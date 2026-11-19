La Falda , apacible localidad serrana, está en el ojo de la tormenta de la política de Córdoba por varias razones: es la primera elección municipal de 2027 y epicentro de la crisis en la oposición a Martín Llaryora tras conocerse que Gabriel Bornoroni y Luis Juez desafiarán al intendente radical Javier Dieminger con una lista propia.

Se suma un escándalo más. El candidato del oficialismo, Javier Montes , puso en duda su postulación puertas adentro. A esta hora, no hay bajada ni subida a la compulsa y en la UCR hay una guerra de nervios.

El gobernador aprovechará las desventuras del jefe comunal y los pisotones entre libertarios, juecistas y radicales para replicar en la capital nacional del tango la estrategia ganadora de Marcos Juárez . Para la cita electoral del domingo 14 de marzo, el cordobesismo esconderá el sello del Partido Justicialista y dividirá sus apuestas en dos boletas de corte vecinalista.

Martín Llaryora junto a Javier Dieminger en una recorrida de obras por La Falda

Una es la del presidente de los Bomberos Voluntarios de La Falda, Mario Sáenz. El también odontólogo es asesor para la prevención y manejo del fuego en el Ministerio de Seguridad que comanda Juan Pablo Quinteros .

La otra lista es la de Lucas Véliz , un abogado muy cercano a la gestión provincial y que también tendría la venía de un operador de la zona como lo es el exdefensor del Pueblo Mario Decara , radical amigo de la casa peronista.

En la mesa de apuestas del Panal, como se conoce al centro cívico provincial, están convencidos que las mayores posibilidades las tiene el bombero si efectivamente Montes se baja de la pelea como todo parece indicar.

Las urgencias de la UCR

Un triunfo en la primera elección municipal del año es una cucarda que todas las fuerzas en competencia quieren conseguir.

Bornoroni y Juez ratificaron su alianza con el lanzamiento de la candidatura de Leonardo Gribaudo, docente de gastronomía y debutante en las artes electorales. Se plantaron a la decisión unilateral de Diemienger de promover a Javier Montes, concejal y exdirector de Desarrollo Social del municipio, que -como se dijo- no está claro si sigue en pie su candidatura tras un escándalo en el recinto legislativo de la ciudad y una seguidilla de denuncias por presuntos manejos opacos de fondos.

“Montes es un radical paladar negro, que mide muy bien, pero está en el partido equivocado”, se ríen los cordobesistas de las desventuras boinablanca. Este medio consultó a la cúpula de la UCR si había reemplazante. “Dieminger prometió información, pero no hay nada”, admiten.

Circula la versión de que Montes está esperando el llamado cordobesista. El chisme suena de bocas radicales y peronistas. Estas últimas aseguran que no sucederá porque caído Dieminger, la pelea por la banca departamental en la Legislatura, queda allanada para el PJ.

Dirigentes de Juntos por el Cambio celebran el triunfo de Javier Dieminger en la Falda en marzo de 2023

Para el radicalismo la presión es doble porque son oficialismo en el municipio y porque la bandera que agitan para dar la pelea provincial es la de la buena gestión. Una derrota pondría en entredicho lo hecho durante los dos mandatos de Dieminger.

La ruptura del arco opositor que celebró en 2023 la reelección del actual intendente con el 71% de los votos presenta un problema real a la UCR para garantizar la sucesión. Debe entenderse en ese marco el enojo del presidente de la UCR de Córdoba Matías Gvozdenovich y del candidato a gobernador Rodrigo de Loredo con Bornoroni y Juez que no tardaron en extrapolar la atomización local al armado provincial.

“Nos resulta incomprensible que quienes decimos querer lo mismo para Córdoba promovamos candidaturas contra intendentes que gobiernan bien”, escribió Gvozdenovich.

Una encuesta negra para la gestión radical en La Falda

Los retadores del candidato de Dieminger -libertarios y vecinalistas filocordobesistas- no estarían tan seguros de eso. Letra P accedió a la última medición de la consultora Varianza, dirigida por Sebastián Panero, que recogió datos lapidarios para la administración radical.

El informe elaborado en septiembre, muestra un alto nivel de rechazo popular a la gestión de Dieminger. El 61,82% de las 330 personas encuestadas califica de “muy mala” la gestión y un 26,06% dice que es “mala”.

Con una negativa que suma casi 88% y un escenario atomizado, el futuro electoral del radicalismo asoma negro. La evaluación se completa con 10,61% que la juzga “buena” y un 1,52% “muy buena”.

Pedro Dellarossa, Verónica Gazzoni, Javier Dieminger y Silvia Paleo, integrantes de la lista para Diputados de Larreta.

La salud municipal (51,83% dice que es “muy mala), el mantenimiento de las calles (51,83% dice que es "muy mala"), obras públicas (56,39% la marca como "muy mala") son algunas de las variables más criticadas en la muestra. La recolección de residuos y el alumbrado público son los puntos más valorados con una nota “buena” por casi el 39% de los vecinos.

Otro dato clave: el 90,83% dice que debe haber un cambio total en el signo de gobierno. El peronismo se frota las manos ante la oportunidad.