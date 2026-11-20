Martín Llaryora se mete en la rosca política por la silla de Diputados en el Consejo de la Magistratura

Martín Llaryora ha decidido llevar al límite su deseo de posicionarse como actor de peso en el Consejo de la Magistratura de la Nación . Empecinado en sentar a Juan Brügge como uno de los cuatro representantes por la Cámara de Diputados, ensaya alternativas y recálculos.

Contrarreloj, considerando que desde este miércoles se encuentran vencidos los mandatos de los actuales consejeros, ha abierto una senda de negociación con Mauricio Macri, líder del PRO , un viejo aliado del cordobesismo.

Según ha trascendido, el gobernador de Córdoba mantiene la porfía por el dirigente que es parte de Hacemos Unidos por Córdoba. Pero, en un cambio estratégico, ofrece la suplencia, que se activaría en diciembre del 2027, para un nombre amarillo.

Fuentes confiables aseguraron a Letra P que las tratativas se encuentran encaminadas. Por razones estrictamente políticas, considerando las necesidades a que obligan las estrategias electorales del próximo año, un acuerdo de tal tipo resultaría difícil de bloquear por La Libertad Avanza .

El peronismo cordobesista no puede disimular, aún, el enfado que le provocó la maniobra realizada por los libertarios en la cámara baja para impedir la designación de Brügge, el nombre propuesto por Provincias Unidas .

Como contó Mauricio Cantando en Letra P, en la sesión de este miércoles Martín Menem apeló a la existencia de un acuerdo político en el recinto para imponer alguien del PRO como representante por la segunda minoría, condición que numéricamente corresponde a la fusión de cordobeses y santafesinos.

Juan Brügge, con un pie dentro del Consejo de la Magistratura

Con evidente molestia, la santafesina Gisela Scaglia, presidenta del bloque de Provincias Unidas, adelantó que impugnarían cualquier designación que no respete la cantidad de bancas correspondientes: 18 propias contra 12 amarillas.

Aún más enérgicas, las voces cordobesistas advirtieron que acudirían a la Corte Suprema, invocando el antecedente de Luis Juez, a quien el kirchnerismo intentó despojar de su silla en el Consejo aplicando otro criterio.

Enojados también por la omisión de pedidos sobre la ley de biocombustibles y por la redacción de la denominada ley de Malvinas (el artículo 111 deja sujetos al consejo de seguridad las inversiones en defensa, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos, minería, actividades espaciales e infraestructura crítica), los delegados de Llaryora y Maximiliano Pullaro negaron el quórum e impidieron el desarrollo de una sesión considerada clave por el gobierno nacional.

Directo con Mauricio Macri

Aunque los arietes cordobesistas en el Congreso mantienen la amenaza de judicializar cualquier resolución desfavorable, operadores políticos allanaron el camino para una negociación directa entre el mandatario mediterráneo y el expresidente de la Nación.

Según explicaron a este medio, la propuesta mantiene al presidente de la Democracia Cristiana (histórico aliado del PJ cordobés) como titular del escaño en el Consejo, pero cedería la suplencia a quien disponga Macri. Por el momento, seguiría siendo la bonaerense Florencia de Censi, descartada ya la intentona de revalidar a Álvaro González.

El cebo de la propuesta es el mismo que permitiría a Unidos para Cambiar Santa Fe ubicar al socialista Pablo Farías, quien podría sentarse como consejero en diciembre de 2027, plazo de vencimiento del mandato de Brügge.

Aunque la movida implicaría desplazar a los socios santafesinos, las fuentes consultadas remarcan que el abogado cordobés defendería los intereses de la Región Centro, espíritu de Provincias Unidas. Resta saber si el gobernador santafesino avala la jugada cordobesista.

Recuerdan también que Macri no sólo elogia a Pullaro y Juan Schiaretti, socio de Llaryora. También apuntan a un pasado de convergencias que no permite descartar la continuidad de acuerdos, de este y otro tipo.

También aparece sobre la mesa la conveniencia de los libertarios de mantener lazos con el macrismo, por las necesidades a que obliga la aritmética en Diputados, pero sobre todo por la degradación del feeling de los hermanos Milei con Patricia Bullrich, adversaria interna del expresidente de Boca.

