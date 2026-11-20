El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, entregó al canciller Pablo Quirno un documento histórico de 1833 que acreditó las comunicaciones oficiales sobre la ocupación británica de las Islas Malvinas. El acto se realizó en el Palacio San Martín, con la participación de autoridades nacionales, provinciales y veteranos de guerra.
La documentación, conservada por el Archivo Histórico de la Provincia de Tucumán, consistió en una copia del oficio del 24 de enero de 1833. En aquella comunicación, el gobierno de Buenos Aires, a cargo de Juan Ramón Balcarce, informó a las autoridades tucumanas sobre la ocupación británica ilegítima del archipiélago, ocurrida el 3 de enero de ese año.
El documento de 1833 y su importancia para la causa Malvinas
El ministro también recordó que la Argentina nunca reconoció la ocupación británica ni abandonó sus protestas diplomáticas desde 1833. En ese sentido, señaló que la Constitución Nacional estableció como objetivo permanente e irrenunciable la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre las islas y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
Quirno sostuvo que ese mandato constitucional orientó la política exterior argentina hacia una solución pacífica y negociada con el Reino Unido. Además, destacó que el presidente Javier Milei había presentado, durante su cadena nacional del 3 de septiembre, una estrategia integral elaborada a partir del trabajo conjunto de distintas áreas del Estado.
La estrategia diplomática y la defensa de los recursos naturales
En relación con esa política, el canciller explicó que la cartera a su cargo articuló herramientas diplomáticas, jurídicas y económicas para fortalecer el reclamo argentino. También puso el foco en la protección de los recursos naturales de la plataforma continental y en las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en el área en disputa.
Osvaldo Jaldo y Pablo Quirno
En particular, mencionó el denominado proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, impulsado por las empresas Rockhopper Exploration, de origen británico, y Navitas Petroleum, de origen israelí. Según explicó, ambas compañías promovieron actividades con licencias que la Argentina consideró ilegales e ilegítimas, emitidas bajo la autoridad pretendida del Reino Unido.
Por ese motivo, Quirno indicó que el Gobierno había dirigido advertencias a empresas y gobiernos, además de impulsar procedimientos sancionatorios conforme a la legislación argentina. El funcionario presentó esas medidas como parte de una estrategia destinada a defender los derechos soberanos y los recursos naturales del país.
Osvaldo Jaldo destacó el aporte histórico de Tucumán
Por su parte, el gobernador Osvaldo Jaldo destacó el valor institucional y jurídico del documento presentado ante la Cancillería. “Este instrumento histórico tiene que ver con la soberanía plena de las Islas Malvinas y permite demostrar, a través de la documentación, que desde el punto de vista administrativo, jurídico e histórico, las Malvinas siempre fueron argentinas”, afirmó.
El mandatario explicó que la provincia decidió poner el material a disposición del Gobierno para que pudiera utilizarlo en las instancias que considerara necesarias. También atribuyó el hallazgo al trabajo del Archivo Histórico provincial, que había desarrollado tareas de digitalización y recuperación de documentos.
Jaldo remarcó además el protagonismo de Tucumán en distintos momentos de la historia argentina y recordó los aportes de figuras como Bernabé Aráoz, Juan Bautista Alberdi y Julio Argentino Roca a la construcción institucional y política del país.
| En un acto encabezado por el canciller Pablo Quirno, en el Palacio San Martín, realizamos la entrega a la Cancillería Argentina de un documento histórico de la Provincia de Tucumán, que constituye un aporte a la defensa de nuestra soberanía nacional sobre las Islas… pic.twitter.com/KHAj9yItCu
Al cierre del encuentro, el gobernador subrayó que la causa Malvinas debía permanecer por encima de las diferencias partidarias. “Malvinas está por encima de cualquier diferencia personal o política”, manifestó, al destacar la presencia de representantes de distintos espacios políticos y excombatientes durante la presentación.
Quirno, por su parte, dedicó un mensaje especial a los veteranos y a quienes perdieron la vida durante la guerra. Reconoció que su compromiso con la memoria de los caídos representaba una responsabilidad para el Estado y aseguró que acompañaría la defensa de la soberanía nacional.
El relevamiento conjunto de la Cancillería y el Archivo Histórico tucumano permitió establecer que las comunicaciones sobre Malvinas circularon por canales institucionales regulares entre Buenos Aires y los gobiernos provinciales. El documento de 1833 constituyó así una prueba del carácter nacional del reclamo argentino frente a la ocupación británica.