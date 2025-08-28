Exclusivo

Córdoba: en medio del Karinagate, una encuesta le da a Schiaretti una ventaja de cuatro puntos sobre Roca

El estudio de Pulso Social anticipa una intención de voto del 32% para el exgobernador. La caída de la imagen de Milei se conjuga con el escándalo por coimas.

Letra P | Yanina Passero
Por Yanina Passero
Provincias Unidas, con Juan Schiaretti, aparece primera en las encuestas

Provincias Unidas, con Juan Schiaretti, aparece primera en las encuestas

La última encuesta de la consultora Pulso Social en Córdoba muestra un escenario legislativo competitivo rumbo a octubre. De acuerdo con el relevamiento, Juan Schiaretti (Provincias Unidas) encabeza la intención de voto con 32%, mientras que Gonzalo Roca, primer candidato de La Libertad Avanza, se ubica en segundo lugar con 28%.

Notas Relacionadas
Gabriel Bornoroni, de gira por el interior de Córdoba.
Fernet con rosca

El plan de campaña de Bornoroni en Córdoba

Por  Yanina Passero

En tercer puesto aparece Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) con un 11% que la consolida como tercera fuerza, pero aún lejos de los primeros lugares.

Más atrás, se ubica el radical Ramón Mestre que cosecha apenas 4%, mientras que Liliana Olivero (FIT), el vecinalista Aurelio García Elorrio y el cristinista Pablo Carro empatan con 3% cada uno. Completan el cuadro el exmacrista Héctor Baldassi (2%), el peronista disidente Edgar Bruno (1%), el libertario díscolo Agustín Spaccesi (1%) y el presidente del PRO, Oscar Agost Carreño (1%).

schiaretti campaña
Juan Schiaretti, candidato a diputado de Provincias Unidas

Juan Schiaretti, candidato a diputado de Provincias Unidas

El nivel de indecisos también pesa: un 11% aún no definió su voto, lo que podría alterar las posiciones en la recta final de la campaña. Sin embargo, sobre una proyección de participación del 65%, la distribución de bancas sería de 4-4-1. De esta forma, el kirchnerismo quedaría afuera de la distribución, dejando el espacio a la hija de José Manuel de la Sota, que decidió romper con el cordobesismo.

En este marco, el informe sugiere un desgaste del gobierno nacional en Córdoba y la vigencia de Schiaretti como figura fuerte, en un escenario marcado por apatía social y altos niveles de rechazo donde la clave estará en quién logre consolidar apoyos y movilizar votantes.

Agosto de 2025 - Córdoba-Pulso Social (1)

Encuesta de Córdoba muestra a Juan Schiaretti encabezando las preferencias

Sobre las adhesiones que moviliza Javier Milei, el estudio revela que la percepción sobre la gestión presidencial muestra un cambio de tendencia respecto de meses anteriores.

Mientras que en la medición previa el gobierno nacional alcanzaba un 55% de imagen positiva frente a un 41% de negativa, en agosto se registra una caída al 51% de positiva y un crecimiento de la negativa al 44%.

“Este retroceso refleja un momento complejo para el oficialismo nacional, que comienza a mostrar signos de desgaste en la opinión pública cordobesa”, concluye la consultora dirigida por Nicolás Meloni y Federico Der-Meguerditchian.

Pisos y techos electorales en Córdoba

El sondeo también midió los pisos y techos electorales, un indicador que refleja el potencial de crecimiento y las limitaciones de cada espacio.

Schiaretti tiene un piso de 21% que lo votará con seguridad y un techo de 39% que no lo votaría nunca. Al medio, un 32% de las personas encuestadas asegura que podría votarlo.

gonzalo roca bornoroni
Gonzalo Roca, candidato de La Libertad Avanza en Córdoba

Gonzalo Roca, candidato de La Libertad Avanza en Córdoba

Roca (LLA) muestra un piso del 5% que lo votará y un techo de 35% que no lo votaría. Un 35% reconoce que podría ponerle el voto.

De la Sota concentra un 11% que sí o sí la votaría, un 25% que probablemente lo haría y un 46% que no la votará. El resto de los candidatos tienen un alto rechazo, por encima de los 60 puntos.

Temas
Notas Relacionadas
Encuesta: ocho de cada diez personas creen que Javier Milei debería dar una explicación por el Karinagate
CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

Encuesta: ocho de cada diez personas creen que Milei debe dar explicaciones por el Karinagate

El 94,5% asegura estar al tanto del escándalo que salpica a Karina Milei y los Menem. Las responsabilidades y las elecciones. Los datos de Management & Fit.
Karina Milei y Diego Spagnuolo.
CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

Encuesta: más del 53% cree que Karina Milei está involucrada en el pedido de coimas

El último estudio de la consultora Proyección revela el alto nivel de conocimiento del caso en la opinión pública. Los responsables y el impacto electoral.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

El vuelo de Milei para disertar en la Derecha Fest costó más de seis millones de pesos
EL DATO LETRA P

El vuelo de Milei para disertar en la Derecha Fest costó más de seis millones de pesos

Por  Sebastián Iñurrieta
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires reclamó quedarse con los fondos que no gastó este año y sumar nuevas partidas.
LA CAPITAL DE LA FURIA

La Justicia porteña movió primero y abrió la batalla del Presupuesto de la Ciudad

Por  Francisco Basualdo
Julio Alak, Axel Kicillof y Jorge Taiana.
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Kicillof, en el sprint final de campaña: Taiana a bordo y el dedo en la llaga de Milei

Por  Macarena Ramírez
Guillermo Francos.
CONGRESO | DIPUTADOS

Francos defendió a Martín Menem, justificó los contratos de la ANDIS y blindó a Karina Milei

Por  Mauricio Cantando