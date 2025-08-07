Elecciones | 26 de octubre

Córdoba: Llaryora anotó Provincias Unidas con los sellos que apoyaron la aventura presidencial de Schiaretti

El cordobesismo competirá con sus aliados tradicionales y en el marco de una alianza federal de gobernadores. Esta vez, no sumó nuevos actores al armado.

Yanina Babiachuk
Por Yanina Babiachuk
Martín Llaryora y Juan Schiaretti, líderes del cordobesismo.

Martín Llaryora y Juan Schiaretti, líderes del cordobesismo.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, inscribió el frente Provincias Unidas, una alianza integrada por 14 partidos y encabezada por el PJ. Si bien resta aguardar algunos días para conocer quienes conformarán la lista, el nombre de Juan Schiaretti suena fuerte.

El oficialismo provincial y sus aliados apuestan a arrebatar la mayor cantidad de bancas para fortalecer la oposición frente a La Libertad Avanza de Javier Milei en el Congreso.

El PJ de Martín Llaryora, con 13 aliados en Córdoba

Este jueves de cierre de listas se presentó oficialmente el frente Provincias Unidas impulsado por el propio gobernador de Córdoba.

Además del Partido Justicialista, la alianza está conformada por otros 13 espacios políticos, los mismos que apoyaron la candidatura presidencial de Schiaretti en 2023: el Demócrata Cristiano, Hacemos, Gen, el Partido Socialista y Compromiso Federal.

gobernadores-2071395
Claudio Vidal, Ignacio Torres, Mart&iacute;n Llaryora (C&oacute;rdoba), Maximiliano Pullaro y Carlos Sadir

Claudio Vidal, Ignacio Torres, Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro y Carlos Sadir

A ellos se les suma, además, el Vecinalismo Independiente, el Partido Intransigente, Celeste y Blanco y Córdoba Futura. La alianza se completa con Unión Vecinal Federal, Estamos, Encuentro Republicano Federal y Movimiento de Acción Vecinal.

Con este amplio apoyo, el cordobesismo y sus aliados buscarán, no sólo renovar las tres de las seis bancas de Encuentro Federal que vencen el 10 de diciembre -incluida la de Natalia de la Sota- sino apostar a arrebatar alguna más a La Libertad Avanza.

Juan Schiaretti, la apuesta contra Javier Milei

Sin confirmaciones por el momento, Schiaretti se perfila como el principal candidato por el frente cordobesista.

En la jornada del cierre de listas su nombre (e imagen) sonó fuerte: “Juan es Córdoba” es la frase que se replicó en distintas cuentas de X y difundidas vía WhatsApp, acompañada por una ilustración realizada con inteligencia artificial de Schiaretti, mano en alto, saludando sonriente.

Además de los cinco gobernadores que fundaron Provincias Unidas a fines de julio, el exmandatario estuvo presente en aquel encuentro celebrado en la Casa de Chubut, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se puso el sello de unidad. Señal de sus intenciones de ser partícipe activo del nuevo espacio que se posiciona en la vereda del frente de las ideas de las Fuerzas del Cielo.

