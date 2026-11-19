El peronismo de Salta está decidido a jugársela. Juan Manuel Urtubey confirmó que el espacio que conduce presentará un candidato a gobernador y no descartó ser él, aunque reconoció que están buscando una figura nueva. Así, buscan arrebatarle a Gustavo Sáenz la posibilidad de ir por un tercer mandato.

Las definiciones electorales se apresuraron en esa provincia del Norte Grande luego de que se anunciaran las elecciones para el 16 de mayo. El cierre de listas será sobre el fin del primer trimestre de 2027, la cuenta regresiva ya comenzó y todos operan con una certeza no confirmada aún : que Sáenz forzará la interpretación de la Constitución para ir por un tercer mandato .

Así las cosas, el peronismo salteño avisó que va a jugar. No les importa que el Partido Justicialista esté en manos de Sáenz tras una interna que se terminó resolviendo en los tribunales . Con algún sello muleto, Fuerza Patria , el espacio que lidera Urtubey y que tiene como referentes a exdiputados como Pablo Kosiner o Emiliano Estrada , tendrá un candidato a gobernador.

Así se lo confirmó el propio Urtubey a Letra P . “El peronismo va a plantear una opción para salir de esta mirada que tienen algunos de que es posible una alianza de sectores del campo popular con Javier Milei ”, dijo el exmandatario. La frase es una obvia referencia a la cercanía que Sáenz tiene con la Casa Rosada a través del grupo de gobernadores dialoguistas.

La cuestión que queda por definir es quién será el candidato. Urtubey no descartó la posibilidad de que sea él mismo quien vaya por un cuarto mandato al frente de la provincia, pero reconoció que no es la primera opción, “Estamos viendo de tratar de ofrecer algo nuevo, fresco, algo con más futuro que pasado, vamos a laburar a full para eso”, le dijo a Letra P.

La presión de Gustavo Sáenz

El anuncio se da en el marco del operativo de presión que el justicialismo lanzó contra los gobernadores dialoguistas que amagan con apoyar la suspensión de las PASO. La advertencia de la conducción nacional a los mandatarios es que si lo hacen, les impulsarán rivales peronistas en sus provincias. “Si ustedes nos hacen perder, nosotros los hacemos perder”, es el mantra.

En el caso de Sáenz, el que tiene un rol particular en ese juego es Sergio Massa. El hincha de Tigre y el salteño tienen un vínculo de amistad histórico, que se reflejó en la fórmula que compartieron en 2015. Sin embargo, algunas movidas dejaron entrever que algo se rompió entre los dos en los últimos meses.

Otros tiempos: Gustavo Sáenz y Sergio Massa.

Un ejemplo de ello fue el acuerdo de trabajo que el Frente Renovador selló con Fuerza Patria en Salta. Ese entendimiento se celebró con foto y todo, y significa que orgánicamente la fuerza del exministro de Economía no apoyará a Sáenz.

Antes, el gobernador algo había deslizado en una entrevista con Infobae, cuando le preguntaron si seguía estando con Massa: “Estuve cuando había que barrer a La Cámpora y terminar con Cristina Eterna. Sigo con esa convicción. Después, cada uno elige su camino”, había dicho.

El proyecto nacional

Como un gesto más de las nuevas lealtades de Massa en Salta, los dichos de Urtubey fueron en el acto que todos los actores cercanos al tigrense armaron en San Fernando, lo que se olfateó como un virtual lanzamiento de campaña. Allí, con la liga de intendentes peronistas de Buenos Aires y el peronismo federal, el exministro de Economía logró una foto con pinta de demostración de fuerza.

El acto del que participó Juan Manuel Urtubey, justo arriba de Sergio Massa en medio de la foto.

Para el salteño, el evento fue “una buena muestra de que el peronismo se esta reorganizando” y sirvió para “reconocer la militancia y la historia”. “El peronismo tiene la obligación de construir una alternativa de gobierno superadora para hacer mejor a la Argentina y cuidar a la gente”, dijo.

Urtubey esquivó contestar si el acto se trataba de un lanzamiento. “No es una cuestión de nombres propios, hay que reconstruir un proyecto nacional, después la gente elegirá”, dijo. “Acá hay muchos dirigentes de distintos sectores que creemos que el peronismo se tiene que poner de pie y construir esta opción que los argentinos necesitan para salir del ajuste de Milei”, cerró.