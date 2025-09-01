Corrientes: Karina Milei dice que la derrota era "inevitable" y ordena pausar la interna Menem-Santiago Caputo

Lejos de atribuir el cuarto lugar al escándalo que desató la filtración de los audios de Diego Spagnuolo, la cúpula presidencial reconoce que la mala performance del partido libertario, que quedó a más de 40 puntos del ganador, se debió a la estrategia del armador Lule Menem, que detonó el acuerdo con el gobernador radical Gustavo Valdés.
El jueves por la tarde, en la Casa Rosada ya reconocían que el candidato violeta Lisandro Almirón iba a quedar en "cuarto o quinto" lugar. Tres días después, el presagio se confirmó: el diputado obtuvo el 9,5% de los sufragios.
Distintas fuentes del oficialismo consultadas por Letra P descartaron que el escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) haya impactado en las urnas. "No tuvo nada que ver, el resultado era el esperado", coincidieron.
El Gobierno ordenó pausar la interna Santiago Caputo - Lule Menem
A diferencia de lo que sucedió en las horas posteriores a las otras derrotas provinciales, como Santa Fe, donde LLA quedó tercero, detrás del gobernador Maximiliano Pullaro y del peronismo, en esta oportunidad se optó por el silencio. "No podemos comentar nada", se sinceró un alto funcionario de la administración libertaria.
La orden de pausar la interna entre Santiago Caputo y Lule Menem fue impuesta por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que quiere evitar cualquier tipo de ruido a días de las elecciones bonaerenses y a menos de dos meses de los comicios nacionales. "En octubre vamos arrasar", se entusiasman los libertarios.
Este miércoles, el presidente Javier Mileicerrará la campaña bonaerense en Moreno, uno de los distritos más adversos para la tropa libertaria. "Si vamos a representar a la gente que tiene miedo de salir a la calle, no podemos achicarnos ahora", sostienen en la Casa Rosada, tras el ataque que sufrió la comitiva presidencial en Lomas de Zamora.
El Gobierno todavía deberá resolver el escándalo en ANDIS
La interna libertaria no es el único problema que la cúpula presidencial deberá contener: el escándalo de la ANDIS, que salpica a la hermana del jefe de Estado, sigue repercutiendo en los medios de comunicación y en las encuestas de opinión pública.
Mientras todavía intentan contener el escándalo, los hermanos Milei habilitaron a Caputo a conformar una nueva mesa política de emergencia para tratar el tema. La última reunión se realizó el viernes pasado y participaron integrantes de distintas áreas como Sebastián Amerio, de Justicia; Belén Stettler, de Comunicación; Agustín Romo, por el lado de la conducción digital; Santiago Viola, del sector de Legales; y Macarena Alifraco, parte del equipo de Caputo.