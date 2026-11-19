El Senado ratificó en forma definitiva el Tratado de Patentes (PCT), un trámite que estaba pendiente hace 30 años y Javier Milei activó en febrero, como parte del acuerdo que firmó con Estados Unidos. Pero Donald Trump tuvo un límite: los laboratorios lograron una reserva del Gobierno para protegerlos.

La gestión fue realizada por el ministro de Economía, Toto Caputo . El tratado fue aprobado por 47 votos a favor y 22 en contra. Sólo se opuso el Partido Justicialista. Respaldaron La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y todos los partidos provinciales. También Convicción Federal, la bancada apadrinada por los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca).

El PCT fue suscripto en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001. Tiene 159 países adheridos. Argentina se sumó en 1993. Cinco años más tarde se aprobó en el Senado local y el trámite quedó inconcluso. En la práctica, permite a un inventor presentar una sola patente en su idioma y tramitar la homologación en los países firmantes.

La ratificación tuvo la reserva del capítulo II por pedido de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (CILFA) porque ese apartado habilita informes preliminares y no vinculantes de oficinas del exterior sobre cada invento. Los empresarios locales temían que, ante la falta de estructura del Gobierno para estudiar los inventos, la autoridad competente copiara y pegara los informes de oficinas de otros países para habilitar patentes.

El cambio pedido por los laboratorios demoró el debate en Diputados y ocasionó una feroz interna en el Gobierno. Toto Caputo defendió la posición de los laboratorios, mientras que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , quien defendió la letra original del PCT.

La tensión fue tan grande que en abril fue necesario suspender plenarios de comisiones, hasta que finalmente el Ejecutivo ordenó la reserva que exigía CILFA. Francisco Paoltroni, de La Libertad Avanza, destacó el acuerdo y recordó que actualmente los inventores necesitan socios extranjeros para tener patentes.

“Esta aprobación es un mensaje clave y potente hacia el exterior y hacia adentro. Argentina abraza la previsibilidad jurídica, respeta las reglas de juego, la economía del conocimiento y le da herramientas legales a su entramado productivo para generar valor, empleo genuino y divisas”, destacó el formoseño, que terminó el debate a los gritos contra su coterráneo José Mayans.

Guillermo Andrada, de Convicción Federal, explicó el apoyo de su bloque. “Básicamente porque aquellos investigadores van a tener que hacer menos trámites. Van a poder incorporarse al mundo con su patente, haciendo ventanilla única y simplificando el trámite, señaló.

El PCT fue rechazado por asociaciones civiles como el Grupo Efecto Público, que agrupa a pacientes con enfermedades complejas. Denunciaron que las patentes validadas por otros países facilitan los monopolios y la suba de precios. La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) celebró la aprobación. "Facilita la presentación y tramitación inicial de las solicitudes internacionales de patentes", explicaron.

El acuerdo con Trump

Milei y Trump firmaron el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos en febrero de 2026 con el objetivo de reducir aranceles y ampliar cuotas de exportación en varios rubros, como la carne vacuna; e impulsar inversiones en energía y minerales críticos como el litio sin constituir un Tratado de Libre Comercio pleno por las reglas del Mercosur.

Como parte del compromiso está el PCT. El desafío más grande para Milei es que el Congreso apruebe el tratado, un trámite que podría intentar durante las sesiones extraordinarias, que comienzan el 1 de diciembre. En el Senado, hubo voluntad de acompañar la agenda de Trump.

El peronismo fue la excepción. "Esto es un tratado de libre comercio donde la Argentina le levanta aranceles a 233 productos de Estados Unidos, garantiza tierras raras y los intereses a las farmacéuticas estadounidenses", se quejó Mayans.