Natalia de la Sota quiere que el PJ de Córdoba apoye un armado contra Javier Milei en 2027

La participación de Natalia de la Sota en el acto por el Día de la Militancia que ofreció el martes el Frente Renovador , el partido de Sergio Massa , alimentó la comidilla de la política en Córdoba , que le niega a la diputada capacidad de daño al cordobesismo, pero que sigue cada uno de sus movimientos.

En el entorno de la hija del tres veces gobernador José Manuel de la Sota le dieron contexto a la centralidad obtenida, pero en ese esfuerzo sobresale un objetivo dominante que no es otro que cerrar el apoyo del PJ de Córdoba a la fórmula presidencial peronista.

De la Sota tiene una obsesión con la salida de Javier Milei del poder. Se sentó al lado de Massa -dicen- como lo haría con cualquier referente del peronismo que coincida en el objetivo, aunque se trate de Máximo Kirchner , Axel Kicillof o la línea federal de Juan Manuel Olmos , Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel .

La apertura se entiende en el marco del objetivo general de la diputada, pero también para resguardar la coherencia que dice tener. Cabe recordar que negó sistemáticamente el lazo con Massa en un rol de patrocinador intelectual y económico de un juego que tomó cuerpo cuando decidió enfrentar a la lista de Provincias Unidas , con Juan Schiaretti a la cabeza, en octubre de 2025. “Dejen de poner a un hombre detrás de mis decisiones”, corría con un válido argumento feminista a la pregunta del vínculo heredado.

El exministro de Economía, viejo amigo de su padre, la puso al centro de la foto de la foto de familia. Fue un gesto duro para el cordobesismo, que promedió después al ubicarla en la pelotera de nombres presidenciables. Se sabe que el juego nacional de Natalia de la Sota significaría un problema menos a resolver en la búsqueda de la reelección del gobernador Martín Llaryora .

El PJ de Entre Ríos se subió al frente anti-Milei que presentaron Massa y el peronismo federal.

“Massa la quiere de vice de Llaryora”, reconocieron a Letra P fuentes de la mesa chica de la diputada. La confesión siguió al repaso de las últimas declaraciones de la dirigente, que negó rotundamente el segundo puesto en la fórmula y afirmó que quiere ser gobernadora. Lo sigue negando.

Las críticas al cordobesismo y las zonas liberadas

Sin embargo, entre lo dicho y lo hecho asoma el objetivo inicial: todos los movimientos de De la Sota están dirigidos a que el peronismo cordobesista tenga un rol protagónico en la derrota de Milei en 2027 que desea el PJ en todas sus variantes.

Por eso, De la Sota no critica la gestión de Llaryora. Este es un punto clave a tener en cuenta, porque debería empezar a mostrar los matices si efectivamente piensa en la silla principal del Panal, como se conoce a la casa de gobierno provincial. La ruptura para la ronda local llegaría como consecuencia de una receta repetida en el juego nacional. Por eso, también, sus mayores epítetos son contra Schiaretti.

Martín Llaryora asistió a la misa que organizó Natalia de la Sota por el aniversario de la muerte de José Manuel de la Sota

“Nosotros vimos cómo el PJ llevaba los votos de Mauricio Macri a los pueblos”, asegura el delasotismo haber sido testigo del “pacto” de 2015 y 2019 que protagonizó el entonces gobernador y el líder amarillo para desbancar al kirchnerismo, que tiene de rehén al justicialismo.

¿Puede Natalia de la Sota cambiar la tendencia de alianzas y pactos de esta provincia? ¿Puede revertir la prioridad del PJ a mantener el poder local y abstenerse del protagonismo nacional? Ella cree que sí, porque está confiada en su coherencia -sostiene que es la única dirigente de Córdoba que es opositora real a Milei- y en sus encuestas.

Los números de la diputada en Córdoba

Los números que tiene sobre su escritorio le otorgan un promedio de 18 puntos provinciales, casi en empate con el radical Rodrigo de Loredo. Está mejor parada en la ciudad de Córdoba y la curva de Llaryora crece o decrece, naturalmente, si en los escenarios simulados juegan a la unidad o a la ruptura del peronismo.

En el Panal, reducen la marca de la diputada a míseros cuatro puntos. El contraste es alto. Sin embargo, el peronismo de base y la dirigencia cuida el vínculo. "Es una amiga", dicen y confían en que la sangre no llegará al río. Incluso, el delasotismo apuesta a eso.

Natalia de la Sota combina giras por el interior del país y la provincia de Córdoba

La necesidad de conversación llegará porque los puentes no están rotos, como quedó demostrado en la misa por el aniversario de la muerte de De la Sota padre, en septiembre pasado. Antes, con la permanencia del legislador delasotista Bernardo Knipscheer en la bancada oficialista en la Legislatura.

Pese a los gestos, a las críticas selectivas, la profesora de música cree que tiene las herramientas para revertir la tradición y que el PJ juegue en apoyo a una candidatura presidencial panperonista.

¿Hay agua en la pileta?

El asunto es que las usinas de la estrategia llaryorista siguen priorizando el plan reeleccionista en Córdoba con la seguridad de que no podrán ser condicionados por el PJ nacional. Prefieren hablar de escalas: ganar la provincia y después ver el siguiente paso.

El apoyo de Alejandra Vigo al dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales para la suspensión de la PASO era uno de los puntos que De la Sota había marcado como irremontables. "No tenemos que permitir que Milei rompa las reglas del juego electoral para su propio beneficio”, había dicho en la previa.

Pullaro y Llaryora impidieron la sesión de Diputados de este miércoles porque Martín Menem no aceptó darle un cargo a Juan Brügge en el Consejo de la Magistratura



También influyó la pelea por la ley de biocombustibles



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Llaryora seguirá caminando esa línea delgada entre el rol de opositor, ayudando en lo político y en las reformas con los votos y armando revueltas cuando tocan intereses políticos (como la silla en el Consejo de la Magistratura) o productivos (biocombustibles, por ejemplo).

“Natalia quiere que el PJ de Córdoba sea opositor a Milei”: ese es el objetivo que la mueve, según insiste su entorno directo. Este viernes, encabezará un acto en la ciudad de Córdoba, con mujeres, por el Día de la Militancia. Prometen un duro mensaje al cordobesismo.