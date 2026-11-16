Cristina Fernández de Kirchner (CFK) volvió a mostrar su vocación de acercamiento a la Justicia: avaló como miembro del Consejo de la Magistratura al diputado Guillermo Michel , cercano a Sergio Massa . Impuso como suplente a Lucía Cámpora , quien sólo ocupará un lugar si el entrerriano deja su banca para ocupar otro cargo.

CFK se contactó con Michel este lunes y confirmó que apoyará su postulación al organismo encargado de nombrar y sancionar a jueces. El diputado fue funcionario en la última gestión presidencial de la dirigente detenida, cuando ocupó el segundo lugar de la AFIP, detrás de Ricardo Echegaray .

Hasta este año, la expresidenta monopolizaba los cargos en la Magistratura con figuras propias. En Diputados , esta semana dejarán sus cargos Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley . "Necesitamos una figura que tenga relaciones con la Justicia", explicaron a Letra P fuentes cercanas a la expresidenta.

Se trata de la continuidad de una estrategia de seducción a Tribunales que CFK inició con la adhesión de sus senadores a la mayoría de los pliegos judiciales enviados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques . En La Libertad Avanza (LLA) admitieron a este medio que el funcionario conoce a Michel y sorprendió el acuerdo del peronismo.

El nuevo Consejo de la Magistratura

Unión por la Patria (UP) tiene un solo cupo y el acuerdo de Michel y CFK se impone, porque representa a tres de las cinco tribus que lo integran. Es que que si bien Michel es cercano a Massa, desde que asumió en diciembre reporta al grupo de federales, que integra además Victoria Tolosa Paz y tiene articulador al titular de la Auditoría General dela Nación (AGN), Juan Manuel Olmos.

El sector de los gobernadores y los cercanos a Sergio Uñac quedaron en minoría. En el kirchnerismo de Diputados se sorprendieron con la decisión de su jefa. "Hasta la semana pasada, Michel era suplente", repetían, ante la consulta sobre su confirmación como consejero titular. En la bancada de UP tampoco imaginaban el vertiginoso ascenso de Cámpora, quien asumió en diciembre y, como Michel, tiene mandato hasta 2029.

Los cargos se votan en la sesión de este miércoles y duran cuatro años. LLA tendrá dos sillas y los elegidos serán Gonzalo Roca y Nicolás Mayoraz. El casillero restante es por la segunda minoría. El PRO quiere retener a Álvaro González y busca aliados en otras bancadas, como un sector de Provincias Unidas, que tiene el tercer bloque en importancia y podría reclamar el lugar. El elegido es el cordobés Juan Brügge.

#LetraPepe Con el Día de la Militancia como telón de fondo, el massismo, los federales y el cristinismo confluyen en un acto en San Fernando para perfilar un armado opositor



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Los nombres que vienen

El Consejo de la Magistratura es un órgano permanente e independiente del Poder Judicial, que tiene la misión seleccionar jueces y evaluar sus posibles sanciones. Lo integran 20 miembros, entre ellos representantes del Gobierno de turno, el Congreso, jueces, abogados y académicos. En el primer caso, digita los concursos y crea las ternas, para que el Poder Ejecutivo realice la propuesta oficial y el Senado defina su aprobación.

Este año, Mahiques aceleró concursos pendientes y se acerca a los 200 jueces nombrados por la cámara alta, la mayoría con respaldo de los votos del peronismo. Los próximos concursos las harán la nueva composición del organismo y Michel será protagonista. Por el Senado, CFK eligió a Wado De Pedro. Si le conceden el segundo consejero, por ser el bloque más grande (comparte esa situación con LLA), también irá la riojana Florencia López, cercana a su gobernador.