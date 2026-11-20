El gobernador de Tucumán , Osvaldo Jaldo , entregó al canciller Pablo Quirno un documento histórico de 1833 que acreditó las comunicaciones oficiales sobre la ocupación británica de las Islas Malvinas . El acto se realizó en el Palacio San Martín, con la participación de autoridades nacionales, provinciales y veteranos de guerra.

La documentación, conservada por el Archivo Histórico de la Provincia de Tucumán , consistió en una copia del oficio del 24 de enero de 1833. En aquella comunicación, el gobierno de Buenos Aires , a cargo de Juan Ramón Balcarce , informó a las autoridades tucumanas sobre la ocupación británica ilegítima del archipiélago, ocurrida el 3 de enero de ese año.

Durante la ceremonia, Quirno destacó el valor del material incorporado al patrimonio documental de la Cancillería . “Los documentos históricos que hoy aporta Tucumán enriquecen el acervo de miles de documentos de la Cancillería y apoyan la labor del CASUR, nuestro Consejo Consultivo sobre temas vinculados al Atlántico Sur. Los registros muestran la continuidad de un reclamo que atravesó gobiernos y generaciones”, expresó.

El ministro también recordó que la Argentina nunca reconoció la ocupación británica ni abandonó sus protestas diplomáticas desde 1833. En ese sentido, señaló que la Constitución Nacional estableció como objetivo permanente e irrenunciable la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre las islas y los espacios marítimos e insulares correspondientes.

Quirno sostuvo que ese mandato constitucional orientó la política exterior argentina hacia una solución pacífica y negociada con el Reino Unido . Además, destacó que el presidente Javier Milei había presentado, durante su cadena nacional del 3 de septiembre, una estrategia integral elaborada a partir del trabajo conjunto de distintas áreas del Estado.

La estrategia diplomática y la defensa de los recursos naturales

En relación con esa política, el canciller explicó que la cartera a su cargo articuló herramientas diplomáticas, jurídicas y económicas para fortalecer el reclamo argentino. También puso el foco en la protección de los recursos naturales de la plataforma continental y en las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en el área en disputa.

Osvaldo Jaldo y Pablo Quirno

En particular, mencionó el denominado proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, impulsado por las empresas Rockhopper Exploration, de origen británico, y Navitas Petroleum, de origen israelí. Según explicó, ambas compañías promovieron actividades con licencias que la Argentina consideró ilegales e ilegítimas, emitidas bajo la autoridad pretendida del Reino Unido.

Por ese motivo, Quirno indicó que el Gobierno había dirigido advertencias a empresas y gobiernos, además de impulsar procedimientos sancionatorios conforme a la legislación argentina. El funcionario presentó esas medidas como parte de una estrategia destinada a defender los derechos soberanos y los recursos naturales del país.

Osvaldo Jaldo destacó el aporte histórico de Tucumán

Por su parte, el gobernador Osvaldo Jaldo destacó el valor institucional y jurídico del documento presentado ante la Cancillería. “Este instrumento histórico tiene que ver con la soberanía plena de las Islas Malvinas y permite demostrar, a través de la documentación, que desde el punto de vista administrativo, jurídico e histórico, las Malvinas siempre fueron argentinas”, afirmó.

El mandatario explicó que la provincia decidió poner el material a disposición del Gobierno para que pudiera utilizarlo en las instancias que considerara necesarias. También atribuyó el hallazgo al trabajo del Archivo Histórico provincial, que había desarrollado tareas de digitalización y recuperación de documentos.

Jaldo remarcó además el protagonismo de Tucumán en distintos momentos de la historia argentina y recordó los aportes de figuras como Bernabé Aráoz, Juan Bautista Alberdi y Julio Argentino Roca a la construcción institucional y política del país.

| En un acto encabezado por el canciller Pablo Quirno, en el Palacio San Martín, realizamos la entrega a la Cancillería Argentina de un documento histórico de la Provincia de Tucumán, que constituye un aporte a la defensa de nuestra soberanía nacional sobre las Islas… pic.twitter.com/KHAj9yItCu — Osvaldo Jaldo (@OsvaldoJaldo) November 19, 2026

Al cierre del encuentro, el gobernador subrayó que la causa Malvinas debía permanecer por encima de las diferencias partidarias. “Malvinas está por encima de cualquier diferencia personal o política”, manifestó, al destacar la presencia de representantes de distintos espacios políticos y excombatientes durante la presentación.

Quirno, por su parte, dedicó un mensaje especial a los veteranos y a quienes perdieron la vida durante la guerra. Reconoció que su compromiso con la memoria de los caídos representaba una responsabilidad para el Estado y aseguró que acompañaría la defensa de la soberanía nacional.

El relevamiento conjunto de la Cancillería y el Archivo Histórico tucumano permitió establecer que las comunicaciones sobre Malvinas circularon por canales institucionales regulares entre Buenos Aires y los gobiernos provinciales. El documento de 1833 constituyó así una prueba del carácter nacional del reclamo argentino frente a la ocupación británica.