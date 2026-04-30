Córdoba: con las ternas listas, Mahiques tiene sus favoritos para las vacantes en la Justicia Federal

Gonzalo Roca, diputado por Córdoba, espada de La Libertad Avanza en el Consejo de la Magistratura

Con la aprobación de las ternas por parte del Plenario del Consejo de la Magistratura , comenzó la instancia decisiva para completar una serie de cargos relevantes en la Justicia Federal de Córdoba , todas vacantes desde hace largo tiempo. La Libertad Avanza ya mueve sus hilos.

Se trata de procesos iniciados en 2022 que definen la titularidad del Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF2) y dos vocalías para la Cámara de Apelaciones , el máximo órgano del fuero federal cordobés.

Cada una de las ternas fue elaborada tras las instancias previstas en el procedimiento, que incluyen examen escrito, evaluación de antecedentes, confección de un orden de mérito provisorio y entrevistas personales. Tras la zaranda que derivó en el orden de mérito definitivo, que inevitablemente incluye muñequeo político, tres nombres concitan la atención en tanto “favoritos” para ser los elegidos por el Poder Ejecutivo Nacional, en función delegada al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques .

María Soledad Mancini, encabeza la nómina para el TOF2. Germán Gianotti y Facundo Cortés Olmedo , uno por terna, ranquean alto en las apuestas intramuros para la Cámara de Apelaciones .

En un plazo que depende más de la rosca política que de las urgencias funcionales, sus postulaciones aún deberán ser validadas por el Senado tras el correspondiente envío del Ejecutivo.

Gonzalo Roca, diputado por Córdoba, jura como representante de La Libertad Avanza en el Consejo de la Magistratura

Sobre todo el proceso recorrido se vislumbran los trazos del despliegue que La Libertad Avanza desarrolla en el tablero judicial. Contactos clave, desde el Consejo hasta el Ministerio de Justicia, que redundan en apoyos y valoraciones, confirman la presencia de un nuevo jugador con peso para decidir al más alto nivel.

Los nombres para el Tribunal Oral Federal N°2

María Soledad Mancini, Hugo Germán Burgos y Gustavo Javier Zapata aparecen en los tres primeros lugares para el Concurso N° 477, destinado a cubrir un cargo de juez/a de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2.

Debajo de esa nómina, quedó conformada la terna complementaria, que obliga el Reglamento de Concursos Públicos de Oposición y Antecedentes. María Virginia Miguel Carmona, Carlos Eduardo Saltor y Carlos Facundo Trotta se escalonan del cuarto al sexto lugar.

Especialista en Derecho Penal, secretaria del Juzgado Federal desde hace nueve años, con paso previo por varias funciones del Juzgado Federal 3, Mancini parece tener el camino allanado hacia el TOF2.

Allí llegaría con vasto conocimiento del ecosistema y una trayectoria “desde abajo” que comenzara en 1996. Le asignan, también, apoyos necesarios para el metier. Uno de ellos de futura proximidad: Noel Costa, jueza del mismo TOF2, subrogante en el TOF3. Otro de mayor valía aún: Diego Barroetaveña presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, voz de peso en el Consejo de la Magistratura y en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

Por si acaso, su nombre también figura en quinto lugar de la primera terna resultante del concurso destinado a cubrir cargos en la Cámara Federal de Apelaciones.

En esta misma compulsa figura, en séptimo lugar, Zapata, subrogante en el Juzgado Federal de Bariloche, sobre quien proyectan terminales en la Cámara Nacional Electoral.

German Gianotti, junto a Manuel de Allende, postulante a la Cámara de Apelaciones de Córdoba

Como una cuña entre ambos en el podio de la terna por el TOF 2 aparece Burgos, exsecretario en la Defensoría General de la Nación. A él también le pintan referencias bordó de la Asociación de Magistrados.

