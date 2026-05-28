Intervención de Formosa: el libertario Francisco Paoltroni no tiene apoyo de su bloque y se cae el proyecto

El senador de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni , no consiguió respaldo de su bloque para avanzar con el proyecto para declarar la intervención federal de Formosa . Molesto, el legislador organiza un tour a su provincia el 5 y 6 de junio para insistir en derrotar al gobernador, el peronista Gildo Insfrán .

Paoltroni es el único firmante del proyecto, que contó con sólo cinco senadores durante la presentación, el 19 de mayo, en el edificio Anexo del Senado. El evento estuvo cargado de polémica porque el senador acusó a la vicepresidenta, Victoria Villarruel , de impedirle usar el salón azul, el espacio más amplio del Congreso. La disputa continuó en las redes sociales, donde ambos intercambiaron acusaciones y reproches.

No fue el único problema del formoseño para avanzar con su proyecto. La jefa de su bancada, Patricia Bullrich , tampoco lo apoyó y pidió postergar el tratamiento del proyecto hasta nuevo aviso. No será incluido en las próximas reuniones de la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Agustín Coto .

Fuentes de LLA confirmaron a Letra P que no hay decisión de avanzar con la intervención y que Paoltroni no lo tomó bien. "Desde la reforma constitucional hubo dos intervenciones: Corrientes (1999) y Santiago Del Estero (2004). En ambas hubo una decisión del Poder Ejecutivo, que esta vez no existe", explicaron.

El proyecto de Paoltroni tiene nueve artículos y dispone la intervención por un año, con opción a otro más, de los tres poderes de Formosa, "los cuales quedarán suspendidos durante su período de intervención". Debe designarse al interventor federal del Poder Ejecutivo. Se dispone el cese de cargos del Ejecutivo y el Legislativo y los jueces quedarían "en comisión", a la espera de una eventual destitución.

Además, dispone que el Ejecutivo, en un plazo no mayor a dos años, convoque "a elecciones libres, justas y transparentes". Los fundamentos de la intervención son los que no convencen ni al oficialismo. El principal es que, según el senador libertario, en Formosa no funciona la división de poderes porque "un mismo espacio político ha ejercido el Poder Ejecutivo ininterrumpidamente por 30 años".

A su vez, Paoltroni recordó que Insfrán no tuvo en cuenta un fallo de la Corte Suprema que "invalidó la posibilidad de reelección indefinida". También tomó en cuenta la falta de cumplimiento de "derechos básicos, tales como agua potable, salud pública y nutrición". Recordó que estos aspectos son tenidos en cuenta por la Constitución Nacional, que habilita la intervención federal.

Sin consenso

En La Libertad Avanza no hay acuerdo con intervenir Formosa. "Es una locura: Insfrán ganó con el 80% de los votos y no podemos intervenir la provincia", señalan. También hay reparos sobre el gasto que implicaría armar gabinetes y enviarlos a una provincia, un tema que no fue tenido en cuenta en las anteriores intervenciones. Eran otros tiempos.

La decisión de Villarruel y Bullrich de congelar el tema fue celebrada por el jefe del peronismo en el Senado, José Mayans, quien repudió el proyecto de Paoltroni, apenas fue presentado. "Estamos ante un ataque al federalismo y las autonomías provinciales", dijo el legislador, cuando se presentó el proyecto.

El excandidato a gobernador insistirá en buscar apoyos y prepara un viaje a la capital formoseña el 5 y 6 de junio. "Varios me están confirmando. Falta poco para tener el acuerdo", sostuvo, en diálogo con Letra P.

Durante la presentación del proyecto, hubo cuatro libertarios que participaron, sobre 21 integrantes que tiene el bloque: Gonzalo Guzmán Coarita (Salta), Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), Bruno Olivera Lucero (San Juan) y Agustín Monteverde (CABA). También se sumó el radical Eduardo Galaretto. Nadie más quiso estar.