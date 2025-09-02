Pablo Domenichini se reunió con Maximiliano Pullaro y sumó respaldo para Somos Buenos Aires

El candidato a diputado provincial por la Tercera sección de Buenos Aires , Pablo Domenichini , mantuvo un encuentro con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , en la sede porteña de la Casa de la Provincia, acompañado por dirigentes de Somos Buenos Aires como Pablo Nicoletti y Josefina Mendoza.

Durante la reunión, los referentes intercambiaron experiencias de gestión, con eje en el plan de seguridad santafesino, un tema de creciente preocupación en el conurbano bonaerense. El mandatario santafesino destacó la efectividad del modelo implementado en su provincia y alentó a replicarlo en Buenos Aires.

“El ejemplo de Santa Fe demuestra que se puede gobernar con firmeza, transparencia y cercanía con la gente. En Buenos Aires hay una oportunidad para hacer lo mismo con equipos preparados y vocación de transformación”, afirmó Domenichini.

#7deSeptiembre Legislatura bonaerense Se elegirán 46 representantes de Diputados y 23 del Senado El peso de cada una de las ocho secciones en la composición de ambos cuerpos https://t.co/fTMh5pfx0S @JuanRubinacci pic.twitter.com/dCwO1R4VLN

El dirigente radical sostuvo que “si en Santa Fe se le está ganando al narco, en Buenos Aires también podemos hacerlo”, al destacar el acompañamiento de un gobernador que logró ordenar una provincia atravesada por el delito sin apelar a extremos.

El mensaje de Maximiliano Pullaro

Durante el encuentro, Pullaro llamó a acompañar el próximo domingo a los candidatos de Somos Buenos Aires, un espacio que busca consolidar una propuesta con eje en la gestión, la transparencia y la cercanía con la ciudadanía.

“El apoyo de un gobernador como Pullaro, que logró ordenar una provincia compleja sin caer en los extremos, es un respaldo muy importante para este camino que estamos construyendo con seriedad y sentido común”, enfatizó Domenichini.

Además, se anunció que en los próximos días el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, visitará los distritos de Tigre y La Matanza para respaldar a los postulantes del espacio. El dirigente cordobés se suma así a una serie de apoyos que buscan consolidar una alternativa federal, sensata y centrada en la gestión.