Elecciones | 26 de octubre

Provincias Unidas federaliza su campaña para disputar con LLA: Schiaretti y Pullaro viajan a Corrientes

Van a apoyar a Valdés. Será el primero de una serie de actos conjuntos para reforzar la marca en cada distrito. Agenda calibrada para no tensar peleas locales.

Letra P | Yanina Passero
Por Yanina Passero
Maximiliano Pullaro y Juan Schiaretti participarán del cierre de campaña de Vamos Corrientes

Maximiliano Pullaro y Juan Schiaretti participarán del cierre de campaña de Vamos Corrientes

Notas Relacionadas
Juan Schiaretti, candidato de Provincias Unidas en Córdoba
Cierre de listas

Schiaretti será candidato: se mostró como el vértice de Provincias Unidas y propuso un "cambio de era"

Por  Yanina Babiachuk

Por primera vez, hay un armado nacional del interior productivo que busca polemizar con el modelo de Javier Milei y La Libertad Avanza; y que permite pensar el juego del poder desde un marco más amplio.

Un escenario adverso para Javier Milei

En el Panal, como se conoce al centro cívico mediterráneo, eligen describir el momento de arranque de la campaña con una metáfora del automovilismo. Los Colapinto del llaryorismo aseguran que con el armado federal lograron poner el auto en la primera fila, cuando antes arrancaban de atrás. El scrum provincialista y la candidatura de Schiaretti hicieron su parte y el contexto nacional enrarecido, la suya.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MartinLlaryora/status/1960676176122261636&partner=&hide_thread=false

Los gobernadores siguen con atención las repercusiones en la conversación pública por el escándalo de presunta corrupción que abrieron los audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. No habrá un aprovechamiento explícito de la situación, sino la estrategia separatista de siempre: dejar que los protagonistas de los polos -La Libertad Avanza y el kirchnerismo- se saquen los ojos.

La concentración estará puesta en instalar la marca Provincias Unidas para que sea elegida en el cuarto oscuro.

Cómo serán los actos de Provincias Unidas

Cada evento mixturará tres dimensiones: institucional, gestión y electoral. Pullaro y Llaryora se encargarán de montar un escenario donde puedan mostrar la potencia agroindustrial de ambas provincias. Torres y Vidal harían lo propio con las energías renovables y Sadir tendrá la oportunidad de mostrar el aporte de la minería al sistema económico nacional.

gobernadores casa chubut grito federal
Gobernadores de Provincias Unidas, durante la reunión fundacional en la Casa de Chubut

Gobernadores de Provincias Unidas, durante la reunión fundacional en la Casa de Chubut

Este paraguas productivo evitará roces propios de armados transversales. Por ejemplo, en Córdoba, el radicalismo peleará por el voto anmileísta con Ramón Mestre al frente de la Lista 3.

El radical Pullaro no quiere pisar callos de manera innecesaria. Por eso, dicen en los circuitos políticos cordobeses, que rechazó la invitación de Llaryora para participar de la cumbre con más de 130 intendentes de la oposición que encabezó Schiaretti esta semana.

Juan Schiaretti y Maximiliano Pullaro, en Corrientes

No obstante, el mandatario santafesino se mostrará con Schiaretti este jueves en el cierre de campaña de Vamos Corrientes que protagonizará el candidato a la gobernación Juan Pablo Valdés. A las 19, el fundador de Hacemos llegará a la provincia litoraleña para hacer una ronda de prensa y apoyar a Gustavo Valdés en su carrera por sellar la sucesión provincial en los comicios de este domingo.

Llaryora analiza un viaje para el domingo si se consolida el triunfo en primera vuelta, o bien participar de alguna instancia de la campaña rumbo al ballotage correntino, que se presenta como uno de los escenarios posibles. Extraoficialmente circula la versión de que Gustavo Valdés anunciaría la incorporación a Provincias Unidas una vez consumado el triunfo en su pago.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gustavovaldesok/status/1961070927950520767?t=u-4ywUDtwjlzIzqm-HaT2A&s=08&partner=&hide_thread=false

Se trataría de una formalidad que evitó consumar antes precisamente por la campaña electoral, pero lo cierto es que expresó su deseo de manera telefónica la tardecita porteña en que los cinco gobernadores y Schiaretti alumbraron en la Casa de Chubut en Buenos Aires a fines de julio el proyecto transversal que debería terminar con un bloque de peso en el Congreso después de octubre.

Todas estas movidas a las que se sumarán los actos por provincias buscan instalar una marca que todavía no es conocida en el electorado. Los gobernadores apostaron a nombres con rodaje en sus listas como Schiaretti, Gisela Scaglia o Ana Clara Romero. Tendrán el desafío de competir con la marca libertaria que en la mayoría de los distritos apostó a nombres asociados a la lealtad a los hermanos Milei, más que al conocimiento electoral.

Temas
Notas Relacionadas
Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, junto a sus pares Claudio Vidal, Ignacio Torres, Martín Llaryora y Carlos Sadir.
OPINIÓN

Por qué el socialismo de Santa Fe está en Provincias Unidas: un proyecto de nación federal y sin grietas

Nuestro país necesita otra manera de gobernar y de legislar, sin gritos ni agravios, impulsando acuerdos y políticas de Estado que transformen a la Argentina.
El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, junto a Miguel Siciliano y Laura Jure. 
Elecciones | 26 de octubre

Passerini sube a los candidatos de Provincias Unidas a la gestión de la ciudad de Córdoba

El intendente sumó a Siciliano y a Jure a un corte de cinta. Brindis vecinal con agua potable, territorio y la señal de largada en un punto rojo de la campaña.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

La Cuarta sección pone en juego siete bancas del Senado en una mesa de tres.
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

La Cuarta sección pone en juego siete bancas del Senado en una mesa de tres

Por  Nacho Catullo  y José Maldonado
Julio Alak, Axel Kicillof y Jorge Taiana.
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Kicillof, en el sprint final de campaña: Taiana a bordo y el dedo en la llaga de Milei

Por  Macarena Ramírez
Fernanda Raverta y Guillermo Montenegro.
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Impacto del Karinagate en la Quinta sección: ausentismo en ascenso y optimismo peronista

Por  Juan Rubinacci
Mauricio Davico es el entrerriano preferido de los hermanos Milei. Tiene una amistad de años con Martín Menem.
CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

Un leal en Entre Ríos: el intendente de Gualeguaychú puso las manos en el fuego por Karina Milei y los Menem

Por  Laura Terenzano