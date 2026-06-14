La privatización de Intercargo se dilata porque nadie quiere quedarse con la empresa

La privatización de Intercargo que impulsa el gobierno de Javier Milei entró en una zona de turbulencia. Mientras Toto Caputo volvió a extender los plazos para intentar asegurar al menos dos oferentes, los gremios sostienen que la propia desregulación del mercado aeroportuario promovida por Federico Sturzenegger terminó restándole atractivo a la empresa que el Estado busca vender.

Sobre la hora del vencimiento previsto para el último miércoles, Caputo prorrogó hasta el 25 de junio la presentación de antecedentes de las operadoras privadas de servicios de rampa y atención de equipajes y pasajeros que competirán por el 100% del paquete accionario de Intercargo.

La venta comprende todos los equipos, activos, contratos vigentes y la dotación actual de 1560 empleados. La empresa presta servicios de rampa, remolque de aeronaves, conexión con pasarelas, carga y descarga de equipajes, provisión de agua potable, retiro de residuos, limpieza de aeronaves y traslado de tripulaciones y pasajeros. Opera en Ezeiza, Aeroparque y otras 19 terminales del interior, donde atiende a la mayoría de las aerolíneas nacionales e internacionales.

Para la presentación de ofertas se estableció un sistema de dos sobres. El primero deberá contener los antecedentes legales, técnicos y económicos; el segundo, la oferta económica, que no podrá ser inferior al precio base fijado en u$s 45.120.000.

Las empresas interesadas deberán acreditar una experiencia mínima de 12 meses en servicios de manipulación y embarque de equipajes, asistencia operativa en pista, carga y descarga de aeronaves o transporte interno de tripulaciones y pasajeros. Además, tendrán que demostrar una liquidez no inferior a $29 millones para cubrir tres meses de operación y presentar una garantía de mantenimiento de oferta equivalente al 5% del precio base.

Hasta ahora, los sondeos realizados por el Ministerio de Economía entre potenciales compradores reflejaron un interés muy limitado, al punto de que la licitación podría quedarse sin oferentes.

El principal obstáculo para la privatización, según fuentes del sector, surge de una paradoja generada por la propia política oficial. La apertura del mercado de servicios aeroportuarios impulsada por Sturzenegger redujo el valor estratégico de Intercargo, ya que cualquier empresa que reúna los requisitos técnicos y económicos puede prestar servicios de handling sin necesidad de adquirir la compañía estatal.

Desde fines de 2024, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) ya otorgó 11 nuevas licencias para operar en ese mercado a American Jet, Global Protection Service, Fly Seg, Air Class Cargo, Handyway Cargo, Escalum Investment, MNZS, Jet Handling FBO, Swissport Argentina, Acciona Servicios Argentina y Crossracer Ramp.

A esa apertura del mercado se sumó otro cambio regulatorio. A fines de diciembre de 2025, la Secretaría de Transporte dispuso que las mangas y pasarelas telescópicas sean operadas exclusivamente por las concesionarias aeroportuarias. Como consecuencia, Intercargo dejó de prestar y facturar ese servicio en Ezeiza y Aeroparque, que pasó a manos de Aeropuertos Argentina, la empresa del grupo Eurnekian.

Otro punto de los pliegos que genera dudas entre los interesados es la obligación de mantener indemnes a los directores salientes de Intercargo frente a eventuales reclamos vinculados con contratos, relaciones laborales, impuestos o tasas, incluyendo honorarios y gastos judiciales.

Preocupación por los aeropuertos del interior

El secretario general de la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), Rubén Fernández, advirtió que 17 de los 21 aeropuertos donde actualmente opera Intercargo podrían quedarse sin servicios de handling una vez concretada la venta.

Intercargo.jpg Intercargo, del monopolio a la privatización

Según el pliego, la empresa adjudicataria no está obligada a realizar inversiones específicas y solo deberá mantener las prestaciones actuales durante 180 días hábiles. Cumplido ese plazo, podrá dejar de operar en los aeropuertos no rentables con una simple notificación a las autoridades con 60 días de anticipación.

Fernández sostuvo que "sólo Ezeiza, Aeroparque, Córdoba y El Calafate en temporada alta son rentables", por lo que las restantes terminales podrían quedar sin servicio. La lista incluye Salta, Jujuy, Iguazú, Corrientes, Tucumán, Mendoza, San Juan, Santa Fe, Rosario, Mar del Plata, Neuquén, Chapelco, Bariloche, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos y Ushuaia.

Ante la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, el dirigente remarcó que la transferencia del negocio de las mangas telescópicas a Aeropuertos Argentina le quitó a Intercargo una facturación anual de $10.000 millones, con una ganancia cercana a los $5000 millones, equivalente al 10% de su superávit operativo.

La denuncia por la valuación de la empresa

Por su parte, el secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Edgardo Llano, llevó sus cuestionamientos a la Justicia mediante una denuncia contra Milei, Caputo y el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Maximiliano Voss, por presuntas irregularidades y defraudación contra la administración pública.

La presentación, radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 3, apunta principalmente contra la tasación oficial utilizada como referencia para la venta.

Según la denuncia de APA, el precio base de u$s 45 millones resulta "inentendible" y constituye una "suma ridícula", ya que ni siquiera cubre el valor de los activos corrientes informados por el propio Gobierno. Para el gremio existe una "flagrante contradicción" entre la valuación y la situación financiera de la empresa, que en su último balance anual registró ganancias superiores a los u$s 20 millones y activos líquidos por unos u$s 55 millones.