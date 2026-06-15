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PERONISMO PARA ARMAR

Santa Fe: Silvina Frana rearma su tribu sin Marcelo Lewandowski y no descarta jugar en 2027

La exministra de Obras Públicas de Omar Perotti tomó distancia del senador para recostarse en su armado. Menú de candidaturas por delante.

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
Silvina Frana retoma su armado propio en el peronismo de Santa Fe y no descarta participar en 2027.

Silvina Frana retoma su armado propio en el peronismo de Santa Fe y no descarta participar en 2027.

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En el círculo cercano a Frana se ocupan de recalcar que no hubo ni ruptura, ni pelea con el senador Lewandowski. Sin embargo, entienden que el vínculo cumplió un ciclo y la santafesina decidió volver a moverse por el archipiélago del PJ de manera individual y con su tribu, tal como lo hizo durante gran parte de su carrera política. En ese trance, su nombre ya suena para competir a nivel provincial o municipal.

La carta para 2027 en Santa Fe

Hace algunas semanas Frana envió una carta al PJ solicitando participar en las reuniones políticas del partido. Así inició el operativo retorno. “A lo largo de mi trayectoria, he tenido el honor de representar a nuestros compañeros y compañeras en distintos niveles institucionales (...) Por ello, no solo nos asiste el derecho, sino también la responsabilidad de participar activamente en la toma de decisiones”.

A la Presidencia del Partido Justicialista de la Provincia de Santa Fe

A raíz del pedido, Frana participó de la mesa política del peronismo que se hizo el 8 de mayo en la ciudad de Santa Fe. No resulta extraño ver a Frana moverse como una pieza independiente y por fuera de otra estructura. Fue concejala, diputada provincial, diputada nacional, ministra de Obras Públicas en la última gestión de Omar Perotti y en más de una elección encabezó listas.

Con el correr de los años logró tender puentes con la mayoría de los sectores peronistas y sostener al menos un canal de comunicación. En su gestión como ministra recorrió la provincia y entabló relaciones directas con la dirigencia más territorial y con quienes estaban a cargo de municipios y comunas. En 2025 le ofrecieron un lugar en la lista de diputados y lo rechazó. Ahora, algunos sectores ya la contactaron para ver qué quiere hacer en 2027.

Una fija en las mesas de arena

En cada previa de elecciones, el nombre de Frana siempre aparece en las mesas del PJ de la ciudad de Santa Fe. En 2023 fue posiblemente la figura del peronismo que estuvo más cerca de acercarse a la intendencia. En un peronismo local acéfalo, a casi un año de ir a las urnas, su nombre vuelve a aparecer.

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Letra P pudo confirmar que Frana fue contactada por algunos dirigentes provinciales y nacionales. En las charlas apareció 2027, el armado peronista y la posibilidad de alguna candidatura ejecutiva o legislativa ya sea local o provincial. Sin embargo, en su espacio no descartan nada, pero prefieren mantener la cautela y darle tiempo a un proceso que será complejo.

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