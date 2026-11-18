Los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba) impidieron la sesión de Diputados de este miércoles porque Martín Menem no aceptó darle un cargo a Juan Brügge en el Consejo de la Magistratura , que debe renovar cuatro consejeros. También influyó la pelea por la ley de biocombustibles.

La sesión había sido pedida por el oficialismo para tratar la reforma de la carta orgánica del Banco Central y la ley de soberanía de Malvinas. No fue posible el cuórum, porque los 18 representantes de Provincias Unidas (PU) no ocuparon sus bancas. Varios merodearon, pero nunca se sentaron.

Pullaro y Llaryora se preocuparon en dejar clara su intención de bloquear la sesión. La santafesina Gisela Scaglia , jefa del bloque PU; y los seis cordobeses que responden al gobernador se pararon en hilera en el centro del recinto y nunca se sentaron. No ingresó el resto de los miembros de la bancada. Scaglia tuvo una fuerte discusión con Menem el lunes por el reparto de cupos de la Magistratura. No fue saldada.

Algunos representan a otros mandatarios, como Ignacio Torres (Chubut) y Carlos Sadir (Jujuy). Tampoco estuvo la dupla de socialistas santafesinos ( Pablo Farías y Esteban Paulón ), ni la de Encuentro Federal ( Miguel Pichetto y Nicolás Massot ). No estuvo Álvaro González , del PRO , molesto porque se quedará fuera de la Magistratura. Aun con estas ausencias, que no estaban en los planes del oficialismo, el tablero llegó a marcar 127 presentes, a dos del cuórum.

Menem había sufrido otras bajas, como la del trío de diputados que responde al gobernador de Raúl Jalil (Catamarca) y dos de los nueve miembros de Argentina Federal . No estuvieron el misionero Alberto Arrúa y el salteño Pablo Outes . Sí estuvo el trío de Independencia , que responde al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo .

Tampoco estuvo la dupla del MID (Eduardo Falcone y Oscar Zago), molestos por la falta de obras públicas incorporadas en el proyecto de Presupuesto. Jujuy y Salta son dos provincias que también reclaman por la ley de biocombustibles, que fue aprobada en el Senado. En Diputados quedó trabada porque el PRO no acepta la baja del corte obligatorio a las pymes de biodiesel. Las provincias productoras de bioetanol aceptan corregir ese aspecto si pueden sostener la prórroga de sus beneficios.

Pero el Gobierno no trabajó para llegar a un consenso y lo pagó con el cuórum este miércoles. Los tiempos están acotados: este viernes vence el plazo para emitir dictámenes. Luego, sólo es posible tratar proyectos pedidos por el Poder Ejecutivo. "Esta semana vencía la posibilidad de dictaminar. No hubo respuesta favorable del oficialismo y no se convocó a la comisión. La ley es estratégica para Santa Fe, Córdoba, Jujuy y todo el interior. Es clave para impulsar la producción y generar más trabajo", señaló el bloque PU en un comunicado.

Las excusas de los rebeldes

PU agregó otros motivos a la rebelión. Explicaron que el artículo 111 de la ley de Malvinas deja sujetos al consejo de seguridad las inversiones en defensa, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos, minería, actividades espaciales e infraestructura crítica.

Se trata de un organismo que liderará Javier Milei y controlará Santiago Caputo. "También genera interrogantes sobre la seguridad jurídica y la previsibilidad que necesitan quienes ya invirtieron y quienes tienen previsto invertir en las provincias", señaló el bloque. Aunque el comunicado no hizo mención a la pelea por la Magistratura, se trata de un tema central en la bancada.

Este miércoles vencen los ocho representantes del Congreso en el organismo encargado de sancionar y seleccionar jueces. En 2021, la Corte Suprema ordenó aplicar la ley sancionada en 1997, que otorga por cada cámara dos representantes por el bloque más grande, uno por la primera minoría y otro por la segunda.

La Libertad Avanza (LLA) tendrá dos lugares, que serán para Gonzalo Roca y Nicolás Mayoraz. Unión por la Patria (UP) postula a Guillermo Michel. La cuarta bancada corresponde a PU, que tiene el tercer bloque más grande, con 18 miembros. El candidato propuesto fue Brügge. El PRO cuenta con 12 pero igual propuso a Florencia De Censi y apeló a una negociación en el recinto. González era elegido, pero no están permitidas las reelecciones. Por eso dejó su banca vacía.

El Bloque Provincias Unidas postuló a los diputados Pablo Farías (Santa Fe) y Juan Brügge (Córdoba) para integrar el Consejo de la Magistratura



Es en representación de la segunda minoría de la Cámara de Diputados de la Nación pic.twitter.com/lHvkZz5VyH — LETRA P (@Letra_P) November 17, 2026

La Magistratura, el dilema

Scaglia presentó la nota de su bloque para proponer a Brügge y Menem no le confirmó que la aceptaría. El presidente de la Cámara de Diputados tiene la última palabra: es quien debe oficializar la propuesta de la cámara ante la Corte para ocupar los cargos de la Magistratura.

En PU estaba la decisión de denunciar penalmente a Menem si elegía a De Censi. El jefe del PRO justificaba su posición en los antecedentes. En 2016 se tomó en cuenta el acuerdo político en el recinto para ocupar los lugares en la Magistratura. Brügge considera que esos casos no sirven porque se aplicaba la ley de 2006, donde no estaba tan clara la definición de los bloques e interbloques.

"Se va a judicializar como el caso de (Luis) Juez en el Senado. Esto lo define la Corte", le dijo el cordobés a Menem. Al momento de la sesión, Menem no había presentado la resolución. No hubo cuórum.