Provincias Unidas, la tercera vía en la provincia de Buenos Aires con Randazzo y la UCR (estallada)

Radicales, con Schiaretti, Manes y el peronismo no K, en el frente Somos Buenos Aires

El frente electoral de la tercera vía en Buenos Aires quedó formalmente constituido este viernes con una alianza de sellos que llevará como nombre Provincias Unidas y tendrá como principales protagonistas al partido de Florencio Randazzo y a la UCR bonaerense, atravesada por una fuerte crisis interna.

Los apoderados del nuevo frente cumplieron el trámite de inscripción ante la Justicia Federal con competencia electoral después de una tensa negociación entre las principales tribus del acuerdo, donde hubo tironeos por la definición de las candidaturas para la lista de diputados nacionales que se deben presentar el próximo sábado 17 de agosto, donde Randazzo parece correr con ventaja para encabezar, luego del salto de Facundo Manes a territorio porteño.

#CierreDeAlianzas Disuelta la pelea por la cabeza de la lista nacional de octubre, el espacio de la tercera vía sigue sin definir su marca Dudas por la inclusión del sello UCR https://t.co/g7vVY0Xere @Joseima pic.twitter.com/zcSQy6HFL0

El frente fue constituido por Hacemos, el sello electoral de Juan Schiaretti y Randazzo, la UCR, el Partido Socialista, Democracia Cristiana , Nuevo País y Tercera Posición. El nombre anotado es Provincias Unidas, igual que la herramienta electoral de la liga de los gobernadores, un sector desde el que habría partido un guiño para que esa marca se replique en Buenos Aires de la mano del ex ministro de Transporte y una parte del radicalismo.

Con todo, algunos socios fundadores del grito federal insisten en desconocer como propios los armados que llevan el nombre de Provincias Unidas por fuera de los distritos donde gobierna el quinteto que lanzó el nuevo espacio. En el caso bonaerense, apuntan el dedo hacia Córdoba por la relación de Randazzo con el schiarettismo.

#CierreDeAlianzas Córdoba El cordobesismo competirá con sus aliados tradicionales y en el marco de una alianza federal de gobernadores Esta vez, no sumó nuevos actores al armado https://t.co/ipOsZD1XlO @YaninaBabiachuk pic.twitter.com/XDl35Runmp

De esa forma, se dejó de lado la marca Somos Buenos Aires, que había sido la elegida originalmente para el frente de la tercera vía, pero que solo será usada para competir en las legislativas bonaerenses del próximo 7 de septiembre.

El camino de Florencio Randazzo

El protagonismo que tuvo en las negociaciones para la inscripción del frente de la tercera vía y la mudanza de Facundo Manes a la Ciudad, pareció dejar a Florencio Randazzo con el camino despejado para encabezar la boleta de diputados nacionales en octubre. Desde el entorno del ex ministro aseguran que no está a la búsqueda de cargos, pero el resto de los actores de la alianza dan por descontado que irá por ese lugar.

Gso6eYqWYAApIRz Florencio Randazzo

El "Flaco" iría acompañado en segundo lugar por una dirigenta del sector de Evolución radical. Todas las miradas apuntan a la diputada Danya Tavela, que, como Randazzo, termina mandato en diciembre.

Las proyecciones electorales a priori marcan que el gran desafío será llegar al piso electoral de 2,8 por ciento de los votos. Por lo que los primeros lugares son los únicos realmente en disputa. El casillero que le correspondería al radicalismo fue eje de una pulseada interna entre sectores de la UCR que profundizó todavía más la crisis.

Crisis en la UCR

El trámite de conformación de la alianza dejó en llamas a la UCR bonaerense, con varios sectores internos amenazando con impugnar el uso del sello partidario para integrar un frente electoral sin el aval de la Convención para ese movimiento.

Según confirmaron voceros partidarios, el titular del Comité de Contingencia del radicalismo provincial, el ex intendente de Trenque Lauquen Miguel Fernández, se negó a poner la firma para el trámite de inscripción de frentes que debía cumplirse hasta este viernes a las 9.30 en la Justicia Federal con competencia electoral. Tampoco hubo firma ni respaldo del sector que tiene como referente al senador nacional Maxi Abad.

Domenichini Miguel Fernandez.avif Pablo Domenichini y Miguel Fernández, referentes del radicalismo en Somos Buenos Aires

"No hubo convención que pusiera en discusión resolver las alianzas. No se convocó. Entendemos que el partido no forma parte de ninguna alianza para el 26 de octubre", dijeron en el campamento del abadismo.

La crisis en el partido centenario expuso que el acuerdo político que posibilitó la conformación del frente fue, en rigor, entre Randazzo y el sector de Evolución que tiene como principales referentes a Lousteau, Emiliano Yacobiti y, en la estructura partidaria bonaerense, a Pablo Domenichini.

En ese marco, trascendió que los sectores críticos del acuerdo analizan con ir a la Justicia para impugnar el uso del sello de la UCR; entienden que el partido podría incluso competir con la histórica lista 3 en octubre si el planteo avanza.