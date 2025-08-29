en vivo ELECCIONES 2025

Elecciones en Corrientes: todos los candidatos y los resultados en vivo

La UCR pone en juego una hegemonía de 24 años: Juan Pablo Valdés busca suceder a su hermano Gustavo. Ascúa, Colombi y Almirón, los retadores. ¿Habrá ballotage?

Corrientes elegirá este domingo al sucesor del gobernador Gustavo Valdés. Con más de 950 mil personas habilitadas para votar en estas elecciones, las miradas de todo el país se posarán sobre esta provincia que representa el 2,64% del padrón nacional.

Entre las seis fórmulas opositoras, sobresalen tres. Martín “Tincho” Ascúa, intendente de Paso de los Libres, es el postulante del frente que lidera el peronismo, Limpiar Corrientes. Por su parte, La Libertad Avanza impulsa la figura del diputado Lisandro Almirón; mientras que Encuentro por Corrientes (ECO), promueve al tres veces gobernador Ricardo Colombi.

En esta nota, seguí minuto a minuto las elecciones en Corrientes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1961504126665109649&partner=&hide_thread=false

Tincho Ascúa cerró su campaña en Corrientes: El peronismo está en segunda vuelta y preparado para la victoria
ELECCIONES | 31 DE AGOSTO

Tincho Ascúa cerró su campaña en Corrientes: "El peronismo está en segunda vuelta, preparado para la victoria"

El candidato de Limpiar Corrientes cuestionó al oficialismo de los hermanos Valdés. Confianza para llegar al ballotage del 21 de septiembre.
Martín Menem y Karina Milei en el cierre de campaña de Lisandro Almirón, en candidato de gobernador de La Libertad Avanza en Corrientes. 
ELECCIONES | 31 AGOSTO

Almirón cerró su campaña en Corrientes con Karina Milei y denunció violencia política

En medio del escándalo por las coimas, el candidato libertario busca afianzar la base propia pero chocó con el descontento opositor. Gustavo Valdés, apuntado.
Gustavo Valdés junto los candidatos de Vamos Corrientes, Claudio Polich y Juan Pablo Valdés. A la par, una parte de la plana mayor de Provincias Unidas, Juan Schiaretti, Maximiliano Pullaro y Nacho Torres.
ELECCIONES | 31 DE AGOSTO

Corrientes: la campaña de los Valdés cerró con promesa de triunfo y escenificó el scrum de los gobernadores

Con la plana mayor de Provincias Unidas, el gobernador entonó el último sapucay de cara al domingo. Condimento nacionalizador en busca de la consgración.

Tincho Ascúa cerró su campaña en Corrientes: El peronismo está en segunda vuelta y preparado para la victoria
ELECCIONES | 31 DE AGOSTO

Tincho Ascúa cerró su campaña en Corrientes: "El peronismo está en segunda vuelta, preparado para la victoria"

Por  Letra P | Periodismo Político
Martín Menem y Karina Milei en el cierre de campaña de Lisandro Almirón, en candidato de gobernador de La Libertad Avanza en Corrientes. 
ELECCIONES | 31 AGOSTO

Almirón cerró su campaña en Corrientes con Karina Milei y denunció violencia política

Por  César Pucheta
Gustavo Valdés junto los candidatos de Vamos Corrientes, Claudio Polich y Juan Pablo Valdés. A la par, una parte de la plana mayor de Provincias Unidas, Juan Schiaretti, Maximiliano Pullaro y Nacho Torres.
ELECCIONES | 31 DE AGOSTO

Corrientes: la campaña de los Valdés cerró con promesa de triunfo y escenificó el scrum de los gobernadores

Por  César Pucheta