Elecciones en Corrientes: todos los candidatos y los resultados en vivo

Corrientes elegirá este domingo al sucesor del gobernador Gustavo Valdés. Con más de 950 mil personas habilitadas para votar en estas elecciones, las miradas de todo el país se posarán sobre esta provincia que representa el 2,64% del padrón nacional.
El impacto nacional de las elecciones en Corrientes
Corrientes es la primera parada electoral tras el escándalo por las supuestas coimas que involucra a Karina Milei, que acompañó a los candidatos de La Libertad Avanza en una accidentada caravana este jueves. Además, el resultado del oficialismo es mirado con atención por el armado federal Provincias Unidas, que se hzo presente con sus gobernadores en el cierre de campañ del oficialismo.