Diputados bonaerense cambió el reglamento interno y los cargos serán para los bloques y no para las personas

La Legislatura bonaerense volvió a ponerse en marcha con la aprobación, en la Cámara de Diputados , de un cambio en su reglamento interno para que los cargos institucionales y los lugares en comisiones pertenezcan a los bloques políticos y no a las personas en forma individual.

La modificación se votó este jueves durante la segunda sesión ordinaria del año, en una jornada que también incluyó proyectos de declaración y pronunciamientos vinculados con el tema zona fría que trata el Congreso.

El cambio avanzó tras un pedido de La Libertad Avanza para que Agustín Romo , presidente de la bancada libertaria, asumiera la vicepresidencia que actualmente ocupa Juan Osaba , quien continuaría al frente del bloque.

Hasta ahora, cualquier modificación de ese tipo exigía la renuncia de todas las autoridades de la Cámara y una nueva votación integral. Ese mecanismo generaba tensiones entre las fuerzas políticas y demoraba los acuerdos parlamentarios.

La Libertad Avanza cambiará sus autoridades de cámara y de bloque en Diputados.

Cómo cambia el reglamento en Diputados

Con la reforma aprobada, las vicepresidencias, secretarías, prosecretarías y los cargos en las comisiones pasarán a distribuirse según la representación de cada bloque dentro del cuerpo legislativo.

De ese modo, los lugares institucionales ya no quedarán asociados a una persona determinada. El nuevo esquema contempló situaciones como cambios de bancada, pedidos de licencia o reemplazos internos que pudieran alterar la representación política acordada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dgarciarena/status/2060076149095772226?s=20&partner=&hide_thread=false La Cámara de Diputados bonaerense dio media sanción a la Ley Lucca, una iniciativa que pone en el centro a las personas con síndrome de Down y a sus familias.



No hablamos solo de una ley. Hablamos de acompañar, de incluir y de construir una Provincia más humana. La adhesión a la… pic.twitter.com/Wk3zm41vwq — Diego R Garciarena (@dgarciarena) May 28, 2026

La iniciativa también buscó otorgar mayor previsibilidad al funcionamiento parlamentario y evitar renegociaciones cada vez que un legislador modificara su situación dentro de la cámara.

Además, la cámara aprobó y giró al Senado un proyecto de ley impulsado por el radicalismo que busca garantizar y ampliar derechos el ejercicio pleno de los derechos de las personas con síndrome de Down en todo el territorio bonaerense. También hubo pronunciamientos por el proyecto de cambios en el régimen de zona fría que impulsa el Gobierno nacional