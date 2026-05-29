La sucesión de Julio Alak: "Me encantaría ser intendente", lanzó el massista Juan Malpeli

Juan Malpeli se metió en la discusión por la sucesión de Julio Alak en la La Plata y reconoció que le "encantaría" competir por la intendencia en 2027. El diputado bonaerense del Frente Renovador también profundizó sus críticas por la falta de representación de su espacio en el gabinete municipal.

El conflicto interno se aceleró después de que el intendente oficializara la creación de la Secretaría de Relaciones Internacionales, que quedó a cargo del ex-PRO Daniel Lipovetzky . La incorporación generó malestar dentro del massismo platense.

En ese contexto, Malpeli expresó su descontento en redes sociales. “No puedo dejar de pensar, y me genera mucho ruido, la no participación del Frente Renovador en la gestión local”, escribió el legislador.

#ElCafecito Frente Renovador Malpeli ( @juanmalpeli ) aseguró que le "encantaría ser intendente de La Plata" FM 103.1 - https://t.co/zWlfhJOCe5 pic.twitter.com/JMuYnVe3g1

En declaraciones a 221Radio, el diputado de la Octava sección electoral aseguró que mantendría el respaldo político al gobierno municipal mientras permaneciera dentro de Fuerza Patria , aunque ratificó sus diferencias con el jefe comunal.

“Le guste o no le guste, vamos a seguir planteando las diferencias que tenemos”, afirmó el dirigente del espacio que lidera Sergio Massa.

Malpeli también dejó abierta la posibilidad de disputar una eventual primaria contra Alak en el oficialismo local. “No creo, pero va a depender de los avatares de Fuerza Patria. A mí me encantaría ser intendente de mi ciudad”, sostuvo.

juan_malpeli-1 Juan Malpeli cuestionó la ausencia del massismo en la gestión de Julio Alak.

El reclamo del Frente Renovador en La Plata

En el entorno del legislador señalaron que el malestar surgió porque el intendente incorporó a sectores del peronismo que habían competido contra él en las PASO de 2023, mientras el massismo quedó afuera de la estructura municipal.

Dentro del espacio del tigrense remarcaron que acompañaron la candidatura de Alak pese a las diferencias internas y que esperaban una integración política en la gestión. “Creerá que ya estamos pagos”, lanzó Malpeli, en una frase que reflejó el fastidio del sector con el armado político del jefe comunal que busca pelear por la sucesión de Axel Kicillof.

La discusión dejó expuesta una tensión creciente dentro del oficialismo platense, en momentos en que comenzaron a aparecer los primeros movimientos rumbo a la pelea electoral del año próximo.