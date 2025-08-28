Córdoba: en medio del Karinagate, una encuesta le da a Schiaretti una ventaja de cuatro puntos sobre Roca

La última encuesta de la consultora Pulso Social en Córdoba muestra un escenario legislativo competitivo rumbo a octubre. De acuerdo con el relevamiento, Juan Schiaretti (Provincias Unidas) encabeza la intención de voto con 32%, mientras que Gonzalo Roca , primer candidato de La Libertad Avanza , se ubica en segundo lugar con 28%.

En tercer puesto aparece Natalia de la Sota ( Defendamos Córdoba ) con un 11% que la consolida como tercera fuerza, pero aún lejos de los primeros lugares.

Más atrás, se ubica el radical Ramón Mestre que cosecha apenas 4%, mientras que Liliana Olivero (FIT), el vecinalista Aurelio García Elorrio y el cristinista Pablo Carro empatan con 3% cada uno. Completan el cuadro el exmacrista Héctor Baldassi (2%), el peronista disidente Edgar Bruno (1%), el libertario díscolo Agustín Spaccesi (1%) y el presidente del PRO, Oscar Agost Carreño (1%).

El nivel de indecisos también pesa: un 11% aún no definió su voto, lo que podría alterar las posiciones en la recta final de la campaña. Sin embargo, sobre una proyección de participación del 65%, la distribución de bancas sería de 4-4-1. De esta forma, el kirchnerismo quedaría afuera de la distribución, dejando el espacio a la hija de José Manuel de la Sota , que decidió romper con el cordobesismo.

El trabajo de campo de Pulso Social se realizó entre el 18 y el 23 de octubre, al calor del escándalo por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad que se desató con la salida de su ahora extitular Diego Spagnuolo y dejó a la hermana presidencial, Karina Milei , en el ojo de la tormenta por un supuesto pedido de coimas.

En este marco, el informe sugiere un desgaste del gobierno nacional en Córdoba y la vigencia de Schiaretti como figura fuerte, en un escenario marcado por apatía social y altos niveles de rechazo donde la clave estará en quién logre consolidar apoyos y movilizar votantes.

Sobre las adhesiones que moviliza Javier Milei, el estudio revela que la percepción sobre la gestión presidencial muestra un cambio de tendencia respecto de meses anteriores.

Mientras que en la medición previa el gobierno nacional alcanzaba un 55% de imagen positiva frente a un 41% de negativa, en agosto se registra una caída al 51% de positiva y un crecimiento de la negativa al 44%.

“Este retroceso refleja un momento complejo para el oficialismo nacional, que comienza a mostrar signos de desgaste en la opinión pública cordobesa”, concluye la consultora dirigida por Nicolás Meloni y Federico Der-Meguerditchian.

Pisos y techos electorales en Córdoba

El sondeo también midió los pisos y techos electorales, un indicador que refleja el potencial de crecimiento y las limitaciones de cada espacio.

Schiaretti tiene un piso de 21% que lo votará con seguridad y un techo de 39% que no lo votaría nunca. Al medio, un 32% de las personas encuestadas asegura que podría votarlo.

gonzalo roca bornoroni Gonzalo Roca, candidato de La Libertad Avanza en Córdoba

Roca (LLA) muestra un piso del 5% que lo votará y un techo de 35% que no lo votaría. Un 35% reconoce que podría ponerle el voto.

De la Sota concentra un 11% que sí o sí la votaría, un 25% que probablemente lo haría y un 46% que no la votará. El resto de los candidatos tienen un alto rechazo, por encima de los 60 puntos.