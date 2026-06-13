Autovía del Mercosur: a solo dos semanas de un tarifazo, Javier Milei vuelve a aumentar los peajes

La privatización de las rutas con peaje en la era Javier Milei

La privatización de la autovía del Mercosur sumó un nuevo capítulo: el gobierno de Javier Milei autorizó otro aumento de peajes apenas dos semanas después del último tarifazo. La actualización del 16,6% responde al mecanismo previsto en la concesión y anticipa cómo funcionarán los futuros contratos privados sobre rutas estratégicas.

A diferencia del fuerte incremento aplicado a fines de mayo en el puente Zárate-Brazo Largo, que respondió a la finalización de las obras iniciales previstas en la concesión, la nueva suba alcanza a las cabinas de Colonia Elías, Yeruá y Piedritas y obedece a la actualización trimestral de los costos operativos y salariales.

El cuadro tarifario —vigente desde este fin de semana— para las estaciones ubicadas en Entre Ríos y Corrientes contempla los siguientes incrementos:

Las nuevas tarifas equivalen a casi la mitad de los valores vigentes en el puente Zárate-Brazo Largo tras el fuerte incremento aplicado hace apenas dos semanas.

Con el argumento de que concluyeron las "obras iniciales de puesta en valor" previstas para el subtramo Zárate, la administración libertaria habilitó entonces aumentos del 146% para automóviles y de entre 207% y 270% para las distintas categorías de camiones.

Con ese ajuste, el peaje con TelePase para automóviles pasó de $1913,86 a $4707,32, mientras que con pago electrónico saltó de $3827,71 a $9414,65.

Cuando finalicen las obras iniciales en el resto del corredor, esos valores también se extenderán a las cabinas de Colonia Elía, Yeruá y Piedritas, que por ahora solo aplican el mecanismo de actualización trimestral previsto en el contrato.

Cómo funciona el mecanismo de actualización

Por las desregulaciones impulsadas por el ministro Federico Sturzenegger, la concesionaria ya no necesita una resolución específica para aplicar estas actualizaciones periódicas. Debe calcular e informar las nuevas tarifas a Vialidad Nacional y, si transcurren cinco días hábiles sin observaciones, el silencio administrativo habilita automáticamente la entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario.

Más allá de la letra del contrato, la sucesión de aumentos registrada en la autovía del Mercosur, apenas seis meses después de su concesión, funciona como un anticipo de lo que podría ocurrir en el resto de las rutas nacionales que el Gobierno busca privatizar.

Como ya lo anticipó Letra P, el plan vial de Milei prevé aumentar un 135% la cantidad de estaciones de peaje. En los más de 9100 kilómetros que se encuentran en proceso de licitación actualmente existen 40 cabinas de cobro, a las que se sumarán otras 54 cuando los corredores pasen a manos privadas. En promedio, los usuarios deberán pagar un peaje cada 97 kilómetros.

peajes rutas milei Posta de peaje en las rutas argentinas de Javier Milei

En materia tarifaria, los pliegos habilitan tres mecanismos de ajuste: actualizaciones trimestrales por costos, incrementos vinculados al cumplimiento de las obras previstas para los primeros cinco años y revisiones por alteraciones en la ecuación económico-financiera de la concesión.

Cartellone y las críticas al esquema

La nueva concesionaria de la autovía del Mercosur, que comenzó a operar en enero, pertenece al grupo mendocino Cartellone, cuyos principales directivos están siendo juzgados en la causa Cuadernos que tramita el Tribunal Oral Federal N.º 7.

En esa investigación, surgida de las anotaciones del exchofer Oscar Centeno, los fiscales acusaron a Gerardo Cartellone, José Cartellone y María Rosa Cartellone, junto con Tito Biagini, como coautores de diez hechos de cohecho activo. Hugo Kot fue imputado como partícipe necesario.

Grupo cartellone Las rutas de Javier Milei: el grupo Carrellone, entre los ganadores

Desde que asumió la operación del corredor —que comprende 682 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 14, el puente Zárate-Brazo Largo, los accesos a Colón y Concordia y el paso fronterizo Paso de los Libres-Uruguayana—, la concesionaria acumula aumentos de entre 150% y 280% en la estación Zárate y del 18,2% en las cabinas de Colonia Elía, Yeruá y Piedritas.

El coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), Ricardo Lasca, advirtió que "mientras hablan de bajar impuestos y costos para los productores, Milei y el ministro Toto Caputo siguen convalidando aumentos en los peajes que encarecen el transporte y los costos logísticos".

Además, denunció que el Gobierno "nunca dio a conocer los estudios de costo-beneficio que, según la normativa vigente, deberían respaldar el sistema de peajes, ni creó un ente regulador con representación de los usuarios para controlar a las concesionarias".