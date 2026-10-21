Mar del Plata, La Plata y Lomas, el triángulo de poder de Diego Molea y Maximiliano Abad en la Justicia

La alianza electoral entre Diego Molea y Maximiliano Abad, pisó fuerte en Mar del Plata, Lomas de Zamora y La Plata, tres distritos clave para renovar un lugar en el Consejo de la Magistratura.

La alianza entre Diego Molea y Maximiliano Abad encontró en tres ciudades bonaerenses las bases de su construcción electoral para el Consejo de la Magistratura de la Nación . Mar del Plata, La Plata y Lomas de Zamora conformaron un triángulo de poder que le permitió a la lista encabezada por Fernando Levene imponerse en la provincia de Buenos Aires y revalidar una banca por el estamento de los abogados en los comicios de este martes.

La lista de Abogacía Federal reunió el 26,4% de los votos nacionales y quedó tercera, detrás de las nóminas referenciadas en Daniel Angelici y Juan Manuel Olmos-La Cámpora . Sin embargo, en Buenos Aires consiguió alrededor del 46% de los sufragios, con una diferencia de más de 1800 votos sobre su principal competidor provincial, en una elección que terminó de configurar un escenario de tercios a nivel nacional.

El acuerdo permitió a Molea fortalecer su construcción académica y judicial en la principal provincia del país, a partir de una alianza con un sector del radicalismo bonaerense que aportó estructura territorial y referencias profesionales. La cosecha también mejoró el desempeño del espacio respecto de 2022, cuando había conseguido el 20,5% de los votos nacionales, frente al 26,4% de esta elección.

Participé de la celebración del Día de la Abogacía en el @calzlomas Con la presencia de más de 800 colegas compartimos un momento para poner en valor los lazos que nos unen: la vocación por nuestra profesión, la defensa de la Democracia y el compromiso con nuestra comunidad en… pic.twitter.com/j8wBM0okRa

La Plata fue el colegio que más votos aportó a la lista de Levene, con 1118 sufragios. El candidato presidió el Colegio de la Abogacía de la capital bonaerense y construyó allí buena parte de su trayectoria institucional. La nómina incorporó además a Sandra París , exdiputada provincial de la UCR, como expresión de la alianza con los sectores radicales que participaron del armado.

Mar del Plata fue el segundo vértice, con 686 votos. Se trata del principal territorio de referencia política de Abad, senador nacional y dirigente de peso en la estructura radical bonaerense. El acuerdo con Molea permitió sumar a ese espacio al armado judicial que respaldó la candidatura de Levene.

Hoy el Congreso convirtió en ley un proyecto nuestro para ampliar la Cámara Federal de Mar del Plata.

Un tribunal que cubre casi el 40% de la Provincia y pasó de 700 a 8.900 causas por año. Detrás de esos expedientes hay jubilados esperando un reajuste y pacientes que reclaman… pic.twitter.com/LECDO0Zld9 — Maxi Abad (@MaxiAbad) August 27, 2026

Lomas de Zamora completó el triángulo con 665 sufragios. Allí Molea desarrolló su principal base de construcción académica y política desde la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, institución que conduce como rector. La presencia de ese territorio en la cosecha electoral aportó volumen a una alianza que reunió referencias universitarias, profesionales y partidarias.

Los tres colegios reunieron 2469 votos, equivalentes al 28,3% de la cosecha nacional de la lista. La coincidencia entre los principales aportes electorales y los territorios de referencia de Levene, Abad y Molea constituye uno de los datos centrales del resultado bonaerense.

La alianza Diego Molea - Maxi Abad también hizo pie en el interior

La construcción electoral de Abogacía Federal no se agotó en la provincia de Buenos Aires. La lista consiguió imponerse en Tucumán, Chubut y La Pampa, según los resultados difundidos por el espacio, mientras que en Córdoba quedó segunda con el 31,6% de los votos, detrás de la nómina vinculada al oficialismo colegial de Angelici.

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En Córdoba, la participación de sectores del peronismo federal referenciados en el gobernador Martín Llaryora, junto con dirigentes radicales vinculados a Abad y Miguel Piedecasas, formó parte de una arquitectura electoral que combinó pertenencias políticas diferentes. Aunque la lista no consiguió ganar la provincia, reunió 1480 sufragios y tuvo su principal aporte en Córdoba Capital.

El crecimiento nacional de casi seis puntos porcentuales respecto de 2022 le permitió al espacio conservar su representación en el Consejo en una elección de baja participación. Para Molea, que también integrará el organismo por el estamento académico y científico, el resultado amplía su presencia institucional y refuerza su papel como uno de los articuladores de las relaciones entre el mundo universitario, la política y la Justicia bonaerense.

La alianza con Abad dejó así una construcción que excedió la disputa por una banca. Con su principal respaldo en La Plata, Mar del Plata y Lomas de Zamora, y presencia electoral en distintas provincias, Molea consiguió proyectar su armado judicial más allá de su base territorial y consolidar una articulación entre el peronismo y sectores del radicalismo.