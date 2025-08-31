La trastienda del scrum de los gobernadores: la fe de Schiaretti, el asado de Valdés y la meta de vencer a LLA

Los gobernadores Martín Llaryora , Maximiliano Pullaro , Ignacio Torres , Carlos Sadir y Claudio Vidal moverán rápido para instalar que es posible ganarle a La Libertad Avanza de Javier Milei en octubre con Provincias Unidas . Con Gustavo Valdés entre los adherentes, se proponen demostrar que los une algo más que la coyuntura electoral y que de “ñoños republicanos” tienen poco.

Un asesor que participó de los dos encuentros que flanquearon el cierre de campaña de Vamos Corrientes - que protagonizaron el gobernador litoraleño y su hermano Juan Pablo Valdés - definía el armado de líderes provinciales como una suerte de affectio societatis para reflejar que poco se parece a las liguillas de mandatarios de experiencias anteriores.

Hay experiencias de gestión compartidas, la gimnasia de la transversalidad política en sus distritos, problemas similares con respecto al poder central y, esta vez, confianza entre pares y hambre de poder . Por eso la foto en el cierre de la campaña oficialista para la gobernación de Corrientes fue más que sugerente.

Por Córdoba , viajó Juan Schiaretti , el candidato mediterráneo de Provincias Unidas. Una hora antes arribó pasado el mediodía del jueves el radical que gobierna Santa Fe . Al acto de clausura proselitista -que se dio en una “noche perfecta” de inmejorables 20 grados- se sumaron el jujeño Sadir, el patagónico Torres y el chaqueño Leandro Zdero . Los rodearon otras figuras políticas con cartel como la senadora radical santafesina Carolina Losada y su par fueguino Pablo Blanco , que buscará otro mandato en octubre con el sello del grito federal.

Sobre el chaqueño, que competirá pintado de violeta en octubre en la alianza LLA, nadie cree que se sume al armado de Provincias Unidas. Su presencia se explicó, según voces correntinas, por su entrañable amistad con los Valdés.

Pese al detalle que algunas fuentes insistían con ensalzar, cada una de las presencias sabían que esa noche de jueves sería para anotar un cuaderno de memorias de la política. “Este armado ya no se puede tomar a la ligera”, fue una frase que le repitieron a Letra P en los entornos de todos los gobernadores consultados. Cierto es que creen que no habrá nuevas incorporaciones, pero de la solidez inicial depende la rosca venidera en el Congreso para sumar adhesiones.

Gobernadores Prov Unidas y Valdés

De eso hablaron en los dos encuentros privados que mantuvieron los protagonistas. El primero, fue en la residencia del gobernador Valdés. Allí se vio a Pullaro, Schiaretti y Julián Galdeano, mentor de Losada y dirigente boinablanca que el Comité nacional de la UCR designó en octubre de 2024 como interventor del partido en Corrientes cuando estalló la interna entre Valdés y Ricardo Colombi. La intervención terminó con la salida del radicalismo del tres veces gobernador de la provincia. Ganó el mandatario que se juega su sucesión este domingo.

Gustavo Valdés, el gran anfitrión

Ese momento sirvió como punto de encuentro para partir al acto en el estadio del club San Martín, pero lo jugoso llegó después. Gustavo Valdés ofreció un asado a las visitas encumbradas. Carnes a la parrilla, ensaladas mixtas, papas adobadas y buen vino Malbec animaron la rosca política entre los gobernadores, Schiaretti y algunos asesores.

Según pudo reconstruir este portal, la comida estaba exquisita y las dotes de buen anfitrión de Valdés terminaron siendo lo más comentado. “Estuvo muy pendiente de cada uno de sus comensales”, destacó una fuente a este medio.

saludo schiaretti valdes pullaro corrientes Los gobernadores Gustavo Valdés y Maximiliano Pullaro reciben en la casa de gobierno de Corrientes a Juan Schiaretti

“Schiaretti es el más entusiasmado, sabe que esta experiencia es inédita y va a traer los cambios que necesita el interior del interior”, resaltaba una voz que, para su mejor ponderación, no formaba parte de la pequeña comitiva que acompañó al tres veces gobernador a la provincia mesopotámica.

