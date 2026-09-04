Llaryora y Karina Milei estiran a 2027 la pelea por los jueces federales y asoma un plan canje en Córdoba

Los juzgados federales de San Francisco y Villa María continuarán vacantes durante todo lo que resta del año en curso. Posiblemente, hasta entrado el '27, año en que los focos de la política muy probablemente estén apuntados hacia las contiendas electorales. Mientras, Martín Llaryora y Karina Milei exploran vías de salida, sin urgencias.

Con las manillas de reloj apuntadas hacia la compulsa para renovación de consejeros, sólo un acuerdo político entre Karina Milei y Llaryora, a través de sus respectivos embajadores, podría apurar la rosca necesaria para destrabar la decisión sobre las ternas elevadas.

Tal como se explicara en este medio , el gobernador de Córdoba impulsó la presentación de dictámenes de minoría, disidentes a los propuestos por la comisión de selección, para ambos juzgados.

La movida llegó como reacción a lo que consideró un incumplimiento de acuerdos verbales con Gonzalo Roca y Santiago Viola , emisarios de la secretaria general de la Presidencia, quienes confeccionaron ternas en las que no consideraron las consideraciones del gobernador.

Martín Llaryora y Julián López, ministro de Justicia y Trabajo de Córdoba Gobierno de Córdoba

Ahora, con dos dictámenes de comisión por cada tribunal sobre la mesa, la discusión ha vuelto al plenario del Consejo, donde cada proposición requeriría de mayoría agravada para su aprobación.

Aquí el problema no es sólo la necesidad de extremar la rosca sobre un tablero de desconfianzas cruzadas. La cuestión esencial apunta al manejo del tiempo para la resolución de la disputa.

Las prioridades del Consejo de la Magistratura

Hasta el momento no hay una fecha cierta para la reunión de dicho plenario, que debe ser citada por el presidente del Consejo, Horacio Rosatti. En su doble rol, el también presidente de la Corte Suprema de Justicia debe sopesar cuidadosamente cada paso para no alterar equilibrios. Avezado en la tarea, entiende el valor de evitar convocatorias sin garantías de acuerdos.

Tampoco expresan apuro por la cuestión los propios consejeros, quienes por estas semanas están más atentos las roscas que anteceden a la puja por la renovación de bancas.

Todos tienen presente que el jueves 8 de octubre se realizarán las elecciones para definir representantes de los jueces y los abogados en el Consejo para el período 2026–2030. En consecuencia, sus inquietudes se proyectan en plazos que no exceden a diciembre.

“Muchos están de salida y tienen que asegurar la sucesión. Después de las elecciones les quedarían dos meses hasta la asunción de los nuevos representantes. En ese tiempo no van a querer quilombos gratis”, vaticina un baqueano de meandros judiciales.

La misma fuente coincide con voces mediterráneas: dado que quienes se encuentren por cumplir su ciclo preferirían acomodar sus salidas, correspondería a la nueva conformación de consejeros resolver las disputas por vacancias. “Entre fiestas y ferias, se abocarán al tema recién después de febrero de 2027. Quizás más adelante”, arriesgan.

Subrogancia en San Francisco

De uno y otro lado de la ruta 9 coinciden en que sólo un acuerdo político “de cúpulas” podría torcer una inexorable postergación de definiciones para Tribunales vacantes desde hace ya más de dos años.

Por el momento tal arreglo parece también lejano. Porteadores mediterráneos remarcan que el enojo de Llaryora es directamente proporcional a la expectativa que le merece la elección del juez de su pago chico. También reconocen que Karina Milei es una persona que difícilmente cambie decisiones tomadas. “A nosotros nos mintieron, ahora y con la Cámara de Apelaciones, pero ellos tampoco esperaban esta jugada”, sintetizan a este medio.

Un dato objetivo abona las especulaciones. Miguel Hugo Vaca Narvaja, titular del Juzgado Federal Número 3 de Córdoba, asumió este lunes la subrogancia del Juzgado de San Francisco. El plazo estipulado es de un año, con la expectativa de una reducción si existiere tal acuerdo.

Villa María como alternativa

Por estas semanas en el cordobesismo admiten una redefinición de expectativas. Descartadas las chances de imponer a Federico Robledo en San Francisco, el jugador que representaba a su escuadra, apuntan a bloquear a Carolina Ludueña, el nombre apuntado como opción libertaria.

Jefa de despacho de la Secretaría Civil del Juzgado Federal de aquella ciudad, llegó a la instancia final de la entrevista oral lejos de las mejores calificaciones. Por ende, su inclusión en la terna 1, de acuerdo al informe rubricado por la jueza María Alejandra Provítola y Santiago Viola, secretario de Justicia de la Nación, apoderado nacional de La Libertad Avanza, alentó los reclamos cordobesistas.

Según explican voces llaryoristas, no habrá objeciones si la elección final es por Santiago Díaz Cafferata o Agustina Felizia, integrantes de ambas ternas. A cargo de la Secretaría Civil y la Secretaría Penal del tribunal Federal San Francisco, respectivamente, marcarían una continuidad en el trabajo del tribunal que ya subroga Vaca Narvaja.

A modo de ecuación, la declinación de Robledo, secretario de Coordinación en el Ministerio de Justicia de la provincia, propuesto en minoría, debería ser correspondido por la salida de Ludueña.

La misma movida impactaría en la tenida por Villa María. Si el cordobesismo obtuviese lo que espera de la negociación por el sillón sanfrancisqueño, podría quitar su propuesta de minoría para el palacio villamariense. De tal manera, quedaría allanado el camino para el juego libertario.

En esta ciudad, donde subroga el juez Carlos Ochoa, las apuestas se inclinan por María Lucía Storani, dirigente de linaje radical y secretaria del Juzgado Federal de Río Cuarto, donde tiene como jefe al mismo juez sustituto en Villa María.