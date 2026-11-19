El largo debate del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada llegó a su fin. Este jueves, el Senado convirtió en ley la iniciativa emblema de Federico Sturzenegger , el ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Para la sanción, La Libertad Avanza tuvo que resignar tres capítulos del texto y restablecer la ley de tierras de Cristina Fernández de Kirchner .

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Fue aprobado con 42 votos positivos y 26 negativos. Rechazaron el Partido Justicialista y la dupla de Santa Cruz ( Natalia Gadano y José María Carambia ). LLA consiguió respaldo del PRO, la UCR y los partidos provinciales.

El proyecto conservó del texto original los límites a las expropiaciones y un sistema de desalojos express. También modernizaciones al Registro de Propiedad e Inmueble. La ley de tierras (26.737) restringe la venta de lotes a no residentes al 15% de la superficie y establece que ninguna nacionalidad extranjera puede superar el 30%. Además, fija un tope de 1000 hectáreas por persona en la zona núcleo.

El texto de Sturzenegger la derogaba y, luego de varios meses de debate en el Senado, una efectiva campaña en redes sociales logró movilizaciones en todo el país para oponerse. Fue por eso que el proyecto se aprobó el 6 de agosto sin ese capítulo. Se eliminaron también los capítulos que derogaban el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) y la ley de manejo del fuego.

Cuando parecía que la ley de tierras era un tema olvidado , el 29 de septiembre la Corte Suprema revocó el fallo que había ratificado la vigencia de estas regulaciones y dejó vigente el artículo 154 del DNU 70/23, que las elimina. En una maniobra que generó un sinfín de especulaciones, diez días más tarde, el máximo tribunal dictó una cautelar para mantener la polémica regulación.

Fueron semanas de desconcierto en el Gobierno. Para evitar que la oposición derogara la totalidad del decreto, en Diputados el oficialismo dictaminó el expediente de propiedad privada con dos artículos que garantizan la perdurabilidad de las restricciones a las compras de tierras dispuestas por CFK.

Uno deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70/23 y otro el que establece la plena vigencia de la ley 26.737. De esta manera, si el proyecto de Sturzenegger se sanciona, la expresidenta tendrá un motivo para festejar. Este texto fue convertido en ley por el Senado.

Las desregulaciones que quedan

El debate fue corto con una breve defensa de Agustín Coto (LLA) y muchas críticas a la oposición. “Esta es una situación reivindicatoria porque tenemos la posibilidad de ratificar lo que votamos cuando no acompañamos el decreto, nos permite dar por terminada esta incertidumbre en la que habíamos quedado expuestos por la vigencia del DNU”, celebró Edith Terenzi, de Chubut.

La Libertad Avanza logró mantener solo tres capítulos y el principal es el que facilita los desalojos. Los inquilinos intimados tendrán diez días para regularizar la situación. La propuesta original disponía de un plazo de tres días.

En los casos de desalojo por falta de pago o vencimiento del contrato, obtener la desocupación inmediata bajo caución juratoria. Prevé que, si se probase que el actor obtuvo esa medida ocultando hechos o documentos, se le impondrá una multa de hasta diez veces el monto del mes de alquiler, en favor de la contraparte. En los casos en que se encuentren familias, personas con discapacidad o ancianos, los organismos locales deberán buscar alternativas habitacionales en diez días.

La iniciativa también restringe las expropiaciones. Garantiza el pago a valor de mercado de los bienes eventualmente tomados por el Estado. También se pagará una indemnización por lucro cesante, que no podrá exceder al equivalente al 30% del valor del daño emergente, "salvo que el expropiado demuestre fehacientemente una afectación superior".