en vivo ELECCIONES 2025 Elecciones en Corrientes: todos los candidatos y los resultados en vivo

La UCR pone en juego una hegemonía de 24 años: Juan Pablo Valdés busca suceder a su hermano Gustavo. Ascúa, Colombi y Almirón, los retadores. ¿Habrá ballotage?









