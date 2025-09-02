Carlos Sadir y Gerardo Morales blindan Jujuy para potenciar Provincias Unidas

La victoria del frente Vamos Corrientes en los comicios del domingo envalentona al oficialismo de Jujuy . El espacio que lideran el gobernador Carlos Sadir y su antecesor Gerardo Morales aspira a blindar esa provincia en las elecciones de octubre y proyectar una victoria para consolidar Provincias Unidas .

En el radicalismo jujeño creen que esa plataforma será vital para disputar las presidenciales de 2027.

Sadir no estuvo en Corrientes el domingo, como lo hicieron otros de sus pares, pero felicitó al gobernador electo, Juan Pablo Valdés , a través de las redes sociales y con un llamado telefónico apenas conocidos los primeros resultados. En sus mensajes públicos, replicó el vocablo “interior” en varias oportunidades para referir a la principal estrategia del frente de los mandatarios provinciales: conformar una propuesta federal para pujar contra el centralismo porteño en la definición de políticas y candidaturas.

¡Los correntinos eligieron! Felicitaciones @JPValdesok , @gustavovaldesok por este triunfo que demuestra que la voluntad de los argentinos es ser representados por quienes conocen y defienden al interior del país, el interior del trabajo y la producción, con el objetivo de…

Donde sí estuvo Sadir fue en Córdoba , en una visita protocolar que le dio contexto a charlas y gestos políticos de un acercamiento que crece con el correr del cronograma electoral. El mandatario jujeño se reunió este sábado con su par Martín Llaryora y con el candidato del oficialismo mediterráneo, Juan Schiaretti .

"El diálogo que construimos en Provincias Unidas con gobernadores de diferentes referencias políticas es el camino para una Argentina verdaderamente plural y federal", dijo el tres veces mandatario de Córdoba luego de la cumbre de la que también participaron la vicegobernadora local, Myrian Prunotto; y los intendentes Daniel Passerini, de Córdoba capital, y Raúl Jorge, de San Salvador de Jujuy.

sadir schiaretti llaryora

Los impulsores de Provincias Unidas anticipan que habrá más fotos similares a la de Sadir, LLaryora y Scharetti antes de la votación de octubre. La victoria en Corrientes, especulan, podría ser una buena señal en la estrategia de provincializar y de generar una tercera vía política para el electorado del interior.

En el armado federal miran con atención la crisis de los audios que sacude a la gestión mileísta y especulan que el resultado en las urnas forzará la necesidad de buscar diálogos y consensos. El peso de las bancas del interior en el Congreso podría tener, entonces, otra dimensión.

La misión en Jujuy

En el territorio, la actividad del frente oficialista Jujuy Crece comienza a acelerarse. Mientras Sadir multiplica su actividad institucional, Morales camina la provincia junto a la dirigencia de su espacio.

Hace una semana, el exgobernador reapareció en un acto político y se puso al frente de la campaña. El oficialismo jujeño impulsa las postulaciones de la ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán; y del secretario de Energía de la provincia, Mario Pizarro. Enfrente está la amenaza violeta de La Libertad Avanza, que en 2023 con Javier Milei en la boleta ganó en la provincia en las tres instancias electorales. Sin embargo, en los comicios provinciales de este año el oficialismo ganó con comodidad.

En mayo pasado, Jujuy Crece se impuso con el 36% de los votos, secundado por La Libertad Avanza, que obtuvo el 20% y logró un muy buen desempeño en la capital provincial.