Alicia Kirchner (Justicialista) y Patricia Bullrich (La Libertad Avanza) en el Senado, donde se definen lugares para la Magistratura.

Patricia Bullrich volvió a protagonizar un capítulo de su guerra fría con Karina Milei por el reparto de lugares en el Consejo de la Magistratura . Molesta porque no pudo imponer a sus dos candidatos, la jefa de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado avaló un informe de la secretaria parlamentaria que reconoció al Partido Justicialista (PJ) como fuerza mayoritaria.

De esta manera, el bloque presidido por José Mayans tendrá las dos bancas por ser el mayoritario. Los elegidos son el kirchnerista Eduardo De Pedro y la riojana Florencia López , cercana al gobernador, Ricardo Quintela . La bancada llegó a 22 miembros hace un mes, uno más que LLA, cuando el riojano Fernado Rejal volvió a formar parte.

Inicialmente, la exministra de Seguridad no había validado esta decisión. Tuvo en sus manos un informe constitucional que desconocía el retorno de Rejal, porque consideraba que la composición de los bloques se definía el 1 de marzo de cada año. Pero como no puso ubicar a sus dos consejeros, le encargó un informe institucional a un área que responde a Victoria Villarruel , en el que se indica que el PJ es la fuerza más grande.

Bullrich aceptó esta decisión orgánica del Senado porque no tuvo acuerdo para imponer a sus dos candidatos: Luis Juez y María Belén Montes de Oca . Como explicó Letra P , la titular de la bancada libertaria mandó cuatro expedientes distintos por los candidatos de LLA. Los otros dos corresponden a los nombres que pide Karina Milei: Nadia Márquez y Gonzalo Guzmán Coarita .

EL OFICIALISMO, SIN PAZ La fallida sesión en Diputados revivió la interna entre Santiago Caputo y los Menem El asesor dice que el diputado no militó el proyecto Malvinas La falta de acuerdos políticos y la disputa en el Consejo de la Magistratura, en la mira… pic.twitter.com/BkbNqJNL0L

Como no puso quién de los cuatro era suplente, el bloque aún deberá definir quién gana el pleito. En cualquier caso, Juez no podía ser candidato porque las reelecciones no están permitidas, según la ley vigente. Es la norma que impuso la Corte Suprema en 2021, con un fallo judicial. Por lo tanto, su apuesta es Montes de Oca.

El dato que resonó en el Senado es que, ante la imposibilidad de ubicar en la Magistratura a su dupla de candidatos, Bullrich bajó los brazos con la pelea por el bloque mayoritario y le dio un lugar extra al peronismo. La UCR propuso a Maximiliano Abad. El jefe y actual consejero, Eduardo Vischi, será suplente.

Pullaro y Llaryora impidieron la sesión de Diputados de este miércoles porque Martín Menem no aceptó darle un cargo a Juan Brügge en el Consejo de la Magistratura



También influyó la pelea por la ley de biocombustibles



https://t.co/3aFjqrhdXp

@mauriCanta pic.twitter.com/3zIGhfwbi7 — LETRA P (@Letra_P) November 18, 2026

Diputados, a la espera

En la Corte está previsto el acto para que asuman los cuatro consejeros por el Congreso, el viernes y los nombres no terminan de definirse. Al dilema del libertario del Senado se suma la indefinición del consejero por la segunda minoría de Diputados. Por ese problema, no hubo cuórum en la sesión de este miércoles.

El tercer bloque en presencia es Provincias Unidas. Su jefa, Gisela Scaglia, presentó la nota de su bloque para proponer al cordobés Juan Brügge y Martín Menem no le confirmó que la aceptaría. El PRO pide a Florencia De Censi, a partir de su sociedad con la UCR y el MID. El dilema es si se aceptan los bloques o interbloques.

El presidente de la Cámara de Diputados tiene la última palabra: es quien debe oficializar la propuesta de la cámara ante la Corte para ocupar los cargos de la Magistratura. Tiene poco tiempo.