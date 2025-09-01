Juan Schiaretti y Natalia de la Sota agitan su interna y se acusan de pactar con el kirchnerismo

El acto que el PJ montó el sábado para encolumnar a la tropa detrás de Provincias Unidas dejó expuesta una de las estrategias de campaña de Martín Llaryora y Juan Schiaretti : exponer a Natalia de la Sota , la rupturista de Defendamos Córdoba . La diputada reajusta sus planes y su entorno dice que en el cordobesismo “están nerviosos”.

La presión ya se veía venir desde el primer acto que hizo Schiaretti con la dirigencia peronista de toda la provincia. Allí, desalentó las aventuras individuales. Con el correr de las tertulias, el aire se fue espesando.

El encuentro organizado en el hotel Quorum terminó de confirmar a De la Sota que la van a vincular al kirchnerismo, la palabra maldita en la provincia.

“No estamos solamente renovando dos diputados en el Congreso. Esta vez tenemos un proyecto nacional y cada voto que no vaya a Juan termina siendo un voto a Milei, un voto a la crueldad y en contra de nuestro modelo. Nosotros defendemos a Córdoba, pero para defender a Córdoba necesitamos un país que genere condiciones de progreso para todos los argentinos”, dijo el gobernador ante un auditorio repleto por la dirigencia capitalina.

Si de funcionalidades había que hablar, fue Miguel Siciliano quien dio el remate que enardeció a la tribuna que minutos antes escuchó a Schiaretti ensalzar al peronismo democrático de Juan Domingo Perón .

Martín Llaryora y Juan Schiaretti encabezaron un acto de campaña con el PJ de la ciudad de Córdoba

El PJ de Córdoba, al hueso

El tercer candidato de Provincias Unidas fue el más directo. “El kirchnerismo está agazapado en la lista de Natalia de la Sota”, lanzó. El abrazo de la senadora Alejandra Vigo con la archienemiga del oficialismo Olga Riutort coronó una apuesta que no se concibe con medias tintas.

Cabe recordar que Riutort, exsecretaria General de Estado del gobierno provincial y exesposa de José Manuel de la Sota, se alejó del cordobesismo hace 18 años. En 2023, Llaryora ensayó un acuerdo inédito con ella cuando oficiaba de titular de la delegación local de PAMI durante la presidencia de Alberto Fernández, aunque fue de bajo perfil. El cordobesismo en 2023 enterró disputas de la vieja guardia para asegurarse el respaldo peronista a Daniel Passerini, quien se enfrentaba con el radical Rodrigo de Loredo, entonces favorito en las encuestas de la capital.

olga riutort acto pj cordoba Olga Riutort volvió al redil cordobesista después de dos décadas

Llaryora, horas antes del acto en el hotel Quorum del lluvioso mediodía del sábado, había cerrado el apoyo de otro enemigo de Schiaretti, el exsenador albertista Carlos Caserio. En otro orden, la lista de partido PAIS, con el ultradelasotista Edgar Bruno a la cabeza y bajo el madrinazgo de Adriana Nazario, también levanta sospechas de hostilidades comunes. La hija del tres veces gobernador también es blanco discursivo del fundador de la tropa juvenil La Militante.

Hasta el momento, las encuestas vienen mostrando a De la Sota como ganadora de la novena banca, que históricamente ocupa la dirigencia que responde a Cristina Fernández de Kirchner. Habrá que esperar para ver de dónde rascó De la Sota que, afirman en el búnker de barrio Rogelio Martínez, no cambiará la hora de ruta de una campaña que apunta a cuestionar las políticas de Javier Milei.

La réplica en el campamento de Natalia de la Sota

No obstante, sí hay malestar de la diputada díscola con Passerini por proyectar en el acto del sábado un vídeo de archivo donde se lo ve a José Manuel de la Sota pidiendo el voto por Schiaretti hace una década.

“Que Schiaretti mande nada menos que al intendente de la capital a asociarse de algún modo con el apellido De la Sota, con un video de hace más de 10 años, es para nosotros una buena señal. Habla de nerviosismo”, deslizó a este medio un referente del armado. “Natalia es De la Sota, Juan es Schiaretti”, chicaneó.

natalia de la sota campaña universidad Natalia de la Sota, candidata a diputada por Defendamos Córdoba

Por otro lado, las mismas fuentes responden con ironía a las acusaciones de kirchnerismo que esgrime el schiarettismo. “Ellos sumaron más dirigentes K que nosotros. Se sientan con Facundo Manes, que votó igual que Natalia en el Congreso, pero dicen que la kirchnerista es ella. Al mismo tiempo integran a Caserio y Riutort. El pragmatismo les resulta natural”, plantean.

En Defendamos Córdoba dan vuelta la tortilla y afirman que la lista de Fuerza Patria, que encabeza Pablo Carro, tiene soporte del oficialismo provincial. “El exsindicalista se la agarra con Natalia y no con quien corresponde, que es Milei”, lanzan.

La tropa díscola remarca que la diputada arrancó la campaña “primero que nadie” y con un estilo propio: mano a mano, en barrios golpeados por el ajuste, con jóvenes y con organizaciones sociales.

“No damos abasto con las invitaciones para visitar merenderos y fundaciones. La gente la pide, hay repercusión y eso muestra que el espacio vino a ocupar un lugar que estaba vacío”, resumió un campañista.