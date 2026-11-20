A 41 años del histórico Juicio a las Juntas, Ricardo Gil Lavedra , integrante del tribunal que juzgó y condenó a los excomandantes que lideraron la última dictadura cívico militar, volverá a encontrarse con Eduardo Gerome , defensor de uno de los represores. Los abogados deberán compartir, a partir de diciembre próximo , el Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura porteño.

Ambos letrados fueron elegidos para integrar ese espacio el pasado 17 de noviembre, cuando los abogados capitalinos acudieron a las urnas para renovar su representación ante el organismo judicial de la ciudad.

Gil Lavedra lideraba la nómina de Unidad en Defensa de la Abogacía , que logró imponerse con más del 50% de los votos, para integrar el cuerpo encargado de definir la continuidad o remoción de magistrados acusados por delitos o mal desempeño. Gerome, en cambio, encabezaba la lista de Abogados por la Libertad , alineada políticamente con La Libertad Avanza (LLA), que logró uno de los ocho asientos en juego.

En 1985, Gil Lavedra y Gerome estuvieron en veredas opuestas. El primero destacó como uno de los seis camaristas que llevaron adelante el juicio oral y público contra las juntas militares. Durante ese proceso, que se extendió por ocho meses entre abril y diciembre de aquel año, Gerome se encontraba al otro lado del banquillo, como abogado defensor de Omar Rubens Graffigna , exjefe de la Fuerza Aérea.

Graffigna había integrado la segunda Junta Militar, que ejerció el poder de facto entre el 25 de enero de 1979 y el 17 de diciembre de 1981, junto a Roberto Viola (Ejército) y Armando Lambruschini (Armada). Sus dos compañeros de gobierno fueron condenados por el tribunal a 17 y 8 años de prisión, respectivamente. El exjefe de la Fuerza Aérea, en cambio, terminó absuelto durante ese proceso judicial en el que Gerome ostentaba su representación.

Hoy los abogados tienen la oportunidad de poner fin a la rosca política en el Consejo de la Magistratura de CABA y defender una Justicia independiente.

Votá Lista 20 – Abogados por la Libertad. pic.twitter.com/H0p9SIX6aH — Eduardo Gerome (@edgerome) November 17, 2026

Entre los candidatos de LLA recuerdan que Graffigna fue el único militar que participó de las dos primera juntas militares que no recibió una condena por los delitos que se juzgaron en ese proceso. Los otros absueltos -Fortunato Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Lami Dozo- pertenecían a la tercera junta.

Según reconstruyó Gerome a Letra P, al ser convocado por Graffigna para que el estudio que integraba lo representara en el juicio, le especificó que se limitaría a ejercer una defensa técnica y no una defensa política de sus actos. Luego de que se dictaran las condenas, recuerda que algunos de los integrantes del tribunal a cargo del proceso destacaron, en privado, este diferencial.

Aunque fue absuelto en el Juicio a las Juntas, el exjefe de la Fuerza Aérea enfrentó luego otros cargos por delitos cometidos durante la última dictadura. En septiembre de 2016, fue condenado a 25 años de cárcel por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de San Martín por privación ilegítima de la libertad contra José Manuel Pérez Rojo y Patricia Julia Roisinblit, secuestrados y desaparecidos en 1978. La condena se produjo en el marco de la causa por los hechos ocurridos en la Regional de Inteligencia de Buenos Aires.

El segundo fallo en su contra llegó en diciembre de 2018, a instancias del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de la Capital Federal. Fue condenado como autor penalmente responsable de la privación ilegitima de la libertad y tormentos en el centro clandestino de detención Virrey Cevallos.

Gerome no intervino en la defensa de Graffigna en ninguno de estos dos casos, que refieren a delitos previos a su asunción al frente de la segunda junta militar.

Un reencuentro fortuito

En diciembre, Gerome y Gil Lavedra deberán jurar para integrar el jurado de enjuiciamiento porteño, que interviene en los casos de juicio político contra magistrados denunciados por mal desempeño. "A Gil Lavedra lo respeto muchísimo. Es un hombre de leyes", aseguró el representante de La Libertad Avanza ante el organismo en diálogo con este medio.

En el entorno del abogado y referente de la Unión Cívica Radical (UCR), en cambio, evitaron hacer declaraciones al respecto. "Ya la historia opinó", dijeron ante la consulta de Letra P.

La posibilidad de un reencuentro entre ambos ambos abogados se dio de manera fortuita. Así lo explican, al menos, en LLA. En Abogados por la Libertad indicaron a Letra P que la postulación de Gerome para el jurado se anunció antes de que se conociera la candidatura de Gil Lavedra. Aunque es un histórico referente del ámbito judicial porteño y apadrinó las últimas listas que se impusieron en las elecciones para el Colegio de Abogados de la Capital Federal, el Consejo de la Magistratura nacional y porteño, su postulación fue una sorpresa para el nuevo sello en competencia.

Gerome, por su lado, decidió competir tras recibir una propuesta de Diego Carbone, quien encabezó la lista de Abogados por la Libertad para el Consejo de la Magistratura porteño. Comparte con él una mirada crítica del sistema judicial vigente, en especial en lo referido al proceso de selección de magistrados.

"Los favores personales, las amistades y el pertenecer [a tribunales y despachos como empleado judicial] tienen más valor que las capacidades de una persona", sostuvo Gerome, quien aspira a empujar un debate para revertir estos vicios. También buscará revisar la máxima que establece que "los jueces no pueden ser sancionados por sus sentencias; solo por su mal desempeño". "Este es un sistema que no puede mantenerse, que está oxidado", continuó.

Un debut semiamargo

Gerome es el único representante que logró sumar el espacio libertario al organismo judicial. Abogados por la Libertad logró cosechar el 11,14% de los votos en su debut, lo que le permitió sumar una banca en el jurado. No le alcanzó, sin embargo, para sumar consejeros de la Magistratura.

Unidad en Defensa de la Abogacía, la lista que encabezaba Ricardo Gil Lavedra, para el jurado de enjuiciamiento porteño se impuso en las elecciones del Consejo de la Magistratura local

Unidad en Defensa de la Abogacía, encabezada por Gil Lavedra para el jurado, se impuso con el 53,58% de los votos y sumó cinco representantes. Gente de Derecho, la lista en competencia en la que tallan los peronistas Juan Manuel Olmos y Jorge Rizzo, quedó en segundo lugar, con el 31,33% de los votos y se quedó con las dos bancas restantes.