Escándalo narco en Morón: la interpelación al intendente Lucas Ghi vuelve a mostrar roto al peronismo

El pedido de interpelación del Concejo Deliberante de Morón para que el intendente Lucas Ghi dé explicaciones por el caso de la funcionaria municipal prófuga acusada de tráfico de drogas volvió a poner al descubierto la interna del peronismo en el distrito.

La iniciativa parlamentaria fue impulsada por La Libertad Avanza (LLA), aunque resultó clave el respaldo del sector de Nuevo Encuentro alineado con Martín Sabbatella , el exintendente que rompió con su sucesor. En las últimas horas, el ministro de Transporte bonaerense, el massista Martín Marinucci , salió en defensa de Ghi.

La votación dejó expuesta la fragilidad política del jefe comunal. El expediente avanzó con el apoyo de concejales opositores y de dirigentes vinculados a Sabbatella, quien desde hace meses mantiene una disputa abierta con su sucesor por el control político y administrativo del distrito.

La interpelación representó un golpe para la conducción de Ghi, quien intentó contener el impacto institucional del caso mientras la oposición exigió explicaciones sobre la relación de la funcionaria investigada con distintas áreas municipales.

El ministro de Transporte de Axel Kicillof y referente del Frente Renovador en Morón, Marinucci, sostuvo que “el intendente actuó con absoluta responsabilidad y transparencia desde el primer momento”.

“Ni bien tomó conocimiento de los hechos, dispuso la inmediata desvinculación de la funcionaria y la puso a disposición de la Justicia. No hubo especulaciones, encubrimientos ni demoras. Hubo una decisión clara de colaborar con la investigación y preservar la institucionalidad del municipio”, afirmó el funcionario bonaerense.

En ese sentido, Marinucci remarcó que “un intendente puede conocer la trayectoria pública, laboral y las actividades declaradas de cada funcionario, pero no puede saber ni controlar eventuales conductas ilícitas que una persona pudiera realizar en el ámbito privado y de manera clandestina. Para eso existe la Justicia, que es la que debe investigar y determinar responsabilidades”. Asimismo, consideró que “pretender responsabilizar políticamente al intendente por hechos que son de carácter individual constituye una interpretación injusta y forzada de la realidad”.

La causa por narcotráfico que golpeó a la gestión de Morón

El conflicto político escaló después de que Luna Suyai Ortigoza, quien cumplía funciones como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad, fuera acusada de integrar una organización dedicada al narcotráfico.

Tras una serie de allanamientos, la Policía encontró medio kilo de droga en su domicilio. La investigación judicial derivó inmediatamente en cuestionamientos sobre posibles vínculos entre la estructura delictiva y sectores de la administración local.

Luana Ortigoza

Desde el entorno del intendente buscaron despegar a la gestión del expediente judicial y sostuvieron que no existieron responsabilidades institucionales. Sin embargo, el caso generó una fuerte repercusión política en el distrito y abrió una nueva etapa de tensión dentro del oficialismo.

La oposición aprovechó el escenario para avanzar con pedidos de informes y reclamar la presencia de Ghi en el recinto. En ese contexto, fue clave el acompañamiento de concejales cercanos a Sabbatella. La interpelación del intendente fue aprobada con 16 votos a favor y ocho en contra.

Acompañaron el requerimiento de la oposición los ediles de Unión por la Patria Diego Spina, Mariano Spina, Florencia De Luca, Sol Steimberg y Marcelo Notario, alineados con Sabatella.

Lucas Ghi vs. Martín Sabbatella, una pelea que partió al oficialismo

La disputa entre Ghi y Sabbatella acumuló varios capítulos durante los últimos años. Aunque ambos compartieron la construcción política de Nuevo Encuentro, las diferencias por el manejo del municipio y el armado electoral terminaron por romper la relación.

El enfrentamiento se profundizó después de las últimas elecciones legislativas, cuando comenzaron las discusiones por la conducción territorial y la distribución de cargos dentro del Gobierno local. Sectores alineados con el exintendente cuestionaron decisiones políticas y administrativas de la actual gestión.

Ambos dirigentes volvieron a enfrentarse en la pelea por el PJ local, que finalmente ganó el sector del jefe comunal alineado en la interna con el gobernador Kicillof.

Sabbatella y Ghi.jfif

La tensión derivó en una convivencia cada vez más compleja dentro del oficialismo. Concejales y dirigentes históricos del espacio empezaron a mostrar posiciones diferenciadas y el conflicto quedó definitivamente expuesto durante la votación de la interpelación.

En el entorno de Sabbatella sostuvieron que el acompañamiento al pedido opositor respondió a la necesidad de dar explicaciones institucionales frente a un hecho de gravedad. Cerca de Ghi, en cambio, interpretaron el movimiento como una maniobra para debilitar al intendente y acelerar la disputa por el liderazgo del peronismo local.

El episodio dejó al descubierto una fractura que atraviesa a todo el oficialismo de Morón y que ahora amenaza con profundizarse.