En definitiva, la propuesta atiende razones políticas que facilitarían el trámite en Diputados. “Si el acuerdo político era la razón para bajarnos, no les va a quedar otra que validarnos un acuerdo político con Macri”, vaticinan facilitadores del diálogo.

El mapa de Martín Llaryora

Convencido de que será reelecto, el gobernador cordobés se ha fijado el incremento de su peso relativo en el Consejo de la Magistratura como otro objetivo desafiante. Por ello, está dispuesto a jugar al fleje por la causa Brügge.

Se trata de un propósito al que no habían atendido sus antecesores en la gobernación. Tanto José Manuel de la Sota como Schiaretti confiaron en otras vías de negociación en la Justicia, siempre sujetas a la volatilidad de la relación con gobiernos nacionales de turno.

Tal carencia comenzó a ser inaceptable para un llaryorismo que siempre prestó atención a las roscas judiciales. Desde los inicios de su proyección política el exintendente ha contado con operadores tribunalicios en sus equipos.

Ya como gobernador, Llaryora ha podido constatar las consecuencias de la ausencia de jugadores propios en el órgano encargado de seleccionar a los jueces federales. Tanto para la selección de los jueces que completaron la Cámara Federal de Apelaciones como para la conformación de las ternas para las vacantes en los juzgados de San Francisco y Villa María, sus pedidos fueron desatendidos por Karina Milei, talladora libertaria en la Justicia.

El Consejo de la Magistratura de la Nación le tomó juramento a los representantes de los abogados que pasarán a formar parte del cuerpo.

Resignado en la primera disputa, el gobernador apeló a sociedades desarrolladas en los últimos años, en especial con Diego Molea, para intentar imponer otras nóminas en el Consejo, forzando una resolución del pleno para los otros concursos.

Dos disputas serán su prioridad para 2027. La primera es por su pago chico. La segunda es por el Juzgado Federal N°1, con sede en la capital, pero con competencia electoral para toda la provincia. Allí espera el ungimiento de Ignacio Segura, expresidente del Colegio de Abogados.

Para tales peleas, consciente de la dificultad de permear en las cúpulas del Consejo, el gobernador da por sentadas algunas adhesiones y descuenta la factibilidad de otras.

La red de alianzas

Además de Brügge, Llaryora apunta como afín al diputado Guillermo Michel, propuesto por Unión por la Patria, hombre de Sergio Massa, otro viejo conocido. También dibuja un círculo sobre el senador cristinista Wado de Pedro, con quien mantiene varias vías de diálogo, y la senadora riojana Florencia López, cercana al gobernador Ricardo Quintela.

También cuenta con Molea, reelecto como por la Academia. Pero dado que considera afín a tal estamento, por la fidelidad en la pelea por el financiamiento universitario, espera recibir guiños de quien sea electo como segundo representante.

Su aritmética podría incluir a los cuatro representantes por la Abogacía, pese a la reciente derrota la lista que patrocinaba. Como contó Letra P, el Panal suma como aliados a Fernando Levene, electo por dicha nómina, quien en dos años dejaría su lugar al cordobesista Juan Manuel Aráoz. También tilda con verde a Itatí Demarchi, electa por la lista que apadrinaba Juan Manuel Olmos: la villamariense tiene sólido vínculo con Eduardo Accastello, otro nombre de peso en la estructura del gobierno provincial.

Los más optimistas incluyen en el punteo a Alberto Biglieri y Claudia Sarmiento. Aunque consagrados por Unidad en Defensa de la Abogacía, que retó a Llaryora en Córdoba, dicho núcleo tiene como referente a Ricardo Gil Lavedra y como armador a Daniel Angelici, el megaoperador que tiene intereses propios en suelo cordobés.

En su máxima expresión, la suma se estira a la mitad de los consejeros. Pero, atentos a la volatilidad de cualquier cálculo, los operadores cordobesistas no pierden la cautela. Además de resolver la puja en Diputados saben que en las próximas semanas deberán atender negociaciones que, más que al pasado, se proyectan sobre un futuro electoral repleto de incertidumbres y alianzas en tensión.