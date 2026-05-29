Ley de Sociedades: el Gobierno impulsa una reforma con inteligencia artificial y nuevas reglas empresariales

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado , Federico Sturzenegger , anunció que el gobierno de Javier Milei enviará este viernes al Congreso una reforma integral de la Ley General de Sociedade s. El funcionario aseguró que la iniciativa permitirá avanzar hacia "un marco moderno basado en la autonomía, la libertad y la desregulación".

La propuesta fue presentada por el ministro a través de un extenso mensaje en Twitter, donde sostuvo que la normativa vigente responde a un esquema "rígido y anacrónico" construido sobre "la desconfianza al sector privado". Según explicó, el proyecto busca ampliar la libertad de organización de las empresas y reducir la intervención estatal.

"Se termina la tutela del Estado sobre cómo los socios organizan sus negocios", afirmó Sturzenegger. En ese sentido, explicó que las normas pasarán a tener carácter supletorio y que "el estatuto manda", mientras que las restricciones estatales serán "excepcionales y de interpretación restrictiva".

LEY DE SOCIEDADES. Como indica el Jefe de Gabinete @madorni , el presidente @JMilei está enviando al Congreso un proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades del presidente Lanusse, que nos debíamos hace tiempo. Se suma al conjunto de reformas muy profundas que estamos… https://t.co/mYGOIAYhDB

Uno de los capítulos más novedosos de la iniciativa incorpora figuras jurídicas vinculadas a la economía digital y a los nuevos desarrollos tecnológicos. El funcionario destacó que la reforma reconocerá a las empresas que operan mediante sistemas automatizados y organizaciones descentralizadas.

"En una de las innovaciones más revolucionarias, distinguimos a las empresas que funcionan bajo esquemas de automatización y descentralización", señaló. Luego precisó que se regulará la figura de la "Sociedad Automatizada", que "opera mediante algoritmos o inteligencia artificial sin requerir empleados para su operación ordinaria", y también las DAO, organizaciones autónomas con participaciones registradas mediante tecnología blockchain.

De acuerdo con el ministro, ambas estructuras contarán con personalidad jurídica plena y responsabilidad limitada. Además, aseguró que la reforma busca posicionar a la Argentina como un destino atractivo para las compañías vinculadas al desarrollo de la inteligencia artificial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2060401730920095960&partner=&hide_thread=false Durante la jornada de hoy estaremos enviando al Congreso de la Nación la nueva Ley General de Sociedades.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) May 29, 2026

Menos burocracia y más libertad contractual

Otro de los ejes centrales del proyecto apunta a flexibilizar la constitución y el funcionamiento de las sociedades comerciales. Entre otras medidas, se eliminarán exigencias vinculadas al objeto social y se ampliará la capacidad de los socios para definir las reglas de organización interna.

"Las sociedades podrán someter sus conflictos internos al derecho extranjero o mercantil internacional", indicó Sturzenegger. También remarcó que podrán incorporarse cláusulas arbitrales para resolver controversias "sin depender de la lentitud de la Justicia".

La iniciativa prevé, además, una digitalización integral de los trámites societarios. "Permitimos la digitalización plena de la sociedad", afirmó el ministro al enumerar herramientas como el domicilio electrónico, los registros digitales, las asambleas a distancia y la constitución de empresas mediante firma electrónica. "Con este proyecto, el expediente en papel queda en la historia", agregó.

El funcionario también destacó la incorporación de instrumentos de inversión convertibles, la renovación automática del plazo de duración de las sociedades, mandatos por tiempo indeterminado para directores y síndicos y mecanismos simplificados para reorganizaciones empresarias. "Burocracia cero para los grupos societarios", resumió.