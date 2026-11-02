Diputados: el PRO y la UCR buscan aliados para sostener a Álvaro González en el Consejo de la Magistratura

La guerra fría por las vacantes del Consejo de la Magistratura llegó a Diputados , donde el PRO y la UCR unieron filas para retener la butaca de Álvaro González , quien integra el bloque amarillo pero milita en las filas de Horacio Rodríguez Larreta . Los exJuntos por el cambio intentarán evitar que pueda nombrar un consejero el bloque Provincias Unidas.

Para imponerse, el PRO apuesta a pedir el cupo de la segunda minoria con los 22 miembros del interbloque Fuerzas por el Cambio. A los 12 amarillos se agregan los seis radicales y los aliados que integran el frente legislativo conformado en diciembre: el Movimiento de Integración y Desarrollo ( MID ), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) y José Garrido (Santa Cruz).

Provincias Unidas tiene 18 miembros y es el tercer bloque más numeroso del recinto. Pero ese dato puede quedar a segundo plano porque en Diputados, por usos y costumbres, la elección toma en cuenta las alianzas parlamentarias y no la composición de cada fuerza política. Martín Menem debe definir si avala esa práctica o la cambia.

PU tiene una sociedad legislativa con Encuentro Federal ( Miguel Pichetto y Nicolás Massot ), llamada Unidos, y si se abre el juego de alianzas necesitaría sumar nuevos socios. La titular de la bancada, Gisela Scaglia , intentará defender la tesis de que debe tenerse en cuenta a los bloque para que uno de sus dirigidos integre el organismo encargado de seleccionar y sancionar jueces.

"Álvaro ya está juntando los votos entre los partidos provinciales de ese bloque, para que al menos no den pelea", sostuvo ante Letra P un miembro de fuerzas del cambio. Integran ese bloque referentes de los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) e Ignacio Torres (Chubut).

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La pelea en Diputados

El 18 de noviembre el Congreso debe renovar sus ocho representantes en el Consejo de la Magistratura, cuatro por cada cámara. Desde 2021, por decisión de la Corte Suprema de Justicia, está vigente la ley 24.937, sancionada en 1997, que estipula esa cantidad de representantes legislativos divididos de la siguiente manera: dos al bloque con mayor representación legislativa, uno por la primera minoría y uno por la segunda minoría.

En esos años no existían los interbloques, que luego se hicieron frecuentes y podrían permitirle a González continuar de consejero. En Diputados, estas asociaciones de bancadas están oficializadas y figuran en la página web de la Cámara.

Aun así, Menem y su secretario legislativo, Adrián Pagán, deberán definir el criterio en Diputados. El riojano tendría que cuidarse en habilitar el juego de alianzas, tal como funciona desde hace una década. Si Unión por la Patria suma cuatro socios, puede convertirse en el bloque más grande y pedir dos casilleros. Alcanzaría que con las adhesiones de la izquierda (cuatro bancas) y la dupla del peronismo puntano.

En el Senado hay una discusión sobre la interpretación de la ley. La jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, prepara un dictamen constitucional para definir qué integración de las bancadas se debe tener en cuenta.

Su equipo jurídico considera que debe considerarse la que había el 1 de marzo del año en curso, o sea, no sería legítima la reciente incorporación del riojano Fernando Rejal al bloque peronista, que fue gestionada únicamente para que la bancada sea la más numerosa y pueda reclamar dos consejeros.

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El debate por las reelecciones

El otro debate vigente es en torno a las reelecciones de los consejeros. Si bien la legislación vigente no las permite, el juez Diego Barroetaveña, realizó una presentación judicial para continuar en la Magistratura y le fue denegada. En el Congreso hay dudas sobre si ese fallo abarca a los legisladores. Hubo un pedido de declaración de certeza de los jefes del peronismo en el Congreso, que son Germán Martínez (Diputados) y José Mayans (Senado), que no fue respondido.

Si Menem avala a Álvaro González, el kirchnerismo intentará la reelección como consejera de Vanesa Siley, protegida por Cristina Fernández de Kirchner. En el Senado, en tanto, Bullrich quiere la continuidad como consejero de Luis Juez. Karina Miei la enfrenta para ubicar a Nadia Márquez o a Gonzalo Guzmán Coraita.

En Diputados, Menem también prefiere sostener a Gonzalo Roca, quien asumió el año pasado por una vacante. El otro elegido por el riojano es el santafesino Nicolás Mayoraz.

El radicalismo tiene otro motivo para poner sus votos por González: si Bullrich logra imponer su criterio, sostendría su consejero en el Senado, que es Eduardo Vischi pero podría cambiar. Se anota Maximiliano Abad. El Pro en la cámara alta no tiene aspiraciones. En Diputados, sí.