Debajo del trío destacan nombres que ocupaban mejores lugares. María Miguel Carmona, que lideraba las ponderaciones, también concursó para vacantes en Catamarca. Facundo Trotta, fiscal federal, uno de los instructores en las causas por Memoria, Verdad y Justicia, acredita antecedentes que se sopesan de otra manera en los tiempos actuales. “Fue una de las mejores entrevistas. Pero no es el tipo de juez al que gustaría nombrar el gobierno nacional”, confían a Letra P.

Favoritos para el máximo órgano de la Justicia Federal

El Concurso 474 ha estado destinado a cubrir dos cargos de vocal en la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, uno por cada sala. Su resultante arrojó sendas ternas. La primera está integrada por Pablo Roberto Toledo, Germán Luis Gianotti y la citada Mancini. La segunda por José Manuel Belisle, Manuel Celedonio Malbrán y Facundo Carlos Cortés Olmedo.

Entre esos nombres están los dos que se sumarán al máximo órgano de “la Torre”, hoy envuelto en un escándalo tras las denuncias contra su principal referencia, el también vocal Abel Sánchez Torres.

Dos hombres pican en punta en las especulaciones previas. Ambos son vistos con beneplácito desde las usinas libertarias.

El primero es Germán Gianotti, un abogado litigante, parte del renombrado estudio que lidera Manuel de Allende. Especialistas en derecho tributario, penal económico, aduanero, corporativo y en prevención de lavado de activos, ha trabajado por años la órbita federal. Por sus despachos han pasado figuras de relevancia política y económica.

En su trayecto a la terna, Gianotti debió sortear cuestionamientos por omitir información sensible en su presentación: hace sólo dos años fue imputado en una causa, de la que quedó sobreseído sin siquiera prestar declaración indagatoria.

Los principales cuestionamientos provinieron de Patricio Lutteral, secretario del Juzgado Federal 3, en manos de Miguel Hugo Vaca Narvaja. Según expuso, el Consejo de la Magistatura debió abordarlo como una grave falta ética, que debería haber impactado en su calificación. Asistentes a la sesión aseguran haber registrado una cerrada posición en favor de Gianotti.

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Ajeno a esa polémica, Cortés Olmedo también culminó el proceso con un lugar más bajo que el que ostentaba en el orden de méritos. En su caso, acredita una larga trayectoria, con muchos años litigando en causas de competencia federal.

Especialista en derecho penal económico y en derecho administrativo, ha sido funcionario municipal de alto rango en la gestión de Ramón Javier Mestre y también vocal en del Ente Regulador de Servicios Públicos de Córdoba (Ersep).

Su padre fue fiscal general durante la gobernación de Eduardo Angeloz, luego vocal del Tribunal Superior de Justicia, vocal de la Cámara de Apelaciones y del TOF2. Cortés Olmedo siguió la tradición. Fue por 12 años fue apoderado partidario de la UCR.

Del mismo árbol genealógico se desprende una rama que lleva hacia el diputado libertario Gonzalo Roca, primo hermano, compañero de juegos de infancia en Traslasierra, sigiloso delegado de Gabriel Bornoroni en el Consejo de la Magistratura.

Político al fin, Cortés Olmedo no puede negar el peso de los contactos. Pero allegados piden atender otros dos datos relevantes. Es el único que ostenta experiencia en los tres poderes del Estado y es quien mejor conoce a todas las piezas judiciales, desde alfiles hasta reyes.

La referencia incluye al mencionado De Allende, con quien comparte defensa de la acusada fiscal villamariense Juliana Companys, y al propio Sánchez Torres, con quien podría llegar a compartir sala, pero no modos.

Mahiques tiene la última palabra

La decisión final correrá por cuenta de Mahiques, quien elevará los nombres elegidos al Senado para abrir instancias de oposición, paso final antes de la designación. Como se sabe, no hay plazos taxativos para este trámite.

Especulaciones al margen, la ansiedad por definiciones no sólo corre por cuenta de los nombrados. Las vacantes en el fuero federal, 15 en toda la provincia, son objeto de reclamo desde hace años.

En particular en la Cámara de Apelaciones, donde la ausencia de un vocal en cada sala ha motivado conformaciones ad hoc sobre las cuales han sobrevolado demasiadas sospechas.