En la tertulia que se extendió hasta entrada la madrugada se abordaron los temas de rigor: los pasos siguientes de Provincias Unidas, que deberá picar en Buenos Aires, donde atiende dios. También se repasaron las reglas de convivencia, como el respeto por las limitaciones e internas de cada distrito y se abordaron temas de la agenda ordinaria: recursos y pelea por fondos en el Congreso.

Por caso, Sadir avisó que participaría del acto de lanzamiento de la campaña del cordobés Ramón Mestre. El referente de la Lista 3 no tardó en mostrar en sus redes la visita del gobernador pasado el mediodía del sábado. Con Pullaro también habla y el santafesino le aclaró que hay movidas que se harán con marco institucional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ramonjmestre/status/1961819549898084475&partner=&hide_thread=false Gracias al gobernador de Jujuy, @carlossadirjuy y al intendente de San Salvador de Jujuy, @RaulChuliJorge, por acompañarnos en un día tan importante para la @UCRCBA. pic.twitter.com/aQwVacRBp1 — Ramón Mestre (@ramonjmestre) August 30, 2025

La sospecha de los gobernadores sobre Karina Milei

En ese tertulia también se mencionó el escapismo de Karina Milei y Martín Menem de la caravana que se armó para apoyar a su candidato a la gobernación correntina, Lisandro Almirón. En esa mesa, y en otras más de la provincia litoraleña, dominaba la convicción de que los incidentes fueron autogenerados por La Libertad Avanza. “No es el modus operandi correntino”, tiraba suelto de cuerpo un escucha de la rosca de este jueves.

La Libertad Avanza en Corrientes.png La Libertad Avanza en Corrientes: Laura Marcoré, Martín Menem, Karina Milei y Lisandro Almirón.

Otra de las grandes inquietudes es si anunciará Valdés su incorporación formal a Provincias Unidas, luego de haberlo proclamado a viva voz en el acto del jueves. La expectativa de sus pares es que así suceda, porque el objetivo prioritario del scrum del interior productivo es mostrar que este armado es distinto y que está dispuesto a pisar fuerte.

En las riberas de la política correntina aseguran que ese protocolo no es necesario. Que, en todo caso, se dará con la nueva conformación del Congreso. “Valdés habla de Provincias Unidas en cada uno de sus discursos, apuesta a la salud y a la educación como cada uno de los gobernadores que la integran”, soplaban.

De yeites porteños

Claramente estas formalidades no inquietan a sus protagonistas, que saben que la foto correntina fue central. Ahora tallarán los pasillos del poder porteño para lograr alcance. Este lunes, varios gobernadores y Schiaretti participarán de la celebracón de los 80 años del diario Clarín. Será de la partida, también, Martín Llaryora, que le pelea la punta en la carrera del entusiasmo provincialista a su predecesor en el cargo.

schiaretti basualdo jure llaryora siciliano Martín Llaryora en el lanzamiento de campaña de Provincias Unidas en Córdoba

Las encuestas que circulan en Córdoba son alentadoras para el Panal, como se conoce a la casa de gobierno provincial. Le otorgan una ventaja de cinco puntos aproximados a Schiaretti. En las canteras del libertario Gabriel Bornoroni, afirman que esos mismos puntos están a favor de Gonzalo Roca, el candidato cordobés. Como sea, para el cordobesismo, que siempre peleó de atrás y perdió elecciones de medio término, ese "empate" es más que auspicioso.

Por eso asoma central para la liga mostrarse unidos, pero sólidos en sus canchas. “A las ligas de gobernadores, el poder central los desarmaba de a uno. No va más”, cerró un entusiasta colaborador de un gobernador. Puertas adentro hay convicción de los pasos dados. Puertas afuera, el desafío es probar que, esta vez, hay un plan nuevo y que van por LLA.

Quizás sea por eso que Karina Milei y Martín Menem se hicieron los distraídos cuando lo vieron entrar a Schiaretti por la puerta del avión que iba Corrientes, con su carry on y la incondicional compañía de su armador Carlos Massei.