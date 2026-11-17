En total son cinco los concursos en marcha, entre juzgados y tribunales en toda la provincia: tres para la capital, uno en la ciudad de San Francisco , uno para la ciudad de Villa María .

Con controversias ya abiertas sobre los últimos dos, que difícilmente se resuelvan en lo que resta del año , muchas miradas se han posado sobre la puja por el Juzgado Federal N°1, donde ya se ha publicado el orden de mérito emergente de dos de las tres etapas evaluativas del concurso.

Como contó Letra P , Ignacio Segura encabeza la clasificación provisoria , elaborada tras la ponderación de los antecedentes y el examen escrito.

El expresidente del Colegio de Abogados de Córdoba , asesor de María Fernanda Vázquez en el Consejo de la Magistratura de la Nación, cuenta con avales cruzados, especialmente de dirigentes con origen en el PJ , que representan a distintos estamentos. Es también el postulante predilecto para el gobierno de Martín Llaryora , que tiene en él un operador con distintas terminales de peso.

El avance de su candidatura ofrece también una oportunidad para que los distintos jugadores del peronismo cordobesista en la Justicia, aliados incluidos, ensayen una unidad rota tras la ebullición de tensiones añejas.

Aunque el gobierno provincial presentó una lectura conveniente a su juego, según la cual terminó reforzando su presencia en el Consejo, los resultados en Córdoba marcaron una derrota superior a la esperada.

A la hora de atribuir responsabilidades, comenzaron por cuestionar la decisión de Eduardo Bittar de sumarse a la lista que encabezara Alberto Biglieri, garantizando un caudal de votos que resultó decisivo para el triunfo nacional del espacio que tiene a Daniel Angelici como última piedra. Nadie lo oculta, las conversaciones con él se habían sucedido hasta semanas antes de las elecciones.

Por otra parte cuestionaron el trabajo de Juan Manuel Cid, uno de los operadores históricos del cordobesismo, tanto en la distancia tomada por el presidente del Colegio profesional como en la campaña en torno a Juan Manuel Aráoz. Viejas cuentas de pasadas disputas resonaron, incluso en las tribunas digitales, con inusual virulencia para una disputa “de nicho”.

El mensaje de Eduardo Bittar

Un mes después, los nombres de Cid y Bittar volvieron a coincidir en análisis derivados de un contenido digital.

El director del Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor) reposteó un comunicado rubricado por el segundo, quien expresó su pleno respaldo a abogados y abogadas de la matrícula que se encuentran en el orden de mérito provisorio para el concurso por el Juzgado Federal N°1.

El texto reafirma también la necesidad de garantizar “una evaluación objetiva, transparente y en igualdad de condiciones entre los profesionales de ejercicio libre y quienes actualmente integran el Poder Judicial”.

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Muchos leyeron en tal escrito un doble mensaje con cuño cordobesista. Primero, la fijación de un mojón de unidad en la antesala del año electoral, con el Consejo de la Magistratura en pleno recambio. Superada la etapa de reproches, los pedidos de recomposición de lazos obligan a deglutir enojos. Luego, un aval, siquiera tácito, a las chances de Segura, el litigante mejor ubicado en la contienda.

Desde el Colegio de Abogados enmarcan su posición en la continuidad de reclamos sobre la escasa participación de abogados independientes en los procesos de selección para cargos en la Justicia Federal. “Hay sólo seis en los 170 concursos llevados adelante el último año”, apuntan.

“Se trata de coherencia. Es lo que vengo diciendo desde que asumí. Es urgente que se valore debidamente a los abogados en los cargos de la magistratura. No es un mensaje dirigido a favor o en contra de nadie. No es por un nombre en particular: es nuestra bandera de gestión. Lo dijimos también en la reciente campaña”, aclara Bittar.

Los tiempos del Consejo de la Magistratura

La concordia no sólo sumaría ánimos a los nombres propios en la carrera por el sillón del Juzgado con competencia electoral en la provincia. Cordobesistas más osados extienden sus conjeturas a las contiendas irresueltas para los tribunales de San Francisco y Villa María.

Todas ellas serán retomadas el próximo año, ya con una dinámica de negociación electoral expuesta a otra luz.

Por fuera del panperonismo arriesgan el vaticinio de una negociación en lote. Reconociendo otro contexto, los operadores del gobierno nacional podrían abrirse a una negociación a la que hasta aquí no parecen propensos.

En la sede de la Provincia aún no digieren las decisiones para completar la Cámara Federal de Apelaciones y la vacante en la ciudad de Llaryora. “Algo nos tienen que dar. No pueden ningunear al gobernador”, reclaman.

Desde esa desconfianza, con un par de derrotas ya en su cuenta, los mismos baqueanos de los senderos judiciales valoran las señales de realineamiento. Con tanto en juego, muchos enojos van diluyéndose más rápido de lo previsto.