Toto Caputo archivó el cero de Javier Milei y habla de una inflación del 20% anual en 12 meses

Toto Caputo reconoció que la inflación bajará más lento de lo esperado y dijo que recién espera que llegue al 20% anual dentro de 12 meses, un pronóstico que archiva la promesa de Javier Milei de que empiece con cero en agosto. El ministro de Economía citó proyecciones privadas para respaldarse -de las consultas a las que ningunea-, aunque los relevamientos del Banco Central y de la Universidad Di Tella muestran expectativas bastante más altas.

La brecha entre el relato oficial y las estimaciones del mercado nunca fue tan ancha. Analistas consultados por Letra P consideran descartada la posibilidad de llegar a registros mensuales que comiencen con cero, algo que Milei y el ministro de Economía prometían para este año.

"Las expectativas de inflación, tanto del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central como del mercado mismo, están totalmente ancladas y para los próximos 12 meses se espera una inflación en torno al 20%, no se espera ningún cimbronazo de ningún tipo", afirmó Caputo durante su exposición en el Latam Economic Forum en Parque Norte.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado de abril —el último publicado por el Banco Central, el 7 de mayo, con datos recabados de 45 analistas— proyecta una inflación anual de 30,5% para todo 2026. El grupo Top 10, integrado por las consultoras con mejor historial de pronósticos, eleva esa cifra al 33%.

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Los analistas que participaron de la muestra -que Caputo tomó como dato para mostrar cómo el mercado espera una baja de la inflación- proyectaron que la inflación viajará al 19,9% anual en abril del año próximo. Para el ministro, es una muestra de que nadie espera un cimbronazo con el tipo de cambio que acelere la suba de precios.

Sin embargo, los consultores vienen modificando sus perspectivas al alza. El REM de diciembre de 2025 esperaba un IPC en torno al 20% para fines de este año. Eso fue antes de que la inflación se recalentara durante el primer trimestre, antes del 3,4% de marzo, antes de que el propio mercado revisara sus proyecciones al alza tres veces consecutivas.

Lo que espera la gente: el doble

Mientras el ministro hablaba de anclas y estabilidad, el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella publicó este jueves datos en sentido opuesto. Según su director Sebastián Auguste, la inflación anual esperada por la población para los próximos 12 meses es del 37,5% en promedio —cuando en abril era del 34%—. La mediana (el valor del medio) se mantiene en 30%.

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La expectativa subió en las tres regiones relevadas. En el Gran Buenos Aires trepó de 35,6% a 42,2% en un solo mes. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) pasó de 35,9% a 36,7%, y en el interior del país de 33% a 35,4%. Por nivel de ingresos, los hogares más pobres elevaron su expectativa de 35% a 41,7%; los de mayores recursos, de 33,5% a 35,6%.

El sendero mensual que muestran los consultores

Para el corto plazo, el REM de abril traza un sendero que desmiente la promesa estrella del gobierno: 2,3% en mayo, 2,1% en junio, 2,0% en julio y 1,8% en agosto. Ese es el mejor escenario que analistas del mercado ven para el mes que Milei había señalado como el hito de la "inflación cero".

Ante una consulta de Letra P, el director de Analytica, Claudio Caprarulo, fue taxativo: "Para llegar al 20% anual necesitás un promedio de 1,5% mensual. Eso es un escenario muy optimista. Actualmente la tendencia es que la inflación hasta fin de año esté más cerca de un promedio del 2%."

Haroldo Montagu, director de Vectorial, dijo a este medio que el debate de fondo en materia de precios está en los subsidios: "Me parece que para este año queda claro que la inflación va a ser difícil que perfore el 2% mensual. Se está jugando un partido entre los subsidios y la recaudación fiscal. Si Caputo recorta subsidios, va a seguir impactando en la inflación. Si no recorta, puede que la inflación se mantenga a raya cerca del 2%, pero eso tiene su implicancia en términos de equilibrio fiscal."

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En tanto, Sebastián Menescaldi, de EcoGo, fue más directo sobre la meta de inflación cero: "Eso me parece que estaba descartado. Yo creo que él (Caputo) sabe que en un contexto en el que todavía tenés distintos shocks, sea de carne, sea internacionales como el petróleo, y tuviste el cambio de los precios regulados, sabe que la inflación difícilmente pueda llegar a tocar el cero. Porque vos tocás hoy y después te sigue pegando hacia adelante, con lo cual ese 20% ya implica que no, no va a llegar la inflación a cero, al menos de corto plazo. Sí, ahora que empiece en torno al uno".

El camino de la inflación cero

La promesa de una inflación mensual que "empiece con cero" no surgió en 2026. Tiene fecha de nacimiento precisa: el 18 de octubre de 2024, en el 60° Coloquio de IDEA en Mar del Plata. Ante el Círculo Rojo empresarial, Caputo lanzó la frase que marcaría el tono de los meses siguientes: "No tengan dudas de que las cosas van a salir bien. El año que viene vamos a estar creciendo más, la inflación va a empezar con cero".

Dos meses después, en diciembre de 2024, Milei lo ratificó en la Conferencia anual de la Unión Industrial Argentina (UIA). Con el tipo de cambio bajando al 1% mensual, el Presidente proyectó que el destino inevitable del IPC era del cero porciento en los meses venideros de 2025.

La realidad fue distinta. Durante todo 2025, la inflación encontró un piso durísimo en la zona del 2% al 3% mensual, impulsado por la indexación de contratos, las tarifas pendientes y la inercia propia del proceso inflacionario argentino. El año cerró en 31,5%.

Lejos de rendirse, en octubre de 2025, Milei insistió: "En agosto del año que viene la inflación va a ser cero en la Argentina". En marzo de este año, volvió a repetirlo con tres condiciones técnicas: que se limpien los efectos del 'exceso de liquidez', los rezagos de la política monetaria, y 'el desastre' del segundo semestre de 2025". Caputo acompañó esa postura aunque con mayor cautela, hablando de que el IPC quebraría el 1% mensual "entre agosto y octubre".

Actualmente, ese horizonte ya no existe en el discurso oficial. El Presupuesto 2026, que estimaba una inflación del 10,1% para el año, quedó como un dato histórico que nadie en el Gobierno menciona.