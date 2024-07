Santa Fe: la mayoría de la Corte Suprema se atrinchera y no explica por qué no respeta la ley

Letra P solicitó entrevistas a Roberto Falistocco y María Angélica Gastaldi, dos de los cinco apuntados para dejar la Corte. Después de una evaluación conjunta, comunicaron a través de colaboradores que no hablarían "por el momento". Probablemente analizaron que al no haber una figura institucional del Poder Ejecutivo que manifieste expresamente el deseo de concretar esa renovación, ambos no se darían por aludidos.