Provincias Unidas federaliza su campaña para disputar con LLA: Schiaretti y Pullaro viajan a Corrientes

Los gobernadores de Provincias Unidas avanzan con su estrategia para construir una alternativa federal. Para darle cuerpo, un paso central es instalar una marca que tiene nombres fuertes, pero desconocimiento social. La primera parada será el cierre de campaña en Corrientes del delfín de Gustavo Valdés con Juan Schiaretti y Maximiliano Pullaro como invitados.

Por primera vez, hay un armado nacional del interior productivo que busca polemizar con el modelo de Javier Milei y La Libertad Avanza ; y que permite pensar el juego del poder desde un marco más amplio.

La campaña respetará las estrategias locales de los socios fundadores del grito federal, Martín Llaryora , Pullaro ( Santa Fe ), Ignacio Torres ( Chubut ), Carlos Sadir ( Jujuy ) y Claudio Vidal ( Santa Cruz ). En paralelo, generarán espacios que animen el cruce de fronteras . Lo harán con al menos un acto por bastión y con todos los protagonistas. Como anticipó Letra P , el correntino será el primero de esta ronda.

En el Panal, como se conoce al centro cívico mediterráneo, eligen describir el momento de arranque de la campaña con una metáfora del automovilismo. Los Colapinto del llaryorismo aseguran que con el armado federal lograron poner el auto en la primera fila, cuando antes arrancaban de atrás. El scrum provincialista y la candidatura de Schiaretti hicieron su parte y el contexto nacional enrarecido, la suya.

Los gobernadores siguen con atención las repercusiones en la conversación pública por el escándalo de presunta corrupción que abrieron los audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad , Diego Spagnuolo . No habrá un aprovechamiento explícito de la situación, sino la estrategia separatista de siempre: dejar que los protagonistas de los polos -La Libertad Avanza y el kirchnerismo- se saquen los ojos.

¡SOMOS #CÓRDOBA ! Somos un motor que no se detiene, porque cuando el interior se pone en marcha, la Argentina entera se transforma. Somos el músculo que empuja al país y que, pase lo que pase, siempre sigue adelante. Somos trabajo y #progreso . Somos el interior con orgullo, la… pic.twitter.com/bJCe9NomV9

La concentración estará puesta en instalar la marca Provincias Unidas para que sea elegida en el cuarto oscuro.

Cómo serán los actos de Provincias Unidas

Cada evento mixturará tres dimensiones: institucional, gestión y electoral. Pullaro y Llaryora se encargarán de montar un escenario donde puedan mostrar la potencia agroindustrial de ambas provincias. Torres y Vidal harían lo propio con las energías renovables y Sadir tendrá la oportunidad de mostrar el aporte de la minería al sistema económico nacional.

gobernadores casa chubut grito federal Gobernadores de Provincias Unidas, durante la reunión fundacional en la Casa de Chubut

Este paraguas productivo evitará roces propios de armados transversales. Por ejemplo, en Córdoba, el radicalismo peleará por el voto anmileísta con Ramón Mestre al frente de la Lista 3.

El radical Pullaro no quiere pisar callos de manera innecesaria. Por eso, dicen en los circuitos políticos cordobeses, que rechazó la invitación de Llaryora para participar de la cumbre con más de 130 intendentes de la oposición que encabezó Schiaretti esta semana.

Juan Schiaretti y Maximiliano Pullaro, en Corrientes

No obstante, el mandatario santafesino se mostrará con Schiaretti este jueves en el cierre de campaña de Vamos Corrientes que protagonizará el candidato a la gobernación Juan Pablo Valdés. A las 19, el fundador de Hacemos llegará a la provincia litoraleña para hacer una ronda de prensa y apoyar a Gustavo Valdés en su carrera por sellar la sucesión provincial en los comicios de este domingo.

Llaryora analiza un viaje para el domingo si se consolida el triunfo en primera vuelta, o bien participar de alguna instancia de la campaña rumbo al ballotage correntino, que se presenta como uno de los escenarios posibles. Extraoficialmente circula la versión de que Gustavo Valdés anunciaría la incorporación a Provincias Unidas una vez consumado el triunfo en su pago.

Se trataría de una formalidad que evitó consumar antes precisamente por la campaña electoral, pero lo cierto es que expresó su deseo de manera telefónica la tardecita porteña en que los cinco gobernadores y Schiaretti alumbraron en la Casa de Chubut en Buenos Aires a fines de julio el proyecto transversal que debería terminar con un bloque de peso en el Congreso después de octubre.

Todas estas movidas a las que se sumarán los actos por provincias buscan instalar una marca que todavía no es conocida en el electorado. Los gobernadores apostaron a nombres con rodaje en sus listas como Schiaretti, Gisela Scaglia o Ana Clara Romero. Tendrán el desafío de competir con la marca libertaria que en la mayoría de los distritos apostó a nombres asociados a la lealtad a los hermanos Milei, más que al conocimiento electoral.