalla que lleva adelante el vicegobernador, Pedro Pesatti, y la delegación verde de Viedma.

La definición de Mansilla supone que se sostiene en diversos aspectos por fuera de lo institucional, como la atomización de La Libertad Avanza con la estruendosa interna entre Tortoriello y Villaverde.

Derrumbe parcial de La Libertad Avanza

El mensaje ampliado de Primero Río Negro ocurre en medio de la dispersión del partido de Karina Milei, que atraviesa una dilatada crisis desde su desembarco en Río Negro. La disputa entre Tortoriello y Villaverde dejó a la alianza sin rumbo y con referencias debilitadas.

Tortoriello continúa bajo la sombra de la causa Techo Digno, que condiciona su presencia pública. Villaverde, por su parte, enfrenta cuestionamientos por presuntos vínculos con sectores del bajo mundo que enlodan cualquier intento de rearmar estructura. La combinación hundió la capacidad expansiva de La Libertad Avanza, que ya había mostrado dificultades para instalar una agenda propia en la provincia con el retorno del intendente de Allen, Marcelo Román, luego de afrentar un severo vacío de poder en su municipio.

En esa vacante, Rivero aparece como la figura liberal a la rionegrina con mayor cohesión interna, territorialidad y programa. La crisis libertaria, lejos de ser un dato marginal, reconfigura el mapa opositor y abre un espacio que Primero Río Negro se mueve para ocupar, aunque corre de atrás en el respaldo del electorado.

image.png La diputada Lorena Villaverde y su colega Aníbal Tortoriello de Río Negro. Hay ruido en la tropa libertaria de la Patagonia.

Tortoriello fue el rionegrino más votado del 26 de octubre. Sobre todo en el Alto Valle, la región donde se concentra la mayor cantidad de habitantes de Río Negro y la Patagonia, el empresario de transporte se instaló como la principal alternativa al modelo creado a imagen y semejanza del Movimiento Popular Neuquino (MPN), pero que hoy se sostiene por el apalancamiento del neuquino Rolando Figueroa.

Hasta ya amagó con avanzar en un acuerdo con los hermanos Soria, en una suerte de reedición del pacto General Roca-Cipolletti que barrió con 28 años de gobiernos radicales con la fórmula Carlos Soria-Alberto Weretilneck. Hasta que no se resuelva su destino judicial, muy cerca de llegar a juicio en la mega causa del plan federal de vivienda, no hay certezas de que sea viable.

Weretilneck, entre la advertencia y la necesidad

El gobernador enfrenta un contexto más incierto que al inicio de su primer ciclo. La presión económica, la discusión por la seguridad salud, educación y el desgaste acumulado del oficialismo obligan a un juego más fino. Las palabras de Rivero —“solo no va a poder”— funcionan como advertencia, pero también como invitación.

Con un oficialismo rionegrino obligado a revisar su estrategia, una oposición que no termina de cuajar y La Libertad Avanza que atraviesa turbulencias, Rivero pretende convertirse en garante de gobernabilidad.

Alberto Weretilneck

Primero Río Negro apuesta a consolidarse como tercera vía, capaz de disputar votos descontentos, representación liberal y dirigentes locales que buscan renovación. El resultado del 26 de octubre fue el punto de partida. Lo que ocurrió en Bariloche, sumado a la señal parlamentaria de Mansilla, es el primer capítulo de un armado que ya piensa en 2027.

Weretilneck sabe que, a diferencia de ciclos anteriores, debe enfrentar al peronismo, al PRO con sus variables y al liberalismo atomizado detrás de Tortoriello y Villaverde. Un ciclo desafiante, como el de 2017 cuando su boleta hizo agua en la elección nacional, asoma en el 2026.