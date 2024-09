Santa Fe: qué nombres manejan Unidos y el peronismo para la nueva Corte

En ambos espacios existe una cierta aversión a hablar del tema, no solo porque el ritmo de generación de vacantes lo vienen imponiendo los propios cortesanos , sino también porque no se sabe cuántas serán efectivamente las sillas que se liberan: Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez encabezan la resistencia . Además, en muchos operadores se hizo carne aquello de que “el que suena, suena”, en virtud del cual procuran guardar bajo siete llaves a sus propios candidatos.

El tipo de Corte que quiere Unidos

En la coalición oficialista insisten en que aún no se habló de nombres, pero sí de perfiles. No es algo extraño en Maximiliano Pullaro: fue la manera en la que conformó su propio gabinete. “No me pidan lugares, tráiganme perfiles” era la frase que repetía el gobernador cuando construía su equipo de gobierno.