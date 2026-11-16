Patricia Bullrich en la sesión, habla con Nadia Márquez. La rosca por el Consejo de la Magistratura está que arde.

Patricia Bullrich abrió otro frente de batalla con Karina Milei . La jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado propuso a sus dos candidatos para ocupar el Consejo de la Magistratura : Belén Monte de Oca y Luis Juez . Por separado, envió las propuestas de la secretaria general, que son Nadia Márquez y Gonzalo Guzmán Coraita .

La exministra de Seguridad mandó cuatro expedientes por separado y no aclaró quiénes fueron propuestos como suplentes. "Se va a definir en la sesión del jueves", confirmaron a Letra P fuentes cercanas a la titular de la bancada libertaria.

A LLA le corresponden hasta dos lugares, si es que consigue ser reconocido como el bloque más numeroso. El Justicialismo tiene un miembro más, pero su último integrante, Fernando Rejal , se sumó a la bancada peronista hace 15 días. Bullrich no lo reconoce como integrante del bloque y evalúa cómo resolver la situación de empate.

Durante una exposición reciente que hizo en el Colegio de Abogados, la senadora propuso que haya un cuarto consejero rotativo, entre las dos fuerzas mayoritarias y la UCR , la tercera fuerza en cantidad de miembros. Los cargos se eligen esta semana y tiene una duración de cuatro años. El PJ propuso a Wado De Pedro y Florencia López .

La pelea de Bullrich y Karina por la Magistratura amenaza con erosionar aún más el vínculo de la senadora con la Casa Rosada. Es que la secretaria general de la Presidencia no puede intervenir en el conflicto. Las propuestas sólo pueden presentarlas la autoridad de bloque. La dupla Márquez-Guzmán Coraita es también apañada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , interesado en dominar el organismo encargado de nombrar y evaluar la conducta de los jueces.

El primer debate será el miércoles a las 15 horas, cuando los jefes de todas las bancadas del Senado se reúnan para definir la sesión del próximo jueves. Habrá proyectos acordados, como las reformas al sistema de discapacidad y la ley Joaquín, que garantiza condiciones de seguridad en espectáculos deportivos.

Victoria Villarruel no quiere participar de la discusión para dirimir los cuatro consejeros y está dispuesta a dejar que defina en una votación. Es por eso que el debate de jefes de bloque será decisivo. El Senado tendrá una sesión más antes de fin de año y el 25 recibirá al jefe de Gabinete, Diego Santilli, para que brinde su primer informe de gestión.

Santilli negoció con los aliados del Senado un texto alternativo a la reforma política, que le permita suspender las PASO



La nueva propuesta incluye colectoras, Ficha Limpia y la eliminación de los debates obligatorios



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Acuerdos sigue en manos de la UCR

Bullrich protagonizará este martes otro duelo con el karinismo. La Comisión de Acuerdos tendrá audiencias y estará a cargo del senador radical Maximiliano Abad, quien también se postula para integrar la Magistratura. Márquez esperaba ser elegida luego de que el cargo quedara vacante por el fallecimiento de Juan Carlos Pagotto, pero los aliados del Gobierno se negaron a votarla, en la última reunión.

Se trata de los vocales de la UCR, el PRO y los partidos provinciales. Ese día no dieron cuórum y este martes no tendrían intención de votar autoridades. "Es un tema que maneja la jefa de bloque. Hay que preguntarle a ella", respondió a Letra P una senadora cercana a Karina. Pero Bullrich no tiene decidido impulsar la designación de la neuquina, mano derecha de la secretaria general en el Senado.

Acuerdos tendrá audiencias los martes y miércoles de esta semana. Habrá otra sesión antes de fin de mes, para escuchar a candidatos a jueces electorales de las provincias. Por ahora, Abad será quien coordine el debate.