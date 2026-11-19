Karina Milei le ganó una batalla a Patricia Bullrich en el Senado . Por presión de la secretaria general de la Presidencia, la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) propuso a Nadia Márquez como integrante del Consejo de la Magistratura . La neuquina no será elegida para presidir la Comisión de Acuerdos.

Esta comisión tampoco estará a cargo de una figura cercana a Bullrich, sino que encabezará Enzo Fullone , leal a Lule Menem . Como explicó Letra P , Bullrich había propuesto a dos candidatos propios para la Magistratura: Luis Juez y María Belén Montes de Oca . Como desafío, mandó las propuestas de Márquez y Gonzalo Guzmán Coraita . No aclaró quiénes serían titulares y suplentes. Sin chances de doblegar a Karina en el bloque, la jefa de bancada aceptó la derrota.

Su revancha fue desistir de su plan original de pedir dos lugares para LLA en la Magistratura, aún cuando sus asesores habían escrito un dictamen para justificar esa decisión. La discusión sucedía porque el Partido Justicialista (PJ) logró superar por un miembro al bloque de LLA con el retorno de Fernando Rejal hace un mes.

Los colaboradores de Bullrich habían encontrado argumentos para rechazar esa incorporación, pero ante la imposibilidad de imponer a sus candidatos, la senadora no la tuvo en cuenta y dejó que la secretaría parlamentaria de la cámara impusiera su postura y le asignara dos lugares el peronismo. El de LLA fue para Márquez. La UCR retuvo el consejero por la segunda minoría, que será Maximiliano Abad .

Bullrich pidió que al menos Márquez no ocupara la presidencia de la comisión de Acuerdos, que es la encargada de validar pliegos judiciales, diplomáticos y militares. Quedó acéfala tras el fallecimiento de Juan Carlos Pagotto . Asumió el vicepresidente, el radical Abad, quien presidió las audiencias esta semana.

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Márquez esperaba ser nombrada en su reemplazo, pero los aliados del Gobierno lo impidieron. Dejaron sin cuórum la primera sesión en la que intentó ocupar ese lugar y no logró respuesta favorable de los aliados cuando pidió ser elegida. El martes y miércoles de esta semana hubo audiencias y Abad las presidió.

No fue una reunión fácil. El oficialismo no tuvo la orden de firmar ningún dictamen y los pliegos quedaron congelados. Hubo un intento de aprobar los ascensos militares, que fueron propuestos por el Gobierno y luego quedaron congelados, porque el canciller Pablo Quirno no tiene decidido si avalarlos o retirarlos.

Acuerdos, la otra pelea

El elegido de Bullrich para Acuerdos era Juez, pero desistió por la falta de consensos. El cordobés era su candidato para encabezar la comisión en diciembre, pero en ese momento Karina se impuso. En una reunión de bloque, fue propuesto Pagotto y nadie se opuso. Es el poder que no tiene la jefa de la bancada, a quien sólo acompaña Juez, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero y la dupla fueguina: Montes de Oca y Agustín Coto.

Sin chances de prosperar, Bullrich aceptó el pedido de Lule Menem por el rionegrino Fullone, su senador más cercano. El poder de fuego de Bullrich es su cercanía con aliados, como la UCR, el PRO y los partidos provinciales. Con este grupo, la senadora buscará seguir incidiendo en las propuestas enviadas por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, a quien ya desafió en varias oportunidades.

Este año logró cajonear varios pliegos, que recién se aprobaron con una gestión del ministro. Fueron los de Juan Manuel Mejuto, Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania. La jefa de LLA en el Senado acusó al primero de kirchnerista y a los otros dos de cercanos a la AFA. Si tuviera a cargo la comisión, podría impedir las audiencias. No ocurrirá.