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Maximiliano Pullaro confirmó el ingreso de Federico Angelini a su gabinete

El gobernador le dio la bienvenida en redes al exfuncionario del Ministerio de Seguridad de la Nación. Fue anticipo de Letra P hace una semana.

Por Letra P | Periodismo Político
Maximiliano Pullaro confirmó el ingreso de Federico Angelini a su gabinete

Maximiliano Pullaro confirmó el ingreso de Federico Angelini a su gabinete

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, confirmó este viernes el anticipo de Letra P de hace una semana: Federico Angelini se sumó a su gabinete, una semana después de renunciar a su cargo en la Nación, y asumió a cargo de la Secretaría de Gestión Institucional del Ministerio de Seguridad provincial, el cargo que ocupaba la vocera Virginia Coudannes.

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Letra P | Pablo Fornero
Pablo Fornero

La confirmación de Maximiliano Pullaro

Con una publicación en sus redes sociales, el gobernador santafesino le dio "la bienvenida" al exfuncionario de Seguridad de la Nación a su equipo de trabajo.

"Fede ya venía trabajando en la coordinación con las fuerzas federales dentro del Plan de Seguridad, y ahora se integra a nuestro equipo para seguir sumando y trabajando por el orden, el control y la seguridad de todos los santafesinos", contó el hughense.

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Según describió escuetamente el gobernador en sus redes sociales, Angelini se sumó al Ministerio de Seguridad de la provincia. Fuentes del Ministerio confirmaron a este medio que el rosarino asumió en la Secretaría de Gestión Institucional, espacio que había quedado vacante tras la salida de Virginia Coudannes para tomar a su cargo la vocería de la Casa Gris.

El regreso de Federico Angelini

El ingreso de Angelini al equipo de Pullaro era un secreto a voces desde que el jueves de la semana pasada renunció a su cargo de subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación. El exdiputado había perdido margen para construir política dentro de La Libertad Avanza tras la salida de Patricia Bullrich del gabinete y la distancia que la senadora empezó a tomar del Gobierno.

Angelini, quien supo llevar las riendas del PRO en Santa Fe, se había sumado al gabinete de Javier Milei a instancias de Bullrich, quien le abrió las puertas, le aportó medios y visibilidad en la provincia, especialmente en Rosario, donde el dirigente intentó capitalizar parte del impacto político generado por la baja de homicidios.

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Federico Angelini junto a Patricia Bullrich.

Federico Angelini junto a Patricia Bullrich.

Con la llegada de Alejandra Monteoliva al Ministerio de Seguridad, el dirigente perdió respaldo interno. Su cercanía con Bullrich, ahora en la mira de la Casa Rosada por sus opiniones y movimientos en torno al complejo panorama judicial que enfrenta el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lo dejó en una posición incómoda.

Próxima estación, Rosario

El regreso de Angelini a la política santafesina -y a la coalición Unidos- encierra una especulación electoral: desde comienzos del año, varios dirigentes impulsaron la idea de que compita por la intendencia rosarina en 2027. Si bien existen otros posibles aspirantes dentro del espacio como el funcionario Cristian Cunha y la concejala Ana Martínez, su entorno cree que Angelini es quien mejor puede representar las ideas liberales.

No es la única hipótesis. Pullaro había blanqueado hace algunos meses su preferencia por una candidatura a intendente del ministro de Producción, Gustavo Puccini. El funcionario pisa Rosario con asiduidad y toma la vocería del gobierno provincial en diversos temas para la ciudad, pero de momento su figura no mide. ¿Será Angelini un plan B para el hughense?

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