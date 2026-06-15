Los Passaglia plantan Hechos en La Plata y se meten en la carrera por la intendencia

Hechos , el partido impulsado por la familia Passaglia en San Nicolás , comenzó a dar sus primeros pasos en La Plata de la mano del senador provincial Marcelo Leguizamón , quien busca construir una alternativa electoral con proyección hacia las elecciones de 2027.

El legislador, que integró Juntos por el Cambio hasta la ruptura de la coalición opositora, quedó sin una estructura de referencia y encontró en el armado nacido en San Nicolás una nueva plataforma política para posicionarse en la ciudad. En los próximos días, Leguizamón presentará un nuevo local partidario en La Plata , que funcionará como punto de encuentro para el trabajo territorial y la incorporación de nuevos dirigentes.

La apuesta de Hechos es instalar una opción competitiva con candidatura propia a la intendencia en el próximo turno electoral municipal. Será una alternativa al peronismo, que deberá resolver si Julio Alak irá por la reelección, y el frente integrado por el PRO y La Libertad Avanza.

Leguizamón inició conversaciones con referentes barriales, exfuncionarios y dirigentes que formaron parte de la gestión del exintendente Julio Garro , con la intención de sumar experiencia de gestión y presencia territorial. El armado pretende captar sectores que quedaron huérfanos tras la reconfiguración del mapa opositor y que no encontraron un espacio definido luego del quiebre de JxC .

La estrategia también contempla incorporar cuadros técnicos y dirigentes con inserción en distintos barrios de La Plata , con el propósito de construir una estructura propia y consolidar una identidad política diferenciada. Explican en Hechos que hay una gran cantidad de dirigentes que pertenecían al universo cambiemita hasta 2023 que no está participando y no está contenida en ninguna otra fuerza política

El crecimiento de Hechos fuera de San Nicolás representa, además, uno de los desafíos centrales para la familia Passaglia, que busca extender la experiencia de gestión desarrollada en ese distrito hacia otros puntos de la provincia y, según revelaron, pretende tener presencia más allá de Buenos Aires el año que viene. Después del Mundial, el partido abrirá un local en la esquina de 15 y 53 de la capital bonaerense. En esa estructura también trabaja el armador Sebastián García De Luca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/chubyleguizamon/status/2061563627828818273?s=20&partner=&hide_thread=false Compartimos una reunión de trabajo con Manuel Passaglia para conversar sobre los problemas reales que atraviesa la Provincia de Buenos Aires y empezar a delinear el trabajo que viene.



Hablamos de gestión, de territorio y de lo que la política le debe a la gente: respuestas… pic.twitter.com/5mEVjpLsCn — Marcelo Leguizamón Brown (@chubyleguizamon) June 1, 2026

El rol de Marcelo Leguizamón

Leguizamón asumió su banca en el Senado en diciembre de 2023 cuando se rompe JxC, frente por el que había sido electo. Eso lo dejó ubicado en el bloque PRO, a pesar de no haber participado nunca de la vida política del partido. Cuando comenzó la discusión electoral del año pasado, tuvo diferencias con la conducción partidaria a nivel provincial y no participó de ese proceso en el que los amarillos firmaron la alianza con LLA.

Tras ello, se inició un proceso de diálogo entre Leguizamón y su compañera de bancada Emilia Subiza, legisladora de San Nicolás. La experiencia de Hechos en la Segunda sección electoral, donde el espacio sacó 25 puntos y logró tres bancas en la Cámara de Diputados, facilitó el acercamiento entre sectores que coincidían en salir de la polarización entre el peronismo y LLA.

Santiago y Manuel Passaglia Los hermanos Santiago y Manuel Passaglia.

El escenario hacia 2027

La mirada está puesta en la disputa que se abrirá rumbo a 2027. En ese escenario, el peronismo intentará retener la conducción de la ciudad, mientras que LLA y el PRO buscarán consolidar una propuesta común o competir por separado para recuperar terreno. Como contó Letra P, el macrismo quedó huérfano tras la salida de Garro y busca renovarse con rostros jóvenes.

En ese contexto, Leguizamón trabaja para que Hechos llegue con estructura propia, presencia territorial y una figura competitiva que le permita convertirse en una alternativa dentro de un tablero político cada vez más fragmentado. La construcción recién comenzó, pero el desembarco del espacio en La Plata marca un nuevo capítulo en la expansión del proyecto político de los Passaglia, que ahora busca hacerse un lugar en una de las ciudades más relevantes del mapa bonaerense.