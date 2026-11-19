En un mano a mano con Axel Kicillof, Milei pierde un tercio de los votos que consiguió en el balotaje de 2023.

Javier Milei se muestra confiado en lograr un segundo mandato y hasta asegura que ganará en primera vuelta. Sin embargo, una encuesta nacional enciende alertas en la Casa Rosada : en un mano a mano contra Axel Kicillof , el Presidente pierde un tercio de los votos que cosechó en el balotaje de 2023.

Según un estudio del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Universidad de Buenos Aires (OPSA-UBA), realizado entre el 19 y 26 de octubre en base a 2098 casos de todo el país, el 69% de cada tres personas que eligieron a Milei en el balotaje de 2023 hoy volvería a acompañarlo en una segunda vuelta frente al gobernador bonaerense y principal líder de la oposición.

En tanto, el 11,1% del electorado de La Libertad Avanza (LLA) optaría por votar a Kicillof, el 18% votaría en blanco o no iría a sufragar y el 2% respondió que no sabe lo que haría en un eventual balotaje entre el Presidente y el gobernador de la provincia de Buenos Aires. El dato muestra una dificultad del oficialismo para retener el apoyo de quienes llevaron a Milei a la Presidencia.

Del otro lado, Kicillof tendría una capacidad de captación mayor sobre el electorado violeta. El estudio señala que el gobernador lograría retener y atraer al 89% de quienes votaron al ex ministro de Economía Sergio Massa en la segunda vuelta de 2023. Esa transferencia aparece como uno de los factores que explican la paridad con Milei.

Como viene contando Letra P , Milei y Kicillof pelean cabeza a cabeza en la carrera electoral . En un escenario polarizado, ninguno logra despegarse de su núcleo de apoyo y enfrentan un alto nivel de rechazo en la opinión pública.

La encuesta de OPSA también señala que el 42% que obtendrían ambos dirigentes en una segunda vuelta no implica que tengan la misma estructura de respaldo. La encuesta muestra que la disputa se juega tanto en la fidelidad de los votantes propios como en la capacidad de sumar adhesiones de otros espacios. En este sentido, será clave el desenlace de la novela de idas y vueltas que mantienen desde hace meses el Presidente y su principal social política, la senadora Patricia Bullrich.

Para Milei, el desafío pasa por recuperar a quienes lo acompañaron en 2023 y hoy muestran distancia frente a su candidatura. Para Kicillof, la oportunidad consiste en consolidar el voto peronista y ampliar su alcance hacia sectores que no necesariamente se identifican con el kirchnerismo. No obstante, habrá que ver cómo se resuelve la interna peronista y si finalmente el espacio confluye en una candidatura de unidad.

El presidente ideal

El estudio también mide cuánto representan los dirigentes el perfil de presidente ideal para las personas consultadas. En esa pregunta, el gobernador alcanza el 31,9%, apenas por encima de Milei, que registra el 30,7%. La jefa de LLA en el Senado aparece con el 29,9% y el excandidato presidencial de Unión por la Patria, con el 24,6%.

Los números reflejan un escenario en el que ninguno de los principales dirigentes consigue concentrar una representación ampliamente mayoritaria y en el que la competencia por los votantes independientes puede resultar decisiva.

Trabajo, industria y redistribución

En cuanto a las prioridades que debería atender un presidente, la encuesta muestra que la sociedad demanda un modelo de país con mayor estabilidad laboral y protección de la producción local. La estabilidad laboral encabeza las preferencias, con el 64%, seguida por la protección de la industria nacional (55%) y la redistribución del ingreso (51%).

También aparece una inclinación hacia un Estado con mayor protagonismo, una opción que reúne el 50% de las adhesiones, frente a una visión más orientada al mercado. En materia económica, además, el 46% considera que la distribución del ingreso es una de las dimensiones más importantes para definir el rumbo del país, por encima de la relación entre mercado y Estado (45%) y de los impuestos y servicios públicos (39%).

En cuanto a lo electoral, la encuesta deja así una señal para la carrera presidencial: Milei y Kicillof aparecen empatados en una eventual segunda vuelta, pero el Presidente enfrenta un problema de retención de su propio electorado.