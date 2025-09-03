Martín Llaryora y Juan Schiaretti ven a los Milei en caída y aceleran su juego en Buenos Aires

Juan Schiaretti y Martín Llaryora incrementarán el movimiento de fichas en el paño de Buenos Aires . Ambos marcarán presencia en el territorio más poblado, ya por cuenta propia, ya como parte esencial de la alianza Provincias Unidas y su sucedáneo de Somos Buenos Aires , que orbita en la misma propuesta de “tercera vía”.

No están solos en la movida. El santafesino Maximiliano Pullaro también se moverá con el objetivo de lograr que el armado transversal pueda gestarse en la Legislatura bonaerense.

Será en distintas etapas, considerando la sucesión de competencias clave en menos de dos meses: las elecciones bonaerenses del próximo domingo, los comicios para diputados y senadores nacionales del último domingo de octubre.

Los guía una misma finalidad: instalar al peronismo no K y sus aliados como opción de poder en el distrito clave. Los apura la paulatina concreción de la intuición que volvió a ubicar sus posiciones en un mismo plano estratégico: una marcada caída en la aprobación al gobierno de Javier Milei , ampliada por sucesivos escándalos por denuncias de coimas, refrendada electoralmente el pasado domingo en Corrientes .

El exgobernador de Córdoba se mostrará nuevamente junto a Julio Zamora en el cierre de la campaña de las elecciones para senadores y diputados de la provincia de Buenos Aires, que se disputarán el domingo 7 de septiembre.

El intendente de Tigre, hombre de extrema confianza del “Gringo”, lidera el tramo de senadores para la Primera Sección de la alianza Somos Buenos Aires, de la que el peronismo cordobés es parte integral.

ranzadazzo schiaretti tigre.jpeg Florencio Randazzo, Juan Schiaretti y Julio Zamora, una foto celebrada en el Panal cordobes.

Ambos coincidirán desde la tarde hasta la noche, cuando Zamora oficie de anfitrión en el Club Deportivo Tigre, en el último acto de campaña. Junto a ellos sonreirá Florencio Randazzo, la cabeza de la lista para Diputados que Provincias Unidas presentará en las elecciones del 26 de octubre.

Ambos podrían extender su estadía hasta el jueves, para participar de una visita a una fábrica y la caravana de rigor. Al cierre de esta nota no había confirmación oficial al respecto.

Sí se sabe que, este mediodía, Schiaretti será parte del almuerzo organizado por la Fundación Mediterránea. Invitado especial, ante un destacado auditorio que lo tiene en elevada estima, el exgobernador volverá a ponderar las virtudes de un modelo cordobesista que hoy se fortalece por contraste con una gestión libertaria que acumula medidas contradictorias ante un horizonte económico de creciente complejidad.

Concomitantemente, ensalzará dichas virtudes como parte del proyecto nacional que comparte con seis mandatarios provinciales, presentado como productivista, federal, racional y republicano.

Una mano a Florencio Randazzo

Transcurrida la cita de septiembre, en la que Somos Buenos Aires espera consolidarse como tercera opción ante la prevista polarización entre el peronismo y La Libertad Avanza, el dúo cordobés sumará acciones para apuntalar a “Floro” Randazzo, quien lidera el tramo para diputados nacionales de la versión bonaerense de Provincias Unidas.

Fotos, presencia en actos, invitaciones a eventos compartidos, conexiones discursivas, vincularán a los hombres fuertes del cordobesismo con el exministro del Interior de Cristina Fernández de Kirchner.

No estarán solos en tal cometido. Este lunes fue Pullaro, otro nombre de peso en el proyecto compartido, quien compartió un registro con el dirigente bonaerense.

El gobernador santafesino había asistido a suelo bonaerense para brindar apoyo explícito a dos hombres de su espacio que encabezarán listas en distintas secciones para Somos Buenos Aires: Pablo Domenichini, en la tercera, Pablo Nicoletti, en la octava. En la misma movida sumó su explícito aval al dirigente peronista, que aguarda en gateras el turno de octubre.

Dos registros que parecen invitar a dejar atrás los roces por el armado final de Provincias Unidas en ese bastión, que concluyó con la salida de dirigentes ambos partidos y la imposibilidad de replicar el armado que ya se probó exitoso la pasada semana en Corrientes.

El horizonte de Martín Llaryora

El gobernador de Córdoba juega orgánicamente, aunque mira con obligada distancia lo que se pone en juego este domingo. Tomará el resultado como la primera prueba de solidez del ensayo en el territorio históricamente más resbaladizo para el peronismo mediterráneo. Desde allí también proyectará futuras adhesiones.

La fecha marcada con resaltador en el almanaque del Panal es el 26 de octubre. Como su par santafesino, especulan con la posibilidad de contar con un nutrido bloque de legisladores bonaerenses que se identifique como Provincias Unidas.

Ambos saben de la importancia de contar con respaldo parlamentario para impulsar proyectos necesarios para su gestión, así como para canalizar reclamos que llegan desde distintos actores clave en la región productiva.

pullaro valdés schiaretti Los gobernadores en el cierre de campaña de Corrientes

Ambos sopesan también la dificultad de articular con un gobierno libertario que ha podido avanzar con marcadas minorías en ambas cámaras, precisamente gracias a los votos de diputados y senadores, cordobeses y santafesinos, que actuaron respondiendo a la ambigua cláusula de gobernabilidad mentada como necesaria desde sus provincias.

Algo más ata la estrategia Schiaretti, Llaryora y Pullaro. Las especulaciones sobre un fin de ciclo mileísta parecen más cercanas que nunca antes. El impacto en la opinión pública de los escándalos por corrupción se siente fuerte en las provincias que administran, donde hace sólo dos años el líder minarquista obtuviera un abrumador respaldo.

En simultáneo, el rotundo triunfo de Vamos Corrientes, sucedáneo del proyecto Provincias Unidas, pavimenta expectativas sobre la vigencia de una opción alejada de los polos K y M, a los que auguran un inminente ocaso.

Por las dudas, han podido constatar también, como en Salta o Santa Fe, que al triángulo de hierro libertario no le sobran (hasta aquí) aciertos en sus intentos de armado en el lejano interior.